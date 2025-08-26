Макрон: Тази атака е недопустима. Тръмп: Не съм доволен

Израел за втори път нанася удар по болница в Газа, убивайки спасители и журналисти, пише в заглавие британският в. "Гардиън", предаде БТА.

Израел бомбардира вчера главната болница в южната част на Газа, а след това нанесе нов удар по същото място, докато спасители и журналисти се опитваха да помогнат на ранените, убивайки най-малко 20 души, включително петима журналисти, съобщиха местни здравни служители.

Първият удар порази най-горния етаж на сградата на болницата "Насър", убивайки журналиста от Ройтерс Хусам ал Масри и други негови колеги. Журналисти и спасители се втурнаха на мястото, за да помогнат на ранените, когато 15 минути по-късно втора бомба порази същото място.

Телевизия "Ал Гад" засне на живо моментите на убийствата, показвайки служители от гражданската отбрана, облечени в светлоотразителни оранжеви жилетки, и журналисти, които вдигат ръце, за да се предпазят, секунди преди втората бомба да ги убие. Второ видео показа последствията от бомбардировките – телата на първите реагирали и на журналисти, лежащи едно върху друго, окървавени и покрити с прах.

Двойният удар и убийството на журналисти предизвикаха вълна от международно осъждане, включително от страна на британския външен министър Дейвид Лами, посочва "Гардиън".

"Ужасен съм от израелската атака срещу болницата "Насър". Гражданите, здравните работници и журналистите трябва да бъдат защитени. Нужно е незабавно прекратяване на огъня", написа Лами в социалната мрежа "Екс".

Американският президент Доналд Тръмп каза пред журналисти: "Не съм доволен от това", когато беше попитан за атаката, а френският президент Еманюел Макрон я описа като "недопустима".

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел дълбоко съжалява за това, което той нарече "трагичен инцидент" в болница "Насър".

Израел редовно нанася удари по болници, твърдейки без доказателства, че "Хамас" ги използва за военни цели. Той също така редовно убива журналисти в Газа, като в някои случаи се оправдава с това, че журналистите са били свързани с "Хамас" – твърдения, които журналистическите организации описват като неоснователни, посочва британското издание.

При вчерашните ударите загинаха журналистът от Ройтерс Хусам ал Масри, Мариам Абу Дакка, която работеше за Асошиейтед прес, журналистът от "Ал Джазира" Мохамед Салам, фоторепортерът Моаз Абу Таха и Ахмед Абу Азиз от "Кудс фийд". Друг журналист от Ройтерс, Хатем Халед, беше ранен при атаката.

Според Комитета за защита на журналистите (КЗЖ) от 7 октомври 2023 г. насам са убити най-малко 193 палестински журналисти, което е повече от броя на загиналите в световен мащаб през предходните три години, отбелязва "Гардиън".

КЗЖ осъди израелската атака и призова международната общност да предприеме действия.

"Израел продължава да убива журналисти в Газа пред очите на целия свят, който не предприема решителни действия срещу най-ужасните атаки срещу медиите в съвременната история", заяви регионалният директор на организацията Сара Куда и добави: "Тези незаконни убийства трябва да спрат веднага. На извършителите не трябва да се позволява да действат безнаказано".

Агенция АП заяви, че е шокирана и съкрушена от новината за смъртта на Дакка, както и за смъртта на другите журналисти, убити заедно с нея.

"Правим всичко възможно, за да гарантираме безопасността на нашите журналисти в Газа, които продължават да предоставят важни репортажи от мястото на събитията в трудни и опасни условия", заяви агенцията.

Ройтерс заяви, че е съкрушена от новината за смъртта на Ал Масри и раняването на Халед.

"Търсим спешно повече информация и се обърнахме към властите в Газа и Израел да ни помогнат да осигурим спешна медицинска помощ за Хатем", заяви говорител на агенцията.

Израелската армия обяви вчера, че е разпоредила разследване на удара по болницата в Хан Юнис, който отне живота на 20 души, пише френският в. "Фигаро".

След съобщението за смъртта на петте журналисти, Асоциацията на чуждестранната преса (АЧП) в Йерусалим поиска "обяснения" от израелските власти, посочва изданието.

"Цивилните и журналистите трябва да бъдат защитени при всички обстоятелства. Медиите трябва да могат да изпълняват своята мисия свободно и независимо, за да отразяват реалността на конфликта", заяви френският президент Макрон след телефонен разговор с емира на Катар.

"Подлагането на населението на глад е престъпление, което трябва да бъде прекратено незабавно", отбеляза френският лидер

Германия заяви вчера, че е "шокирана от смъртта на журналисти, спасители и цивилни" при израелските удари по болница в Газа, посочва "Фигаро".

"Тази атака трябва да бъде разследвана", заяви германското външно министерството в "Екс", призовавайки Израел "незабавно да разреши достъп на независими чуждестранни медии и да осигури защита на журналистите в Газа".

ООН остро осъди израелската атака срещу болница в Газа, отбелязва "Фигаро".

"Журналистите не са мишени. Болниците не са мишени", реагира Равина Шамдасани, говорителка на Върховния комисариат на ООН по правата на човека.

Ръководителят на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци Филип Лазарини също осъди "шокиращото" бездействие на международната общност пред случващото се в ивицата Газа.

Този удар се равнява на "заглушаване на последните гласове, които осъждат тихата смърт на децата, жертви на глада", написа Лазарини в "Екс" и добави: "Безразличието и бездействието на света са шокиращи".