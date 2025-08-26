Новини
Израелски граждани излязоха на национален протест с искане за край на войната

26 Август, 2025 12:44 476 9

В цялата страна имаше демонстрации и блокади на пътища. Основна магистрала близо до Тел Авив беше блокирана.

Израелски граждани излязоха на национален протест с искане за край на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелски граждани излязоха днес на мащабни протести, настоявайки за незабавно освобождаване на заложниците и прекратяване на войната в Газа, предаде ДПА.

В цялата страна имаше демонстрации и блокади на пътища. Основна магистрала близо до Тел Авив беше блокирана. На север от града протестиращи струпаха гуми на автомобилен път и ги запалиха.

Планирано е и голямо шествие на т. нар. Площад на заложниците в центъра на Тел Авив.

Демонстрантите обвиняват израелския премиер Бенямин Нетаняху, че удължава войната по политически причини.

Ислямистката терористична организация "Хамас" обяви, че е приела ново предложение за прекратяване на огъня, представено преди малко повече от седмица от Египет и Катар, които посредничат между страните в конфликта в ивицата Газа. Планът включва 60-дневно примирие, по време на което първоначално ще бъдат освободени 10 живи заложници в замяна на палестински затворници.

Междувременно, организацията "Амнести Интернешънъл" поиска да се започне разследване за „военни престъпления“ след "мащабните“ разрушения, причинени от израелската армия в Южен Ливан.

„Масовото и умишлено унищожаване на граждански обекти и земеделски земи от израелската армия в южната част на Ливан трябва да бъде разследвано като военно престъпление”, заяви неправителствената организация.

„Израелските сили са използвали ръчно поставени експлозиви и булдозери, за да разрушат граждански структури, включително къщи, джамии, гробища, пътища, паркове и футболни игрища в 24 населени места“, се посочва в доклад на "Амнести интернешънъл", който се основава на видеозаписи, снимки и сателитни изображения.

Организацията подчертава, че в много случаи разрушаването на граждански структури е било извършено от израелската армия при явна липса на наложителна военна необходимост и в нарушение на международното хуманитарно право.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гого

    3 1 Отговор
    Не знаех, има война в Израел. Масовата ликвидация на цивилно население не е война

    Коментиран от #6

    12:46 26.08.2025

  • 2 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 3 Отговор
    Още хиляди богаташaцци , yppoдливвите и чааветаа, целите и жaaлкки ceммействаа ще отидат на почифка и ще свършат разложени вмирисани и надути с чeppвееи. Стават катастроффи, удавяния, натравяния задушаване от гac и т.н...

    12:47 26.08.2025

  • 3 ха-ха

    1 3 Отговор
    На снимката само един се вижда , дето чака на стоп . Къде са останалите , дето протестирали , че не се виждат ?

    12:48 26.08.2025

  • 4 Нищо ново!

    3 2 Отговор
    Израел е демокрация, там е нормално хората да демонстрират.

    Къде са демонстрантите против войната на Путин в Украйна?

    12:49 26.08.2025

  • 5 Русия

    1 3 Отговор
    А в Русия кога? Там всички искат война!

    12:51 26.08.2025

  • 6 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гого":

    Геноцидът и автогеноцидът също са форма на войната.

    12:51 26.08.2025

  • 7 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 1 Отговор
    Още хиляди богаташaцци , yppoдливвите и чааветаа, целите и жaaлкки ceммействаа ще отидат на почифка и ще свършат разложени вмирисани и надути с чeppвееи. Стават катастроффи, удавяния, натравяния задушаване от гac и т.н. .!.

    12:53 26.08.2025

  • 8 възмездието

    1 1 Отговор
    просто ще ги изпепели

    12:54 26.08.2025

  • 9 минувач

    1 2 Отговор
    Нетаняху си знае работата , не му пречете , че може и по-зле да стане .

    12:54 26.08.2025