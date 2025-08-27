Новини
Израел: Евакуацията на град Газа е неизбежна

27 Август, 2025 17:06 230 6

  • ивицата газа-
  • израел-
  • хамас-
  • газа

Всяко семейство, което се евакуира в южната част на ивицата, ще получи щедра хуманитарна помощ, твърди Израел

Израел: Евакуацията на град Газа е неизбежна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорител на израелската армия заяви днес, че евакуацията на град Газа е неизбежна, предаде Франс прес. Говорителят направи изказването си в момент, когато армията се подготвя да поеме контрол над най-големия град в ивицата Газа, съобщи БТА.

"Евакуацията на град Газа е неизбежна и по тази причина всяко семейство, което се евакуира в южната част на ивицата, ще получи щедра хуманитарна помощ, по която се работи сега", написа в "Екс" говорителят Авихай Адраи.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че днес ще председателства в Белия дом "голяма среща" за ивицата Газа, обяви неговият специален пратеник Стив Уиткоф.

Уиткоф каза вчера пред телевизия "Фокс Нюз", че администрацията на Тръмп разработва "много подробен план" за следвоенното бъдеще на палестинската територия. "Мисля, че много хора ще се убедят колко солиден и добронамерен е (планът, който) отразява хуманитарните мотиви на президента (на САЩ)", добави той, без да даде повече подробности.

Уиткоф прогнозира, че войната в Газа ще приключи до края на тази година.

Също така, израелски граждани излязоха вчера на мащабни протести, настоявайки за незабавно освобождаване на заложниците и прекратяване на войната в Газа, предаде ДПА.

В цялата страна имаше демонстрации и блокади на пътища. Основна магистрала близо до Тел Авив беше блокирана. На север от града протестиращи струпаха гуми на автомобилен път и ги запалиха.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    2 6 Отговор
    Екзекуция ....нема нужда да си събират чалмите , чаршафите , жените и чаветата , направо ги приключете там на място тия хлебарки !!!

    17:10 27.08.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    2 5 Отговор
    Евреите в случая са прави и за това Бог и силата са с тях.

    Коментиран от #5

    17:11 27.08.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    1 5 Отговор
    Палестинците пекоха живи деца във фурна и пържиха пеленачета в тиган. Изтрепаха 2/3 от заложниците. Нетаняху е решил да ги ликвидира и няма да се спре пред нищо.

    17:14 27.08.2025

  • 4 Гост

    1 4 Отговор
    Сега като откажат и ще е чудесен повод Нетаняхо да ги избие. Ще си спретнат някой атентат ,ще кажат ,че чалмарите са го направили и трепането почва пак.

    17:14 27.08.2025

  • 5 Сила

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Жалко само за животинките , кучета , котки , магарета , коне , птици ....а хлебарките пак ще се размножат , след 10 години пак ще бъдат двойно повече ...за жалост !!!

    17:14 27.08.2025

  • 6 Международна изолация

    4 1 Отговор
    Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи

    17:15 27.08.2025