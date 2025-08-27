Израел: Евакуацията на град Газа е неизбежна

Говорител на израелската армия заяви днес, че евакуацията на град Газа е неизбежна, предаде Франс прес. Говорителят направи изказването си в момент, когато армията се подготвя да поеме контрол над най-големия град в ивицата Газа, съобщи БТА.

"Евакуацията на град Газа е неизбежна и по тази причина всяко семейство, което се евакуира в южната част на ивицата, ще получи щедра хуманитарна помощ, по която се работи сега", написа в "Екс" говорителят Авихай Адраи.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че днес ще председателства в Белия дом "голяма среща" за ивицата Газа, обяви неговият специален пратеник Стив Уиткоф.

Уиткоф каза вчера пред телевизия "Фокс Нюз", че администрацията на Тръмп разработва "много подробен план" за следвоенното бъдеще на палестинската територия. "Мисля, че много хора ще се убедят колко солиден и добронамерен е (планът, който) отразява хуманитарните мотиви на президента (на САЩ)", добави той, без да даде повече подробности.

Уиткоф прогнозира, че войната в Газа ще приключи до края на тази година.

Също така, израелски граждани излязоха вчера на мащабни протести, настоявайки за незабавно освобождаване на заложниците и прекратяване на войната в Газа, предаде ДПА.

В цялата страна имаше демонстрации и блокади на пътища. Основна магистрала близо до Тел Авив беше блокирана. На север от града протестиращи струпаха гуми на автомобилен път и ги запалиха.