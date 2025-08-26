Тръмп иска да се срещне с Ким Чен-ун тази година. В Сеул се опасявали, че могат да последват съдбата на Зеленски ВИДЕО

Южнокорейският президент И Дже-мьон заяви, че по време на посещението си във Вашингтон е обсъдил с американския си колега Доналд Тръмп модернизацията на съюза между двете страни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



Той добави, че Сеул ще увеличи бюджета си за отбрана, за да трансформира въоръжените сили на страната в "модернизирана армия", която ще бъде успешна във войните на бъдещето.



Южнокорейският президент заяви, че Корейският полуостров е станал по-нестабилен през последните няколко години, докато Пхенян продължава да развива ядрената си програма и е "в последния етап на разработване" на междуконтинентални балистични ракети.



"Фактите са, че броят на ядрените оръжия, с които разполага Северна Корея, се е увеличил 2,5 пъти през последните три до четири години", заяви И по време на реч в Центъра за стратегически и международни изследвания след срещата си с Тръмп в Белия дом. "А способността им да произвеждат ядрен материал се е увеличила значително", добави той.



По думите му Пхенян е достигнал етап, в който може да произвежда до 10-20 ядрени ракети годишно.



Балансът между конвенционалните оръжия на Южна Корея и ядрените оръжия на Северна Корея се влошава, отбеляза И, но призна, че проблемът не може да бъде решен само с натиск над Пхенян.



Южнокорейският президент заяви, че по време на срещата си с Тръмп са се споразумели Сеул да работи в тясно сътрудничество за осигуряване на мир на Корейския полустров, а Южна Корея трябва да има водеща роля за поддържането на сигурността в региона.



По време на срещата двамата държавни лидери са обсъдили и икономическото сътрудничество между двете страни.



Южнокорейски компании ще инвестират около 150 милиарда долара в САЩ, съобщи южнокорейската агенция Йонхап, цитирайки бизнес групата "Федерация на корейските индустрии".



"Срещата ми с президента Тръмп надмина очакванията ми. Проведохме добър разговор, повишихме нивото на взаимно разбирателство", каза след срещата И и уточни, че разговорите в Белия дом са продължили по-дълго от планираното.



Администрацията на президента на Южна Корея се опасяваше, че ситуацията, която се случи с Володимир Зеленски по време на срещата му с Тръмп през февруари, може да се повтори и с него, след като няколко часа преди срещата на върха Доналд Тръмп публикува "заплашителен пост" в социалните мрежи за "чистки" в Южна Корея, а на самата среща американският лидер спомена за претърсвания в американски бази, отбелязва ТАСС.



"Моята администрация се страхуваше, че можем да повторим съдбата на Зеленски", каза И Дже-мьон. "Но знаех, че няма да се сблъскам с такава ситуация, защото прочетох книгата на Тръмп "Изкуството на сделката", добави той и поясни, че е приел изявленията на президента на САЩ като тактика за водене на преговори.

По-рано снощи Тръмп каза, че иска да се срещне с лидера на Северна Корея Ким Чен-ун още тази година и е готов за продължаване на търговските преговори с Южна Корея, въпреки че отправи нови критики към южнокорейския си колега, предаде Ройтерс.



"Искам да се срещна с него тази година", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет в Белия дом, където прие южнокорейския президент И Дже-мьон. "Очаквам с нетърпение да се срещна в Ким Чен-ун в подходящо време в бъдеще", добави той.



Американският и южнокорейският държавен глава проведоха среща на фона на обтегнати отношения между двете страни. По-рано Тръмп публикува в социалните мрежи неясни оплаквания за „чистка или революция“ в Южна Корея, но по-късно се отметна от думите си, като ги определи като вероятно „недоразумение“ между съюзници.



Въпреки сключването на търговско споразумение през юли, което спаси южнокорейския износ от по-строги американски мита, двете страни продължават да спорят по въпросите за ядрената енергия, военните разходи и подробностите по търговското споразумение, което включваше обещани южнокорейски инвестиции в САЩ на стойност 350 милиарда долара.



От друга страна реториката на Северна Корея се засили, след като Ким обеща да ускори ядрената си програма и осъди съвместните военни учения между САЩ и Южна Корея. През уикенда севернокорейският лидер наблюдава изстрелване на нови ракети за противовъздушна отбрана.



След встъпването в длъжност на американския президент през януари Ким игнорира многократните призиви на Тръмп за възобновяване на пряката дипломация от първия му мандат (2017-2021 г.), която тогава не доведе до сделка за прекратяване на ядрената програма на Пхенян.

Северна Корея заяви, че съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея доказват намерението на Вашингтон да "окупира Корейския полуостров" и са насочени срещу вражеските страни на Вашингтон и Сеул в региона, предаде Ройтерс като се позова на севернокорейските държавни медии.

"Ако продължат да провеждат военни учения, със сигурност ще се сблъскат с неприятна ситуация и ще платят скъпа цена", заяви Ким Йон-бок, първи заместник-началник на Генералния щаб на Корейската народна армия, цитиран от държавната медия KЦТА.

Той не спомена в изявлението си днешната среща между южнокорейския президент И Дже-мьон и американския му колега Доналд Тръмп, отбеляза Ройтерс.