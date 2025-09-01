Водеща световна организация: Израел извършва геноцид в Газа

Международната асоциация на учените за геноцида прие резолюция, в която се казва, че са налице всички правни критерии, за да бъдат квалифицирани действията на Израел в ивицата Газа като геноцид, заяви днес председателят на една от водещите световните организации в тази област, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Резолюцията беше приета с гласовете на 86 процента от 500-те членове на организацията. В документа се казва, че "политиката и действията на Израел отговарят на правната квалификация за геноцид в чл. 2 на Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от 1948 г.".

Израелското външно министерство засега не е отговорило на запитванията за коментар на Ройтерс. В миналото Израел категорично е отричал действията му в Газа да се равняват на геноцид и се защитава по дело за геноцид, заведено от няколко държави в Международния наказателен съд в Хага.

От началото на войната в Газа са били убити около 63 000 палестинци, повечето сгради в ивицата са изравнени със земята, а броят на разселените хора достигна стотици хиляди, посочва Ройтерс.

От момента на основаването си Международната асоциация на учените за геноцида е приела девет резолюции, признаващи исторически или съвременни събития за геноцид, отбелязва Ройтерс.