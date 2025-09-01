Новини
Водеща световна организация: Израел извършва геноцид в Газа

1 Септември, 2025 13:06 674 11

От началото на войната в Газа са били убити около 63 000 палестинци, повечето сгради в ивицата са изравнени със земята

Водеща световна организация: Израел извършва геноцид в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Международната асоциация на учените за геноцида прие резолюция, в която се казва, че са налице всички правни критерии, за да бъдат квалифицирани действията на Израел в ивицата Газа като геноцид, заяви днес председателят на една от водещите световните организации в тази област, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Резолюцията беше приета с гласовете на 86 процента от 500-те членове на организацията. В документа се казва, че "политиката и действията на Израел отговарят на правната квалификация за геноцид в чл. 2 на Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от 1948 г.".

Израелското външно министерство засега не е отговорило на запитванията за коментар на Ройтерс. В миналото Израел категорично е отричал действията му в Газа да се равняват на геноцид и се защитава по дело за геноцид, заведено от няколко държави в Международния наказателен съд в Хага.

От началото на войната в Газа са били убити около 63 000 палестинци, повечето сгради в ивицата са изравнени със земята, а броят на разселените хора достигна стотици хиляди, посочва Ройтерс.

От момента на основаването си Международната асоциация на учените за геноцида е приела девет резолюции, признаващи исторически или съвременни събития за геноцид, отбелязва Ройтерс.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пешо

    13 1 Отговор
    това е от една година , но ние гледа ме русия

    Коментиран от #5

    13:08 01.09.2025

  • 2 Некой

    13 0 Отговор
    ЕС, особено Урсула, вече са ги отписали от живите. Маркирани са за "изчезване" и не виждам никаква промяна в това отношение.

    13:10 01.09.2025

  • 3 Нетаняхото съм

    8 0 Отговор
    Тва не е вярно. Ние им помагаме само да живеят по добре.

    13:15 01.09.2025

  • 5 Пеше ,

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Ти гледаш , На нас ни дреме , за блатото ..

    13:23 01.09.2025

  • 6 И КВО ИМ ПУКА

    11 0 Отговор
    На юдеите ? Правят си каквото искат а ЕС ги защитава .Цинизъм до безумие ! Нагли убий.ци

    13:24 01.09.2025

  • 8 Щандартен

    6 1 Отговор
    Важно е какво е мнението на пишман ф ю рер чето от Берлин.А то си е,като на Дедо му.

    13:25 01.09.2025

  • 9 Гергинов,

    0 0 Отговор
    Тръкаш ли , ТИСАЙРЯФОСТАТЪ ..

    13:25 01.09.2025

  • 10 ,,Демокрацията "

    6 0 Отговор
    Се гради върху трупове ега.ти демокрацията
    Но е геноцид

    13:26 01.09.2025

