250 000 жители са напуснали град Газа, обяви Израел

13 Септември, 2025 14:42 785 8

  • ивицата газа-
  • израел-
  • газа-
  • хамас-
  • палестина

Израел заяви намерението си да поеме пълен контрол над града като част от плана си да унищожи радикалната групировка "Хамас"

250 000 жители са напуснали град Газа, обяви Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелската армия обяви днес, че над 250 000 жители са напуснали град Газа и са поели към други части на населената с палестинци едноименна ивица заради засилването на израелските бомбардировки и операции в анклава през последните седмици, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Според оценката на армията над една четвърт от единия милион обитатели на град Газа са се евакуирали от съображения за собствената си безопасност", заяви арабскоезичният говорител на израелската армия Авихай Адрае.

Ройтерс информира вчера, че израелските Сили за отбрана (ЦАХАЛ) са засилили ударите си по град Газа, но много от местните жители все още стоят по домовете си, защото няма къде да отидат.

Израел заяви намерението си да поеме пълен контрол над града като част от плана си да унищожи радикалната палестинска групировка "Хамас", припомни агенцията.

Войната в ивицата Газа избухна на 7 октомври 2023 г. след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия. Според данни на Израел тогава са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен. "Хамас" все още държи 48 заложници, като се смята, че около 20 от тях са живи, посочва Ройтерс.

По информация на здравното министерство на "Хамас" жертвите на последвалото израелско настъпление в крайбрежната територия вече надхвърлят 64 000.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 таксиджия 🚖

    1 6 Отговор
    Костадин Костадинов и вАзраждане защо не направиха протест в защита на Палестина!? Защо не осъдиха режима на нетаняху!? Със едно изречение помеждудругото не става.

    14:48 13.09.2025

  • 2 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Неофициални жертви 600000 ,60000 бяха само първите месеци ,и от тогава статистика официална не се води , къде са напуснали бе подлеци убийци и крадци след като Газа е блокирана ,с плуване до Кипър ли са стигнали ???

    Коментиран от #5

    15:10 13.09.2025

  • 3 Мнение

    7 3 Отговор
    Ако Хамас не бяха влезли в Израел и да избият 1200 души, нямаше да се стигне до тук. Те са изцяло виновни за последиците от този акт на агресия срещу цивилни граждани.

    15:10 13.09.2025

  • 4 Баджо

    2 0 Отговор
    7 октомври!

    15:11 13.09.2025

  • 5 Статистика

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Септември 2024г. 75% от палестинците одобряват 7 октомври . Септември 2025г. 35% от палестинците одобряват 7 октомври !

    15:21 13.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дойче зеле

    0 0 Отговор
    250 Хил изпепелени ?

    15:58 13.09.2025