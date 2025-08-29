Новини
Великобритания отказа достъп на Израел до най-голямото изложение за отбранителна техника

Решението е част от усилията за оказване на натиск върху Израел - исторически близък съюзник на Лондон

Великобритания отказа достъп на Израел до най-голямото изложение за отбранителна техника - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Великобритания отказа достъп на израелски представители до най-голямото изложение на отбранителна техника в страната заради ескалацията на войната срещу "Хамас" в ивицата Газа, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че решението е част от усилията за оказване на натиск върху Израел - исторически близък съюзник на Лондон.

Миналия месец правителството на премиера Киър Стармър каза, че ще признае палестинска държава, ако Израел не предприеме мерки за подобряване на хуманитарната ситуация в Газа и ако не изпълни определени условия, което предизвика гнева на израелските власти.

Израелското министерство на отбраната каза, че в резултат на ограниченията за търговия между двете държави Израел няма да отвори национален павилион на Международното изложение и конференция за отбранителна техника в Лондон (Defence and Security Equipment International (DSEI).

Израелски отбранителни компании, като например "Елбит системс" (Elbit Systems), "Рафаел" (Rafael), "Израел аероспейс индъстрис" (Israel Aerospace Industries) и "Ювижън" (Uvision), имат право да участват.

Решението на Великобритания е взето след спора, който избухна преди три месеца на Въздушното шоу в Париж, когато Франция блокира павилионите на израелски отбранителни компании с черни прегради, след като отказаха да премахнат от тях оръжия за атакуване.

Говорител на британското правителство заяви днес, че решението на израелското правителство да ескалира допълнително военната си операция в Газа е било грешка.

"В резултат можем да потвърдим, че нито една израелска правителствена делегация няма да получи покана за събитието", каза той. "Трябва да се намери дипломатическо решение, което да спре войната сега – с незабавно примирие, връщане на заложниците и увеличаване на хуманитарната помощ за хората в Газа", добави говорителят.

Израел заяви, че решението на Лондон е "достоен за съжаление акт на дискриминация" и "представлява политически убеждения, които са напълно недопустими за професионално изложение на отбранителна техника".

В четиридневното изложение, което ще започне на 9 септември, ще участват национални делегации и частни компании, които ще представят военно оборудване и оръжия в лондонския център "Ексел". Събитието се провежда на всеки две години.

Изложението е организирано от частната компания "Клариън дифенс енд секюрити" (Clarion Defence and Security), но е подкрепено от британското правителство и от армията, отбелязва Ройтерс.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НИКО

    15 3 Отговор
    НИКОИ НЕ ВЯРВА НА АНГЛИИСКОТО ДВУЛИЧИЕ

    12:18 29.08.2025

  • 2 Само

    11 2 Отговор
    това ли отказаха?

    12:18 29.08.2025

  • 3 Защо беше допусната тази гавра със запад

    12 2 Отговор
    кой даде на Сорос дял в частния еврейски Федерален резерв на САЩ?

    12:19 29.08.2025

  • 4 Кога

    13 2 Отговор
    Кога западните до би тъци ще настояват за изземване и национализиране на частния ФЕД и за реална, а не псевдо-демокрация на рврейските нпо-та и "световната" банка?

    12:21 29.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 az СВО Победа80

    7 2 Отговор
    То пък, като че ли големите играчи в тази сфера имат интерес от участие в английския панаир?
    🤣🤣🤣

    12:26 29.08.2025

  • 7 Тему

    6 0 Отговор
    ЦАХАЛ пазарува от Великобритания онлайн

    12:31 29.08.2025

  • 8 Левски

    3 2 Отговор
    На тия започна да им влиза акъл в главата.

    12:44 29.08.2025

  • 9 ЗОРО

    4 1 Отговор
    Войната не е на Израел срещу Хамас! Това е война на Израел срещу палестинския народ и тя не започна на 07.10.2023г., тя започна 1948г. и има за цел пълното унищожение на народа на Палестина или най-малкото прогонването му, което е абсолютен фашизъм!

    13:20 29.08.2025

  • 10 Име

    0 1 Отговор
    Ехаааа! Повярвахме!

    13:25 29.08.2025

  • 11 Феникс

    0 0 Отговор
    А защо няма санкции срещу извергите?

    13:50 29.08.2025

