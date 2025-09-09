Новини
Френското правителство падна. Какво следва сега?

Френското правителство падна. Какво следва сега?

9 Септември, 2025 10:13 1 427 45

Макрон ще бъде изправен пред предизвикателството да назначи третия си премиер в рамките на една година

Френското правителство падна. Какво следва сега? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Вотът на недоверие, гласуван от френския парламент, е водеща тема в западния печат днес, пише БТА.

"Френското правителство падна. Какво следва сега?", пита в. "Ню Йорк таймс", като отбелязва, че се очаква президентът Еманюел Макрон да назначи нов премиер, като отхвърли призивите за нови избори или оставка.

Съюзникът на Макрон Франсоа Байру спечели само 194 гласа на депутати, 364 се обявиха "против" правителството му, отбелязва британският в. "Гардиън". Очаква се той официално да подаде оставката си днес.

Сега Макрон ще бъде изправен пред предизвикателството да назначи третия си премиер в рамките на една година и петият - от началото на втория си мандат. Неговата канцелария вече съобщи, че изборът ще бъде направен "през идните дни".

Байру сам поиска гласуването на доверие като последен отчаян опит да получи подкрепа за мерките за икономии, целящи да намалят държавния дълг, припомня британското издание. Преди гласуването той призова за излизане от "дълговото блато" и намирането на компромис за бюджета.

Френският в. "Монд" публикува мнението на специалиста по конституционно право Денис Баранже, че проваленият вот на доверие е логично продължение на "претенцията на един човек да управлява сам, без мнозинство и програма". Според него изходът от кризата трябва да мине през мобилизиране на механизмите на парламентарната система.

Падането на Франсоа Байру след обявяването на общата политика вчера беше напълно предвидимо. В парламентарната система правителство без мнозинство е жив мъртвец. Франсоа Байру просто по свой избори постави датата на смъртния акт, който можеше да бъде изготвен веднага след като правителството му бе съставено.

Тъй като досега обаче това правителство се измъкваше от тази съдба, изглежда никой не очакваше провала.

Макар и изолиран лидер на хетерогенно и малцинствено правителство, Франсоа Байру също не положи големи усилия да протегне ръка към онези опозиционни сили, с които биха били възможни споразумения. Как да не направим паралел между това и не по-малко саморазрушителното разпускане на парламента, обявено от президента Еманюел Макрон през юни 2024 г., пита Баранже.

Проваленият вот на доверие беше провал на един човек - премиера Байру - но и провал на една идея - тази на компромиса, пише френският в. "Либерасион".

В момента тази идея не е много популярна в публичния дебат в много от демократичните държави около нас. Тя не е в центъра на френската политическа култура. Компромисът, от друга страна, е двигателят на центристката идентичност на Франсоа Байру. Той го заяви вчера от трибуната: "Вярвам в компромиса."

Това обаче води и до въпроса - защо премиерът не потърси с всички сили повече компромиси през последните девет месеца? Защо не ги поиска по въпросите за пенсиите, за данъчното облагане на най-богатите, за данъчното облагане на мултинационалните компании?

Това е още по-неразбираемо, като се вземе предвид, че в парламентарна обстановка, в която той беше лишен от мнозинство, беше длъжен да го направи. И тази обстановка няма да се промени с оставката на правителството на Франсоа Байру.

Компромисът не е политическа цел сама по себе си. Не е абсолютна добродетел по всички въпроси, при всички обстоятелства, с всеки (и със сигурност - не с "Националния сбор" на Марин льо Пен, отбелязва френското издание). Той е обаче в сърцевината на бюджетното уравнение, което бъдещият министър-председател ще трябва да реши.

"Франция е новата Италия", пише на свой ред британският в. "Телеграф" в анализ, сравнявайки Франция с Италия, която е известна с честата смяна на правителства.

За разлика от Рим обаче Париж не дава признаци да прави реформите, които в момента водят Италия към възход, отбелязва британското издание.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ...

    33 1 Отговор
    И Макарона да пада

    10:14 09.09.2025

  • 2 БОЗА

    45 1 Отговор
    "Френското правителство падна. Какво следва сега?"

    Ефектът на доминото...въпросът беше,КОЙ ще го ритне... ;-)

    10:15 09.09.2025

  • 3 Следва

    43 1 Отговор
    германското.
    Лавината тръгна.

    10:16 09.09.2025

  • 4 Следва

    38 1 Отговор
    Германското после италианското и така нататък

    Коментиран от #33

    10:16 09.09.2025

  • 5 Следва

    40 1 Отговор
    и българското !

    10:16 09.09.2025

  • 6 бай Бай

    27 0 Отговор
    Сръбска музика.
    Съсипаха Галия с вредни политики.

    10:16 09.09.2025

  • 7 Наполеончо

    30 0 Отговор
    Когато сам си го направиш, никой не ти е виновен.

    10:17 09.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Следва

    28 1 Отговор
    Западна надрискация.

    10:18 09.09.2025

  • 10 Неподписан

    23 0 Отговор
    Ариканците им спряха помощите 😁

    10:19 09.09.2025

  • 11 Последния Софиянец

    27 1 Отговор
    Следва Макрон.

    10:20 09.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Днес Мороз

    28 1 Отговор
    Нали бяха от коалицията на жеЛАЕЩИТЕ. Желанията се сбъдват. На всички ще се сбъднат от сърце.
    💓 ❤️

    10:21 09.09.2025

  • 14 Отец Чапаев

    27 1 Отговор
    Какво следва сега? Макарона да пита бабата(дядото).

    10:21 09.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Следва

    22 1 Отговор
    да сготвят и макарона, а в съседна Германия, Мерц да си стяга куфарите.

    10:23 09.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Брюкселски зелник

    24 1 Отговор
    ЕС да отмени гласуването! Путин и Си са манипулирали вота чрез приложенията Червен дракон и Белий медвед!

    10:28 09.09.2025

  • 24 Анджело

    20 1 Отговор
    Смъртнафашизма, свобода за народа!

    10:28 09.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ще оправи и

    14 0 Отговор
    Украйна като своята Франция.

    10:31 09.09.2025

  • 27 az СВО Победа80

    18 0 Отговор
    Следва да падне и главата на Макрон!

    10:32 09.09.2025

  • 28 пешо

    15 0 Отговор
    ред е на германското след това на българското

    10:33 09.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Tърсач

    14 1 Отговор
    Патки пред фалит.Дай боже!

    10:34 09.09.2025

  • 31 хихи

    12 1 Отговор
    Какво следва сега? На Макаран баба му да го набие...

    10:40 09.09.2025

  • 32 Какво следва сега? А?

    15 0 Отговор
    Ами следва същото в поне още 6 европейски държави. Бюджети 2026 ще доведе до сериен погром на урсулските правителства в Европа

    10:41 09.09.2025

  • 33 хихи

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Следва":

    А нашето кога!?

    10:41 09.09.2025

  • 34 Ивелин Михайлов

    12 1 Отговор
    Следва Льо Пен 😏

    10:42 09.09.2025

  • 35 Само за 6 месеца

    9 0 Отговор
    Бюджетният дефицит във Франция се е увеличил с 44 милиарда евро до 6% от БВП.......А в България: 1. Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление” в края на юни нараства с цели 50,4% спрямо юни 2024г и достига 15,46 млрд.евро.
    2. Дългосрочните задължения в края на юни нарастват със 17,9% до 42,4941 млрд. евро.
    3. Краткосрочните задължения нарастват с 21,5% и стигат до 1,8652 млрд. евро.
    4. Увеличават се кредитите за домакинства с 2%. А тези за сектор "Държавно управление" и за други финансови предприятия с 38,3%.
    5. Намаляват общите депозити в банковата система с 0,5%.

    10:46 09.09.2025

  • 36 Ако ЕЦБ вдигне лихвите

    10 0 Отговор
    Поне 4 европейски водещи икономики ще са в технически фалит. А ако САЩ намали лихвите ЕЦБ ще реализира рекордна загуба за последните 5 години. Дори и с приходите и, от 8% български евра които ще и подарим от 1 януари няма да помогнат загубата да се намали

    10:53 09.09.2025

  • 37 войнолюбците на фронта

    8 0 Отговор
    Микроните - на фронта в Украйна! И да спрат да манипулират обществото с "Коалиция на желаещите" - такава няма! За да запази властта си, имитира активности и плаши хората с войната!

    10:56 09.09.2025

  • 38 Хора реално

    10 0 Отговор
    Собственият капитал на ЕЦБ след загубите които трупа вече е отрицателен. От поне 2 месеца ЕЦБ няма реално собствен капитал. ....

    Коментиран от #41, #43

    10:57 09.09.2025

  • 39 654321

    5 0 Отговор
    Ами какво следвало след дестабилизация е възможно фажизъм.

    11:01 09.09.2025

  • 40 Ами в Германия ?

    8 0 Отговор
    Правителството на Мерц няма вече и 20% подкрепа. И то по официални данни

    11:01 09.09.2025

  • 41 Неподписан

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хора реално":

    Спомняте ли си състоянието на НРБ преди 1989 г.?След като свалиха Дядо Тодор от власт,казаха че изведнъж са изчезнали огромни пари и го обвиниха че е изнесъл от БНБ 10 милиарда щатски долари.В чували.Разузнаването имало сведения че ги е заровил в двора на къщата си,и изпратиха полицията да копае в двора на къщата му.

    11:12 09.09.2025

  • 42 604

    3 0 Отговор
    Следва пак от същото амъ още по вкиснато...нищо не сте бутнали...само с трепане че паднат!

    11:14 09.09.2025

  • 43 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Хора реално":

    САЩ ще дадат заем на Украйна а те с него ще напазаруват в Казанлък.Защо сте недоволни

    Коментиран от #44, #45

    11:15 09.09.2025

  • 44 604

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Неподписан":

    Щот накрая че думнат арсенала и то с от големите...

    11:18 09.09.2025

  • 45 604

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Неподписан":

    А и сащ нещът да дават...вече...

    11:19 09.09.2025

