Новини
Свят »
Израел »
Израелските сили призоваха за пълна евакуация на град Газа

Израелските сили призоваха за пълна евакуация на град Газа

9 Септември, 2025 11:09 558 4

  • ивицата газа-
  • газа-
  • израел-
  • хамас

Това е първият призив за пълна евакуация на града от подновяването на боевете

Израелските сили призоваха за пълна евакуация на град Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелската армия призова тази сутрин за пълна евакуация на град Газа преди планирано разширяване на военната операция, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Това е първият призив за пълна евакуация на града от подновяването на боевете. Министърът на отбраната Израел Кац заяви днес, че Израел е разрушил 30 високи сгради в Газа, които според него "Хамас" използва за военна цели.

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви вчера, че Израел планира да разруши най-малко 50 "терористични кули", които според него се използват от "Хамас". През последните дни Израел разруши множество високи сгради в град Газа, като предупреди, че "Хамас" е инсталирал в тях инфраструктура за наблюдение.

Поразяването на сградите е част от засилването на израелската офанзива за поемане на контрола над град Газа, за която Израел казва, че е последният бастион на "Хамас".


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И руската федерация предупреди

    8 2 Отговор
    Украйна да си бие камшика отвъд границата и с Полша в западна посока. Светът определено се променя за голямо съжаление на розовите понита А бай Дончо ръкопляска от ВИП ложата.
    Над него вместо знаме на дъгата се вие пиратски флаг на който пише ,, парата е цар ,,.

    11:14 09.09.2025

  • 2 Шопо

    6 2 Отговор
    Путин призова за пълна евакуация на Киев !

    11:16 09.09.2025

  • 3 дедо Герчо

    6 1 Отговор
    И КИЕВ...ХЪХЪХЪ...

    11:18 09.09.2025

  • 4 За окончателно

    1 1 Отговор
    Пълно етническо прочистване.

    11:33 09.09.2025