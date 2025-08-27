Русия е недоволна от напредъка на разследването на взривяването на „Северен поток“ и смята, че то се движи в грешна посока. Това заяви Дмитрий Полянски, изпълняващ длъжността постоянен представител на Руската федерация в ООН на заседание на Съвета за сигурност на ООН, свикано по искане на Москва относно атаката срещу тръбопровода.

„Посоката, в която се движи всичко, е да се прехвърли вината от тези, които наистина стоят зад този атентат, и да ни се представят някакви изкупителни жертви, които може да са били замесени в това престъпление, но не биха могли да го извършат сами. Недоволни сме от това. Искаме всички да разберат, че международното разследване по този случай е много важно. Това е важно не само за Русия, не само за Германия, но и за да се избегне повторение на подобни ситуации в бъдеще“, каза той.

Русия призовава Германия да не се опитва да скрие истината за „Северен поток“ и да предостави цялата информация, с която разполага.

„Ако е необходимо да се запази поверителността, подобно обсъждане може да се проведе при закрити врати. Основното е, че Съветът разполага с пълна информация и може да взема решения въз основа на нея. Съответните предложения на Руската федерация и нашите съмишленици все още са на масата. Призоваваме всички колеги да ги подкрепят, за да може Съветът за сигурност да изпълни ключовата си задача да поддържа международния мир и сигурност“, продължи дипломатът.

Двойните стандарти на западните страни по въпроса за терористичната атака срещу тръбопровода „Северен поток“ само доказват липсата им на интерес към обективно разследване, заяви Полянски.

„Те само ни убеждават в правилността на линията за бързо започване на международно разследване“, допълни дипломатът .

Според него „изключително тревожна тенденция“ се е проявила във факта, че някои западни представители свързват терористичната атака с украинската криза, въпреки че говорим за унищожаване на международна подводна инфраструктура. Постоянният представител нарече това „късоглед и опасен ред“, който разделя „терористите по същество на добри и лоши“, като по този начин подкопава международните усилия за борба с тероризма.

Полянски коментира твърдението на датския представител, че кралството „е съдействало съществено на Русия по разследващи въпроси“. „Само чрез ФСБ бяха изпратени над пет искания за правна помощ до Дания, на които неизменно получавахме отговор, че предоставянето на тази информация е заплаха за датската държава. Единственото съдържание, за което говорите, се съдържаше в писмо от 27 юни 2023 г., в което се посочваше, че Дания е извадила определен цилиндричен обект от дъното на Балтийско море. Нашето искане за достъп за изучаване на този обект също беше игнорирано. Това е цялото съдържание. Ако по стандартите на датската страна това е съществена помощ за разследването, тогава няма нищо изненадващо в това как завърши датското разследване, както и във факта, че твърдите, че обсъждането на терористичен акт, който представлява унищожаване на международен подводен инфраструктурен обект, е загуба на време на Съвета за сигурност. Явно имаме съвсем различни стандарти в това отношение. Ние не сглобяваме Лего, а се занимаваме с важни въпроси“, заяви дипломатът.

ООН не счита за възможно от своя страна да коментира напредъка на разследването за взривяването на „Северен поток“. Това заяви Мирослав Йенча, зам.-председател на световната организация.

„ООН не е в състояние да коментира текущи разследвания или съдебни производства“, каза той на заседанието на Съвета за сигурност. „ООН не разполага с никакви допълнителни подробности относно тези събития, не е в състояние да провери или потвърди твърдения или доклади за този инцидент.“

Йенча също призова за „сдържаност и търпение“ до приключване на разследващите действия.

Заместник-генералният секретар на ООН потвърди позицията на световната организация, осъждайки всякакви случаи на умишлено увреждане на гражданска инфраструктура и изисквайки тяхното разследване. „Продължаваме да призоваваме държавите-членки на ООН да си сътрудничат по тези въпроси и да обменят информация помежду си“, добави той.

Миналата седмица италианските власти съобщиха, че 49-годишният украински гражданин Сергей К. е задържан в италиански курорт по европейска заповед за арест, издадена в Германия. Той е заподозрян в участие в експлозията на „Северен поток“. Германската главна прокуратура, където продължава разследването по този случай, смята, че той „е бил част от група хора, които са поставили взривни устройства на газопроводи в района на остров Борнхолм през септември 2022 г.“. Има съобщения, че това лице е бил кадрови служител на украинските специални служби.

На 26 септември 2022 г. бе извършен саботаж по три линии на „Северен поток“ и още не пуснатия в експлоатация „Северен поток 2“, причинявайки сериозни щети на газопроводите, а руската главна прокуратура е образувала дело за акт на международен тероризъм.