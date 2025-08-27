Фондацията на Сорос определи като „възмутителни и неверни“ твърденията на Тръмп

Обвиненията на американския президент Доналд Тръмп срещу милиардера Джордж Сорос и сина му са "възмутителнии неверни", заяви фондацията "Отворено общество", цитирана от Франс прес, предаде БТА.
Тръмп написа в социалната си мрежа "Трут Соушъл", че Сорос и синът му Алекс "трябва да бъдат съдени по закона за повлияни от рекет и корупция организации (RICO) заради подкрепата им за придружени с насилие протести в САЩ".
Семейство Сорос често става мишена на нападки от страна на американската десница, отбелязва АФП.
"Тези обвинения са възмутителни и неверни. Фондациите от "Отворено общество" не подкрепят и не финансират насилствени протести", каза в изявление пред АФП говорител на филантропичната империя, създадена от Сорос.
1 Град Козлодуй
Коментиран от #5, #7, #14
22:33 27.08.2025
2 Много
Коментиран от #35
22:34 27.08.2025
3 Дух
22:34 27.08.2025
4 Пич
- Какво означава че можеш да вдигнеш 180 килограма от лежанка , като на можеш да изпиеш кило ракия от масата !
Силно се надявам Сорос да разбере какво съм искал да кажа !!!
22:34 27.08.2025
5 Мишел
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Точен сте! Агент "Краснов" лошо му се пише ще трябва да бяга при господарите си в мАцква при асад и янукович
Коментиран от #8, #11, #13
22:35 27.08.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
22:35 27.08.2025
7 Пуслер е еврейски троянски кон
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Иран поставя под въпрос съюза с Русия, твърди, че Москва е споделила данни за противовъздушна отбрана с Израел
Вторник, 26 август 2025 г., 15:00:36 ч.
В интервю за канала Synergyir, Сейед Мохамад Садр, член на иранския Съвет за разпознаване на целесъобразността, твърди, че по време на 12-дневния конфликт между Иран и Израел през юни Русия е предала на Израел разузнавателна информация за местоположението на иранските системи за противовъздушна отбрана.
Садр каза, че събитията показват, че „стратегическият съюз с Москва е безполезен“. „Русия просто каза, че не одобрява атаката на Израел срещу Иран, но на практика това помогна“, добави той.
Той също така посочи сътрудничеството на Москва с други страни: „Турция е член на НАТО. Какво е НАТО? То е против Русия. Русия се съгласи да продаде на Турция С-400. Това не е стратегическото партньорство, за което говорихме от години.“
Садр подчерта, че връзките между Москва и Техеран трябва да продължат, но „на Русия не може да се има доверие“.
22:35 27.08.2025
8 Сатана Z
До коментар #5 от "Мишел":В Русия под сурдинка се говори че башар Ал хавез асад отдавна е полетял от 14 етаж на блок че много тайни е знаел за кражбите на путя?! Някой да го е чувал след прогонването му от Сирия?
Коментиран от #12
22:37 27.08.2025
9 ЕвроАтлантически безроден простак
А ако законът Riko стигне Шиши и Бою.., дали ще са в БГ ?
22:37 27.08.2025
10 Да се знае
Коментиран от #28
22:38 27.08.2025
11 Сатана Z
До коментар #5 от "Мишел":Она утанула у тинята при крайцера!
Коментиран от #26, #29
22:40 27.08.2025
12 В.В.П
До коментар #8 от "Сатана Z":Господин Путин е Европеец с цивилизования свят! Асад ,Кадафи ,Саддам ,Бин Ладен бяха диктатори и господин Путин с данни помогна да бъдат ликвидирани от САЩ! А и не нападна Европейска държава или САЩ а нападна Украйна да се избиват руснаци и украинци а не Европейци или Американци?!
22:40 27.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 той сорос на 100-150години.
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Няма никакъв вариант да е изпушил отвсякъде.🤣🤣🤣Ама синът му може и да го отнесе.И тогава ,беда!Закриват фактите и къде ще драскаме мнения и простотии.🤣🤣🤣
22:42 27.08.2025
15 ЕвроАтлантически безроден простак
Коментиран от #20, #38
22:42 27.08.2025
16 Доказателства
22:42 27.08.2025
17 граф Монте Кристо
Коментиран от #21
22:44 27.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 той тоя/тая не е оригинала
До коментар #13 от "Атина Палада":от съпротивата,струва ми се.Не борави с факти.
Коментиран от #24
22:45 27.08.2025
20 Да бе !
До коментар #15 от "ЕвроАтлантически безроден простак":Даже аз съм ти вътре в бунището и правя възвратно постъпстелни движения ! Само след малко и в теб ще поставя нещо хубаво !
Коментиран от #23
22:46 27.08.2025
21 и да му вземе
До коментар #17 от "граф Монте Кристо":стотинките.Пропуснал си най-важното.
22:47 27.08.2025
22 Баце ЕООД
Коментиран от #32
22:48 27.08.2025
23 Баце ЕООД
До коментар #20 от "Да бе !":На тор щу станете русороби съдрани.
Коментиран от #41
22:51 27.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Сатана Z
22:53 27.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Орбан го
До коментар #10 от "Да се знае":изрита преди години от Унгария.
Коментиран от #36
22:54 27.08.2025
29 Боклук
До коментар #11 от "Сатана Z":Не ми ползвай ника,че ще го туря на дъщеря ти ф остата!
22:55 27.08.2025
30 Съд за Сорото
23:00 27.08.2025
31 Пищовя
23:00 27.08.2025
32 Сатана Z
До коментар #22 от "Баце ЕООД":Не ви ли омръзна цял живот да се въргаляте в тинята умрели от завист и глад и Сорас да ви е виновен!
Коментиран от #33
23:01 27.08.2025
33 Атина Палада
До коментар #32 от "Сатана Z":Докато съществуват НПО на Сорос,българският народ е обречен на вечна бедност! Ако не го разбираш,значи си м.ало.умен:))))
23:05 27.08.2025
34 !!!?
Коментиран от #37
23:06 27.08.2025
35 Ха, Ха
До коментар #2 от "Много":Ултра-конспираторът, ултра-либералист и ултра-атлантист Сорос, който поведе атлантическите ястреби да подпалят света и да го докарат на ръба на 3-та СВ, се бил превърнал в мишена на ултраконсерватори и конспиратори. Най-после. Да го съдят - ето затова много разумни хора гласуваха за Тръмп. И пак ще гласуват
23:10 27.08.2025
36 !!!?
До коментар #28 от "Орбан го":Орбан е стипендиант на Сорос...!
23:12 27.08.2025
37 Атина Палада
До коментар #34 от "!!!?":Джо Байдън го избраха умрелите:))Избирателите му били от 200 годишни нагоре:))) и все по пощата гласували ..
23:21 27.08.2025
38 ЕвроАтлантически безроден простак
До коментар #15 от "ЕвроАтлантически безроден простак":Време е да закрият Отворено общество и цялата световна паяжина от НПОта, която е в основата на унищожаването на нациите, промиването на мозъци, налагането на ЛГБТ извращенията, десетки цветни революции довели до хаос и разпадане на държавността, стотици операции под фалшив флаг, корупция на политици и какво ли още не довело до съсипването на милиони човешки съдби!
Крайно време е за справедливост, центе!
23:21 27.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Вадим
До коментар #23 от "Баце ЕООД":Вадим тор от тебе !
23:31 27.08.2025