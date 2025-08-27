Новини
Фондацията на Сорос определи като „възмутителни и неверни“ твърденията на Тръмп

27 Август, 2025 22:28 1 134 41

  • джордж сорос-
  • доналд тръмп-
  • сащ

Семейство Сорос често става мишена на нападки от страна на американската десница, отбелязва АФП

Фондацията на Сорос определи като „възмутителни и неверни“ твърденията на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обвиненията на американския президент Доналд Тръмп срещу милиардера Джордж Сорос и сина му са "възмутителнии неверни", заяви фондацията "Отворено общество", цитирана от Франс прес, предаде БТА.

Тръмп написа в социалната си мрежа "Трут Соушъл", че Сорос и синът му Алекс "трябва да бъдат съдени по закона за повлияни от рекет и корупция организации (RICO) заради подкрепата им за придружени с насилие протести в САЩ".

Семейство Сорос често става мишена на нападки от страна на американската десница, отбелязва АФП.

"Тези обвинения са възмутителни и неверни. Фондациите от "Отворено общество" не подкрепят и не финансират насилствени протести", каза в изявление пред АФП говорител на филантропичната империя, създадена от Сорос.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    7 25 Отговор
    Джордж Сорос ще Приключи рижия Изкукал дегенерат скоро

    Коментиран от #5, #7, #14

    22:33 27.08.2025

  • 2 Много

    1 13 Отговор
    са малко хората като него.

    Коментиран от #35

    22:34 27.08.2025

  • 3 Дух

    3 16 Отговор
    Да прекрасна история докато Жълтеницата Тръмп се опълчи на Сорос и върна американците в 1984 година отегчени и неразбрани от побъркания живот загърбили Джендър Олигофренията и избрали смъртта като ефективно средство, само болните български Копейки соросоиди Гръкомани който са извратени русофили и го раздават толерантно към обратните дерзаят от яд че не искам да се правя на Манекенка

    22:34 27.08.2025

  • 4 Пич

    13 1 Отговор
    Сътворих една сентенция за случая :
    - Какво означава че можеш да вдигнеш 180 килограма от лежанка , като на можеш да изпиеш кило ракия от масата !
    Силно се надявам Сорос да разбере какво съм искал да кажа !!!

    22:34 27.08.2025

  • 5 Мишел

    3 18 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Точен сте! Агент "Краснов" лошо му се пише ще трябва да бяга при господарите си в мАцква при асад и янукович

    Коментиран от #8, #11, #13

    22:35 27.08.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 15 Отговор
    Рижия сутеньор и бункерния страхливец ще изгният доживот в затвора, от мен да го запомните‼️

    22:35 27.08.2025

  • 7 Пуслер е еврейски троянски кон

    5 15 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Иран поставя под въпрос съюза с Русия, твърди, че Москва е споделила данни за противовъздушна отбрана с Израел
    Вторник, 26 август 2025 г., 15:00:36 ч.

    В интервю за канала Synergyir, Сейед Мохамад Садр, член на иранския Съвет за разпознаване на целесъобразността, твърди, че по време на 12-дневния конфликт между Иран и Израел през юни Русия е предала на Израел разузнавателна информация за местоположението на иранските системи за противовъздушна отбрана.

    Садр каза, че събитията показват, че „стратегическият съюз с Москва е безполезен“. „Русия просто каза, че не одобрява атаката на Израел срещу Иран, но на практика това помогна“, добави той.

    Той също така посочи сътрудничеството на Москва с други страни: „Турция е член на НАТО. Какво е НАТО? То е против Русия. Русия се съгласи да продаде на Турция С-400. Това не е стратегическото партньорство, за което говорихме от години.“

    Садр подчерта, че връзките между Москва и Техеран трябва да продължат, но „на Русия не може да се има доверие“.

    22:35 27.08.2025

  • 8 Сатана Z

    5 12 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    В Русия под сурдинка се говори че башар Ал хавез асад отдавна е полетял от 14 етаж на блок че много тайни е знаел за кражбите на путя?! Някой да го е чувал след прогонването му от Сирия?

    Коментиран от #12

    22:37 27.08.2025

  • 9 ЕвроАтлантически безроден простак

    22 2 Отговор
    Тръмп иска Сорос обвиняем..нашите от продажните евроатлантически НПО-та какви ще гивършат ?
    А ако законът Riko стигне Шиши и Бою.., дали ще са в БГ ?

    22:37 27.08.2025

  • 10 Да се знае

    3 3 Отговор
    Сорос е унгарски евреин роден в едно село на Унгария което след втората световна война попада в Съветския съюз А в момента е в Украйна

    Коментиран от #28

    22:38 27.08.2025

  • 11 Сатана Z

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Она утанула у тинята при крайцера!

    Коментиран от #26, #29

    22:40 27.08.2025

  • 12 В.В.П

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Господин Путин е Европеец с цивилизования свят! Асад ,Кадафи ,Саддам ,Бин Ладен бяха диктатори и господин Путин с данни помогна да бъдат ликвидирани от САЩ! А и не нападна Европейска държава или САЩ а нападна Украйна да се избиват руснаци и украинци а не Европейци или Американци?!

    22:40 27.08.2025

  • 14 той сорос на 100-150години.

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Няма никакъв вариант да е изпушил отвсякъде.🤣🤣🤣Ама синът му може и да го отнесе.И тогава ,беда!Закриват фактите и къде ще драскаме мнения и простотии.🤣🤣🤣

    22:42 27.08.2025

  • 15 ЕвроАтлантически безроден простак

    2 9 Отговор
    На бунището сте копейки пошли.

    Коментиран от #20, #38

    22:42 27.08.2025

  • 16 Доказателства

    5 0 Отговор
    Ми да ги разследват, като много знаят.

    22:42 27.08.2025

  • 17 граф Монте Кристо

    11 2 Отговор
    Филантропична империя ли,ха-ха!?Това са преструвки,на умряла лисица.Добре че Тръмп навреме се е усетил и му е вдигнал мерника,вътрешния враг и най-опасен.Трябва да му разтури фондацията,да я обяви вън от закона като подривна организация и да им конфискува капиталите.

    Коментиран от #21

    22:44 27.08.2025

  • 19 той тоя/тая не е оригинала

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    от съпротивата,струва ми се.Не борави с факти.

    Коментиран от #24

    22:45 27.08.2025

  • 20 Да бе !

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "ЕвроАтлантически безроден простак":

    Даже аз съм ти вътре в бунището и правя възвратно постъпстелни движения ! Само след малко и в теб ще поставя нещо хубаво !

    Коментиран от #23

    22:46 27.08.2025

  • 21 и да му вземе

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "граф Монте Кристо":

    стотинките.Пропуснал си най-важното.

    22:47 27.08.2025

  • 22 Баце ЕООД

    15 2 Отговор
    Пахахахахаха, смешници. Сорос и пипалата му точно ни ограбват, правят третополови, залвиат ни с мигранти и отраят храните ни.. Айде последното Гейтс

    Коментиран от #32

    22:48 27.08.2025

  • 23 Баце ЕООД

    1 6 Отговор

    До коментар #20 от "Да бе !":

    На тор щу станете русороби съдрани.

    Коментиран от #41

    22:51 27.08.2025

  • 25 Сатана Z

    14 2 Отговор
    От фондация "Отровено общество" започна квич до небесата.Сега чакам и българските слуги на Сорос да изпълзят от дупките.Залагам на пияницата Дайнов да дотърчи и омирише Факти с присъствието си.

    22:53 27.08.2025

  • 28 Орбан го

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "Да се знае":

    изрита преди години от Унгария.

    Коментиран от #36

    22:54 27.08.2025

  • 29 Боклук

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Не ми ползвай ника,че ще го туря на дъщеря ти ф остата!

    22:55 27.08.2025

  • 30 Съд за Сорото

    3 1 Отговор
    Хич да не се оправдава. Само това че е евреин стига за доживотна присъда

    23:00 27.08.2025

  • 31 Пищовя

    4 2 Отговор
    Шорошоид е пара дава,но не свойта пара брате,а парата на народа,най- много от тези породи има тука в Софийското поле:Всички ги знаят :атлантици,шороши ,Давай Дони гази с булдозера

    23:00 27.08.2025

  • 32 Сатана Z

    3 5 Отговор

    До коментар #22 от "Баце ЕООД":

    Не ви ли омръзна цял живот да се въргаляте в тинята умрели от завист и глад и Сорас да ви е виновен!

    Коментиран от #33

    23:01 27.08.2025

  • 33 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "Сатана Z":

    Докато съществуват НПО на Сорос,българският народ е обречен на вечна бедност! Ако не го разбираш,значи си м.ало.умен:))))

    23:05 27.08.2025

  • 34 !!!?

    3 3 Отговор
    Тръмп е този който организира насилствени протести... неговите Копейки щурмуваха Капитолия след избора на Джо Байдън !

    Коментиран от #37

    23:06 27.08.2025

  • 35 Ха, Ха

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Много":

    Ултра-конспираторът, ултра-либералист и ултра-атлантист Сорос, който поведе атлантическите ястреби да подпалят света и да го докарат на ръба на 3-та СВ, се бил превърнал в мишена на ултраконсерватори и конспиратори. Най-после. Да го съдят - ето затова много разумни хора гласуваха за Тръмп. И пак ще гласуват

    23:10 27.08.2025

  • 36 !!!?

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "Орбан го":

    Орбан е стипендиант на Сорос...!

    23:12 27.08.2025

  • 37 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "!!!?":

    Джо Байдън го избраха умрелите:))Избирателите му били от 200 годишни нагоре:))) и все по пощата гласували ..

    23:21 27.08.2025

  • 38 ЕвроАтлантически безроден простак

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "ЕвроАтлантически безроден простак":

    Време е да закрият Отворено общество и цялата световна паяжина от НПОта, която е в основата на унищожаването на нациите, промиването на мозъци, налагането на ЛГБТ извращенията, десетки цветни революции довели до хаос и разпадане на държавността, стотици операции под фалшив флаг, корупция на политици и какво ли още не довело до съсипването на милиони човешки съдби!

    Крайно време е за справедливост, центе!

    23:21 27.08.2025

  • 41 Вадим

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Баце ЕООД":

    Вадим тор от тебе !

    23:31 27.08.2025