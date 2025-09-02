Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Това е най-опасният град в света, и то с голяма разлика

Тръмп: Това е най-опасният град в света, и то с голяма разлика

2 Септември, 2025 18:05 1 281 16

  • доналд тръмп-
  • чикаго-
  • сащ-
  • тръмп-
  • престъпност

Ще реша проблема с престъпността, както направих във Вашингтон, обеща американският президент

Тръмп: Това е най-опасният град в света, и то с голяма разлика - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп обеща днес да реши проблема с престъпността в Чикаго, като го определи като "най-опасния град в света, и то с голяма разлика", предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Ще реша проблема с престъпността, както направих във Вашингтон", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл", като намекна за разполагането на федерални сили за поддържане на реда в столицата на САЩ.

След Лос Анджелис през юни и Вашингтон в средата на юли, правителството на Тръмп заплаши да изпрати федерални полицаи и военни, като членове на Националната гвардия, и в други управлявани от демократите градове като Чикаго, Ню Йорк, Балтимор или Бостън, отбелязва АФП.

В неделя американските демократи предупредиха за "нашествие" на военните в Чикаго.

Губернаторът демократ на щата Илинойс Джей Би Прицкър, един от видните опоненти на президента републиканец, обвини милиардера, когото по-рано нарече "диктатор", че с това разполагане на сили се опитва да повлияе на междинните избори догодина.

"Прицкър отчаяно се нуждае от помощ, просто още не го знае", посочи днес Тръмп в "Трут Соушъл".

Кметът на Чикаго, демократът Брандън Джонсън, от своя страна издаде указ, който ограничава правомощията на евентуални федерални сили за поддържане на реда.

Във Вашингтон, където подобни сили са разположени от средата на миналия месец, въоръжени войници, оборудвани с бронирани автомобили, патрулират по улиците и в метрото, особено в близост до национални институции и паметници, отбелязва АФП.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мърсула

    8 1 Отговор
    у враца гарга не каца

    18:07 02.09.2025

  • 2 китайски балон

    6 2 Отговор
    БайДончо шерифа😅

    18:10 02.09.2025

  • 3 прокопи

    11 1 Отговор
    Я па тоя! Ще ми сравнява Чикаго с Перник!

    18:12 02.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Германец

    8 4 Отговор
    Ми нормално.. все пак е пълен с българи.. където има българи трева не никне вижте им държавата само.. щом и мишо шамара живее там.. 🤮

    Коментиран от #14

    18:15 02.09.2025

  • 6 Лозенград

    6 3 Отговор
    Този спря войните, побеждава престъпността, ..., остава да се обяви за Бог Саваот и за Аллах

    18:16 02.09.2025

  • 7 Учител

    7 1 Отговор
    Балгаретата избягаха на хубавото пък то там разни мегри постоянно стрелят по тях 😅😂😂🤣🤣🤣

    18:16 02.09.2025

  • 8 Исус Зарев Зимница

    4 5 Отговор
    Да дойде Тръмп в Стралджа да види какво е. Как се пребиват хора посред бял ден на центъра пред общината и под прозореца на кмета, защото са с дамски дрехи и грим например. Дискриминация и насилие по полов признак в центъра на европейски град, където си мислим, че хората имат някакви права и сигурност да изразяват себе си по какъвто си искат начин.

    18:18 02.09.2025

  • 9 Представяте ли си

    5 2 Отговор
    Тръмп се опитва да реши проблеми трупани с години и наследени от демократите. Не ми се мисли какво щеше да стане с Америка, ако Камала Харис беше спечелила президентските избори.

    Коментиран от #15

    18:18 02.09.2025

  • 10 Кривоверен алкаш

    4 3 Отговор
    Решил ли си да ставаш приятел с Путин...ето до това води....

    18:19 02.09.2025

  • 11 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    А най престъпната държава е блатния халифат на ботокса.

    18:26 02.09.2025

  • 12 Уса

    5 1 Отговор
    Мистър Тръмп,започнете от геиския квартал сварталище на безделници на издръжката на глупавите чикагчани.Има много работа в демонкратизираното Чикаго.Пътищата са в окаяно състояние а шофиращите са пълни малоумници без мозък.Когато се налага да посетя тоя пропаднал град само за 1-2 дена по работа ми се разваля настроението за цял месец напред.И все пак Чикаго е цвете пред пропадналите европейски столици,където почти не се срещат европейци

    18:26 02.09.2025

  • 13 НЕ САМО ЧИКАГО

    3 0 Отговор
    АМИ ПОЧТИ ЦЕЛИЯ САЩ Е ОПАСЕН ЗА ЖИВЕЕНЕ.

    18:26 02.09.2025

  • 14 Пенсионерка

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Германец":

    Трай там ма сиганко от Долна саксония

    18:28 02.09.2025

  • 15 Уса

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Представяте ли си":

    В бюлетината на изборите имаше точка да гласуваш за кастрацията на непълнолетни...От тук нататък си представете...Затова народа се вдигна и гласува масово срещу сатаните

    18:29 02.09.2025

  • 16 Дух

    1 0 Отговор
    Всъщност почти цяла Америка е Гето , изключение е само част от провинцията и предградията ,казва се Тръмпландия вече и не е САЩ , загърбиха Джендър Олигофренията и се оказаха че са отегчени и неразбрани от побъркания живот

    18:37 02.09.2025