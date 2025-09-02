Тръмп: Това е най-опасният град в света, и то с голяма разлика

Американският президент Доналд Тръмп обеща днес да реши проблема с престъпността в Чикаго, като го определи като "най-опасния град в света, и то с голяма разлика", предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Ще реша проблема с престъпността, както направих във Вашингтон", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл", като намекна за разполагането на федерални сили за поддържане на реда в столицата на САЩ.
След Лос Анджелис през юни и Вашингтон в средата на юли, правителството на Тръмп заплаши да изпрати федерални полицаи и военни, като членове на Националната гвардия, и в други управлявани от демократите градове като Чикаго, Ню Йорк, Балтимор или Бостън, отбелязва АФП.
В неделя американските демократи предупредиха за "нашествие" на военните в Чикаго.
Губернаторът демократ на щата Илинойс Джей Би Прицкър, един от видните опоненти на президента републиканец, обвини милиардера, когото по-рано нарече "диктатор", че с това разполагане на сили се опитва да повлияе на междинните избори догодина.
"Прицкър отчаяно се нуждае от помощ, просто още не го знае", посочи днес Тръмп в "Трут Соушъл".
Кметът на Чикаго, демократът Брандън Джонсън, от своя страна издаде указ, който ограничава правомощията на евентуални федерални сили за поддържане на реда.
Във Вашингтон, където подобни сили са разположени от средата на миналия месец, въоръжени войници, оборудвани с бронирани автомобили, патрулират по улиците и в метрото, особено в близост до национални институции и паметници, отбелязва АФП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мърсула
18:07 02.09.2025
2 китайски балон
18:10 02.09.2025
3 прокопи
18:12 02.09.2025
5 Германец
Коментиран от #14
18:15 02.09.2025
6 Лозенград
18:16 02.09.2025
7 Учител
18:16 02.09.2025
8 Исус Зарев Зимница
18:18 02.09.2025
9 Представяте ли си
Коментиран от #15
18:18 02.09.2025
10 Кривоверен алкаш
18:19 02.09.2025
11 Последния Софиянец
18:26 02.09.2025
12 Уса
18:26 02.09.2025
13 НЕ САМО ЧИКАГО
18:26 02.09.2025
14 Пенсионерка
До коментар #5 от "Германец":Трай там ма сиганко от Долна саксония
18:28 02.09.2025
15 Уса
До коментар #9 от "Представяте ли си":В бюлетината на изборите имаше точка да гласуваш за кастрацията на непълнолетни...От тук нататък си представете...Затова народа се вдигна и гласува масово срещу сатаните
18:29 02.09.2025
16 Дух
18:37 02.09.2025