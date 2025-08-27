Новини
Тръмп заплаши Джордж Сорос и сина му

Тръмп заплаши Джордж Сорос и сина му

27 Август, 2025

Роденият в Унгария милиардер беше обвинен от критиците си, че е финансирал протести, прераснали в безредици

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп днес поиска милиардерът филантроп Джордж Дорос, който се превърна в мишена на ултраконсерватори и конспиратори, и сина му да бъдат съдени за предполагаема подкрепа за протести в страната, прераснали в безредици, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Те "трябва да бъдат съдени по Закона за повлияни от рекет и корупция организации (RICO) заради подкрепата им за придружени с насилие протести в САЩ", написа той в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Деветдесет и пет годишният Джордж Сорос и "неговата група психопати причиниха огромни вреди на нашата страна!", добави Тръмп, без да даде повече подробности.

Мразен от ултра консерваторите и редовна цел на антисемитски атаки, роденият в Унгария милиардер беше обвинен от критиците си, че е финансирал протести, прераснали в безредици, работил е за сваляне на правителството на САЩ и е създал миграционна криза в Европа.

По време на протестите в Лос Анджелис срещу репресивната антимиграционна политика на Тръмп през юни потребители в консервативните социални медии твърдяха, че тези демонстрации са подкрепяни от неправителствени организации, свързани с Джордж Сорос.

След това журналисти от АФП съобщиха, че снимките, разпространявани онлайн, които показваха струпани тухли, които да бъдат хвърляни срещу полицията, всъщност са били заснети на друго място.

Един от синовете на Джордж Сорос – Александър, който пое ръководството на организацията, заяви, че иска да се ангажира повече в Съединените щати от баща си, подкрепяйки програми за насърчаване на латиноамериканските и афроамериканските избиратели да гласуват и призовава демократическите политици да комуникират по-ефективно.

През януари бившият президент на САЩ Джо Байдън награди Джордж Сорос с престижния "Президентски орден на свободата", припомня АФП.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 28 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    59 2 Отговор
    Браво, Тръмп!!!

    Коментиран от #5, #45

    21:15 27.08.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    56 2 Отговор
    Какъв ФИЛАНТРОП е най-големият МОШЕНИК и СПЕКУЛАНТ🤔🤔❗❗

    21:17 27.08.2025

  • 3 Не политик.

    4 32 Отговор
    Те са евреи никой не може да заплашва, даже и този дъртак.

    21:17 27.08.2025

  • 4 Сорос

    25 0 Отговор
    на Дорос ли се е прекръстил. Не знаех.

    21:17 27.08.2025

  • 5 Европеец

    31 1 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Няма да чета, но заглавието ми харесва....

    21:18 27.08.2025

  • 6 Дух

    30 1 Отговор
    Браво на Тоя Тръмп не го харесвам много но в случая е прав за Сорос ,върна американците в 1984 година и им забрани да се правят на Жени , отегчени и неразбрани от побъркания живот избраха смъртта като ефективно средство

    21:18 27.08.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 6 Отговор
    ФИЛАНТРОП
    е човек, който обича хората и им помага, действайки в името на общото благо чрез благотворителност, дарявайки време, пари, умения или ресурси в помощ на нуждаещите се. Думата произлиза от гръцки и означава "приятел на човека", а като синоними се използват още „човеколюбец“, „благодетел“ и „меценат“

    21:19 27.08.2025

  • 8 въпросче

    27 1 Отговор
    Мислех, че дъртия Сорос е хвърлил петалата, а се оказва, че е бил жив. От години не се е появявал в пресата на снимка. Сигурно ли е, че е жив. Нещо ме съмнява, че е заминал във вечните ловни полета, но крият това, че ако се разбере, ще избухне празненство в световен мащаб.

    Коментиран от #27, #39, #42

    21:21 27.08.2025

  • 9 За това съм съгласен

    27 1 Отговор
    Джордж Дорос трябва да бъде съден!

    21:21 27.08.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    24 1 Отговор
    ЧЕРНАТА СРЯДА

    "Джордж Сорос продава на късо повече от 10 млрд. паунда и след като Великобритания е принудена да се оттегли от механизма и да обезцени валутата си, в крайна сметка той печели около 1,1 млрд. долара. Сорос бива наречен „човекът, който разори Централната банка на Англия“. "

    Коментиран от #25

    21:22 27.08.2025

  • 11 Путлер пее ра 3

    4 22 Отговор
    Иран поставя под въпрос съюза с Русия, твърди, че Москва е споделила данни за противовъздушна отбрана с Израел
    Вторник, 26 август 2025 г., 15:00:36 ч.

    В интервю за канала Synergyir, Сейед Мохамад Садр, член на иранския Съвет за разпознаване на целесъобразността, твърди, че по време на 12-дневния конфликт между Иран и Израел през юни Русия е предала на Израел разузнавателна информация за местоположението на иранските системи за противовъздушна отбрана.

    Садр каза, че събитията показват, че „стратегическият съюз с Москва е безполезен“. „Русия просто каза, че не одобрява атаката на Израел срещу Иран, но на практика това помогна“, добави той.

    Той също така посочи сътрудничеството на Москва с други страни: „Турция е член на НАТО. Какво е НАТО? То е против Русия. Русия се съгласи да продаде на Турция С-400. Това не е стратегическото партньорство, за което говорихме от години.“

    Садр подчерта, че връзките между Москва и Техеран трябва да продължат, но „на Русия не може да се има доверие“.

    Коментиран от #23, #40

    21:22 27.08.2025

  • 12 За това съм съгласен

    7 7 Отговор
    И после и Тръмп да бъде съден за тероризъм и престъпления срещу човечеството. Всички ....

    21:23 27.08.2025

  • 13 дончо

    14 1 Отговор
    на моменти е много положителен

    21:23 27.08.2025

  • 14 Пич

    23 1 Отговор
    Надявам се да не приключи само със заплахата!!! Току виж , свърши нещо добро за цялото човечество !!! ЛГБТ не ги поставям в човечеството!!!

    21:23 27.08.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    35 5 Отговор
    С подобна схема Шорош предизвика "Виденовата зима" заради отказа на Виденов да даде от нашите пари на негово НПО работещо срещу България❗

    21:24 27.08.2025

  • 16 Абе кой е тоя Джордж Дорос

    3 9 Отговор
    Ващууууу мааами бре. Не го намирам в гуглето

    21:24 27.08.2025

  • 17 Дорос, Дорос

    9 0 Отговор
    Точно той ......

    21:25 27.08.2025

  • 18 Мда

    20 2 Отговор
    Давай Дони освободи света от тази напаст!Колко зло са причинили!

    21:25 27.08.2025

  • 19 Супер Тръмп

    12 2 Отговор
    Супер Тръмпи!

    21:25 27.08.2025

  • 20 Хи хи хи

    8 4 Отговор
    Ей сега ша му гръмнат и другото ухо.....

    Коментиран от #26

    21:28 27.08.2025

  • 21 Красимир Петров

    6 5 Отговор
    Тръмп е най-добрият президент на САЩ

    21:30 27.08.2025

  • 22 Сега ремонтират Белият Дом

    2 1 Отговор
    Завод за барут ще го правят и за тва са изкарали и армията

    21:30 27.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Kaлпазанин

    12 0 Отговор
    То да видим ш ,Тръмп и евреин ли подгони за когото се знаеше отдавна какви ги върши ,а с хитлеряххю кво правим с Ротшилд ,с Рокфелер ,с кока кола ,Макдоналдс и всички еврейски корпорации управляващи света и рекламите им са денонощно навсякъде ,говедата даже и Коледата ще си в прекръстят на кока кола Коледа

    21:33 27.08.2025

  • 25 Макробиолог

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ха,хайли лайкли просто е реализирана схема чрез която е израстнат изкуствено милиардер ,нещо като ---председател на комитета по пропаганда и агитация към цека на давоската комун троцкистка партия.

    21:35 27.08.2025

  • 26 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хи хи хи":

    Да ! Ще може да носи обеци и на двете ! Като стар пират , какъвто всъщност е !

    21:35 27.08.2025

  • 27 Наблюдател

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "въпросче":

    Опитай се да отгатнеш колко човешки живота му струва това дълголетие.

    21:36 27.08.2025

  • 28 Марин Икономов

    1 0 Отговор
    Тръмп опложда братчедките на Сорос (с мъжки), пък сега се карали. Не е вярно.

    21:37 27.08.2025

  • 29 Юрист

    8 1 Отговор
    АКО ГИ ВКАРА В ЗАТВОРА ЩЕ МУ ВДИГНА ПАМЕТНИК НА ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ НА МЯСТОТО НА ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ!

    Коментиран от #37

    21:38 27.08.2025

  • 30 Читател

    1 0 Отговор
    Нещата са толкова сериозни че ме е страх да пиша какво мисля дано Господ да е с нас и силите на по малкото злато спечели иначе ужас.

    21:40 27.08.2025

  • 31 Супер Тръмп

    4 2 Отговор
    Тва ли е дълбоката държава? Сорос?

    21:40 27.08.2025

  • 32 СН5ОН

    0 0 Отговор
    Крайно време беше този маджарски си г а н ин да си получи заслуженото . Ако Чичо АДИ беше жив това нямаше да стане. Точно американските с и м и ти подпомогнаха нацистите в своите действия. И всичко стана с руска стомана. Но после двамата велики се скараха и нещата се объркаха. Но за всичко е виновно онова продажно племе.

    21:41 27.08.2025

  • 33 !!!?

    1 5 Отговор
    У нас Копейките са соросите...те са ултрасъветски конспиратори за дестабилизиране на държавата !!!?

    21:42 27.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 1 Отговор
    Тъжен ден за Плевнелиев,Паси и Прокопиев!🐖🐖🐖🤣🥳🖕

    21:44 27.08.2025

  • 36 Порно

    1 1 Отговор
    Откъде на къде деда ви шорош е атакуван от антисемити, след като той и фондацията му са персона нон грата в Израел? Чудно защо , нали!

    21:44 27.08.2025

  • 37 Въпрос

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Юрист":

    А,защо не на мястото на паметника на Рейгън в южния парк?

    21:46 27.08.2025

  • 38 Хммм..

    2 0 Отговор
    Прегръща се с евреите и арабите но говори против тях или ги бомбардира! Много араби и евреи му правят подаръци! Даже му подаряват самолети!

    21:46 27.08.2025

  • 39 АМи

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "въпросче":

    ЖИВ Е такива не умират лесно. А има и една арабска и източна теория за поддържане на дълъг живот. Такива има и при Африкански и Американски племена . ДОри се среща и при аборигените. Много супер богати се възползват от тях и ги практикуват. Незнам дали резултата е явен но струват страшно много пари.

    21:47 27.08.2025

  • 40 Иво М Инджев изрусен пудел

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Путлер пее ра 3":

    Пак изпълзя от дупката.

    21:50 27.08.2025

  • 41 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Сорос и свобода....???!!!
    Давай Тръмп-е... УДРИ

    21:50 27.08.2025

  • 42 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "въпросче":

    Дявола да не е луд, че да си прибере в ада това зло.

    21:54 27.08.2025

  • 43 граф Монте Кристо

    0 0 Отговор
    Синът на Дьорд Шорош наистина може да бъде опасност за президентсвото на Тръмп,ако подкупи емигрантите от Мезоамерика,които са десетки милиони,може да го измести и да му заеме мястото.Това ще бъде най-големия кошмар за света,сороската мрежа е планетарна,те изповядват някакъв извратен сатанистки идеал.

    21:56 27.08.2025

  • 44 граф Монте Кристо

    0 0 Отговор
    Дъртия Шорош на младини изигра много зловеща роля и за България,по неподражаемо виртуозен начин успя да капичне правителството на Жан Виденов,при това вината се лепна като мазно петно на последния ,и днес се говори за виденова зима.А той искаше да запази социалните придобивки и държавната собственост.

    22:01 27.08.2025

  • 45 Ха, Ха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Ултра-конспираторът, ултра-либералист и ултра-атлантист Сорос, който поведе атлантическите ястреби да подпалят света и да го докарат на ръба на 3-та СВ, се би превърнал в мишена на ултраконсерватори и конспиратори. Да го съдят - ето затова много разумни хора гласуваха за Тръмп. И пак ще гласуват

    22:02 27.08.2025

  • 46 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Рижия сутеньор и бункерния страхливец ще изгният доживот в затвора, от мен да го запомните‼️

    22:03 27.08.2025

  • 47 Нрб

    0 0 Отговор
    Подкрепям. Само бкп и ссср!

    22:03 27.08.2025