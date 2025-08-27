Тръмп заплаши Джордж Сорос и сина му

Американският президент Доналд Тръмп днес поиска милиардерът филантроп Джордж Дорос, който се превърна в мишена на ултраконсерватори и конспиратори, и сина му да бъдат съдени за предполагаема подкрепа за протести в страната, прераснали в безредици, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Те "трябва да бъдат съдени по Закона за повлияни от рекет и корупция организации (RICO) заради подкрепата им за придружени с насилие протести в САЩ", написа той в социалната си мрежа "Трут Соушъл".
Деветдесет и пет годишният Джордж Сорос и "неговата група психопати причиниха огромни вреди на нашата страна!", добави Тръмп, без да даде повече подробности.
Мразен от ултра консерваторите и редовна цел на антисемитски атаки, роденият в Унгария милиардер беше обвинен от критиците си, че е финансирал протести, прераснали в безредици, работил е за сваляне на правителството на САЩ и е създал миграционна криза в Европа.
По време на протестите в Лос Анджелис срещу репресивната антимиграционна политика на Тръмп през юни потребители в консервативните социални медии твърдяха, че тези демонстрации са подкрепяни от неправителствени организации, свързани с Джордж Сорос.
След това журналисти от АФП съобщиха, че снимките, разпространявани онлайн, които показваха струпани тухли, които да бъдат хвърляни срещу полицията, всъщност са били заснети на друго място.
Един от синовете на Джордж Сорос – Александър, който пое ръководството на организацията, заяви, че иска да се ангажира повече в Съединените щати от баща си, подкрепяйки програми за насърчаване на латиноамериканските и афроамериканските избиратели да гласуват и призовава демократическите политици да комуникират по-ефективно.
През януари бившият президент на САЩ Джо Байдън награди Джордж Сорос с престижния "Президентски орден на свободата", припомня АФП.
1 Майна
Коментиран от #5, #45
21:15 27.08.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
21:17 27.08.2025
3 Не политик.
21:17 27.08.2025
4 Сорос
21:17 27.08.2025
5 Европеец
До коментар #1 от "Майна":Няма да чета, но заглавието ми харесва....
21:18 27.08.2025
6 Дух
21:18 27.08.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
е човек, който обича хората и им помага, действайки в името на общото благо чрез благотворителност, дарявайки време, пари, умения или ресурси в помощ на нуждаещите се. Думата произлиза от гръцки и означава "приятел на човека", а като синоними се използват още „човеколюбец“, „благодетел“ и „меценат“
21:19 27.08.2025
8 въпросче
Коментиран от #27, #39, #42
21:21 27.08.2025
9 За това съм съгласен
21:21 27.08.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
"Джордж Сорос продава на късо повече от 10 млрд. паунда и след като Великобритания е принудена да се оттегли от механизма и да обезцени валутата си, в крайна сметка той печели около 1,1 млрд. долара. Сорос бива наречен „човекът, който разори Централната банка на Англия“. "
Коментиран от #25
21:22 27.08.2025
11 Путлер пее ра 3
Вторник, 26 август 2025 г., 15:00:36 ч.
В интервю за канала Synergyir, Сейед Мохамад Садр, член на иранския Съвет за разпознаване на целесъобразността, твърди, че по време на 12-дневния конфликт между Иран и Израел през юни Русия е предала на Израел разузнавателна информация за местоположението на иранските системи за противовъздушна отбрана.
Садр каза, че събитията показват, че „стратегическият съюз с Москва е безполезен“. „Русия просто каза, че не одобрява атаката на Израел срещу Иран, но на практика това помогна“, добави той.
Той също така посочи сътрудничеството на Москва с други страни: „Турция е член на НАТО. Какво е НАТО? То е против Русия. Русия се съгласи да продаде на Турция С-400. Това не е стратегическото партньорство, за което говорихме от години.“
Садр подчерта, че връзките между Москва и Техеран трябва да продължат, но „на Русия не може да се има доверие“.
Коментиран от #23, #40
21:22 27.08.2025
12 За това съм съгласен
21:23 27.08.2025
13 дончо
21:23 27.08.2025
14 Пич
21:23 27.08.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
21:24 27.08.2025
16 Абе кой е тоя Джордж Дорос
21:24 27.08.2025
17 Дорос, Дорос
21:25 27.08.2025
18 Мда
21:25 27.08.2025
19 Супер Тръмп
21:25 27.08.2025
20 Хи хи хи
Коментиран от #26
21:28 27.08.2025
21 Красимир Петров
21:30 27.08.2025
22 Сега ремонтират Белият Дом
21:30 27.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Kaлпазанин
21:33 27.08.2025
25 Макробиолог
До коментар #10 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ха,хайли лайкли просто е реализирана схема чрез която е израстнат изкуствено милиардер ,нещо като ---председател на комитета по пропаганда и агитация към цека на давоската комун троцкистка партия.
21:35 27.08.2025
26 Ами
До коментар #20 от "Хи хи хи":Да ! Ще може да носи обеци и на двете ! Като стар пират , какъвто всъщност е !
21:35 27.08.2025
27 Наблюдател
До коментар #8 от "въпросче":Опитай се да отгатнеш колко човешки живота му струва това дълголетие.
21:36 27.08.2025
28 Марин Икономов
21:37 27.08.2025
29 Юрист
Коментиран от #37
21:38 27.08.2025
30 Читател
21:40 27.08.2025
31 Супер Тръмп
21:40 27.08.2025
32 СН5ОН
21:41 27.08.2025
33 !!!?
21:42 27.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Mими Кучева🐕🦺
21:44 27.08.2025
36 Порно
21:44 27.08.2025
37 Въпрос
До коментар #29 от "Юрист":А,защо не на мястото на паметника на Рейгън в южния парк?
21:46 27.08.2025
38 Хммм..
21:46 27.08.2025
39 АМи
До коментар #8 от "въпросче":ЖИВ Е такива не умират лесно. А има и една арабска и източна теория за поддържане на дълъг живот. Такива има и при Африкански и Американски племена . ДОри се среща и при аборигените. Много супер богати се възползват от тях и ги практикуват. Незнам дали резултата е явен но струват страшно много пари.
21:47 27.08.2025
40 Иво М Инджев изрусен пудел
До коментар #11 от "Путлер пее ра 3":Пак изпълзя от дупката.
21:50 27.08.2025
41 Ти да видиш
Давай Тръмп-е... УДРИ
21:50 27.08.2025
42 Хахаха
До коментар #8 от "въпросче":Дявола да не е луд, че да си прибере в ада това зло.
21:54 27.08.2025
43 граф Монте Кристо
21:56 27.08.2025
44 граф Монте Кристо
22:01 27.08.2025
45 Ха, Ха
До коментар #1 от "Майна":Ултра-конспираторът, ултра-либералист и ултра-атлантист Сорос, който поведе атлантическите ястреби да подпалят света и да го докарат на ръба на 3-та СВ, се би превърнал в мишена на ултраконсерватори и конспиратори. Да го съдят - ето затова много разумни хора гласуваха за Тръмп. И пак ще гласуват
22:02 27.08.2025
46 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
22:03 27.08.2025
47 Нрб
22:03 27.08.2025