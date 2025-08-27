Тръмп заплаши Джордж Сорос и сина му

Американският президент Доналд Тръмп днес поиска милиардерът филантроп Джордж Дорос, който се превърна в мишена на ултраконсерватори и конспиратори, и сина му да бъдат съдени за предполагаема подкрепа за протести в страната, прераснали в безредици, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Те "трябва да бъдат съдени по Закона за повлияни от рекет и корупция организации (RICO) заради подкрепата им за придружени с насилие протести в САЩ", написа той в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Деветдесет и пет годишният Джордж Сорос и "неговата група психопати причиниха огромни вреди на нашата страна!", добави Тръмп, без да даде повече подробности.

Мразен от ултра консерваторите и редовна цел на антисемитски атаки, роденият в Унгария милиардер беше обвинен от критиците си, че е финансирал протести, прераснали в безредици, работил е за сваляне на правителството на САЩ и е създал миграционна криза в Европа.

По време на протестите в Лос Анджелис срещу репресивната антимиграционна политика на Тръмп през юни потребители в консервативните социални медии твърдяха, че тези демонстрации са подкрепяни от неправителствени организации, свързани с Джордж Сорос.

След това журналисти от АФП съобщиха, че снимките, разпространявани онлайн, които показваха струпани тухли, които да бъдат хвърляни срещу полицията, всъщност са били заснети на друго място.

Един от синовете на Джордж Сорос – Александър, който пое ръководството на организацията, заяви, че иска да се ангажира повече в Съединените щати от баща си, подкрепяйки програми за насърчаване на латиноамериканските и афроамериканските избиратели да гласуват и призовава демократическите политици да комуникират по-ефективно.

През януари бившият президент на САЩ Джо Байдън награди Джордж Сорос с престижния "Президентски орден на свободата", припомня АФП.