Израел: Палестинска държава няма да има

Израелският външен министър Гидеон Саар, попитан снощи какви са плановете за Палестинска държава, заяви, че няма да има такава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Саар направи коментара пред репортери след среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон, която външният министър определи като „много добра“.

Израелските военни са заключили, че шестима членове на палестинското движение „Хамас“ са били убити при удара по болница „Насер“ в южната част на ивицата Газа в понеделник, съобщи пред Съвета за сигурност изпълняващият длъжността постоянен представител на САЩ в ООН Дороти Ший, цитирана от Ройтерс.

При израелския удар загинаха най-малко 20 души, включително журналисти, работещи за Ройтерс, Асошиейтед прес, „Ал Джазира“ и други медии.

„Израелската армия заключи, че шестима членове на „Хамас“, един от които е участвал в атаките на 7 октомври, са били убити, когато израелската армия порази мястото, което групировката използваше за наблюдение на войските“, заяви Ший.

„Отбелязваме бързия характер на това разследване и реакцията и призоваваме Съвета да осъди продължаващото използване на гражданска инфраструктура от страна на „Хамас“, заяви тя.

Постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон заяви пред репортери преди заседанието, че подробностите за инцидента все още се проучват и „така през следващите няколко дни ще имаме повече информация.“ „Нашата цел е да се борим с терористи, а не с журналисти, не с никой, който не е замесен в тероризъм“, заяви той.