Новини
Свят »
Израел »
Израел: Палестинска държава няма да има

Израел: Палестинска държава няма да има

28 Август, 2025 04:36, обновена 28 Август, 2025 04:40 438 3

  • израел-
  • газа-
  • хамас-
  • болница

Израелските военни са заключили, че шестима членове на „Хамас“ са били убити при удара по болница „Насер“

Израел: Палестинска държава няма да има - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският външен министър Гидеон Саар, попитан снощи какви са плановете за Палестинска държава, заяви, че няма да има такава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Саар направи коментара пред репортери след среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон, която външният министър определи като „много добра“.

Израелските военни са заключили, че шестима членове на палестинското движение „Хамас“ са били убити при удара по болница „Насер“ в южната част на ивицата Газа в понеделник, съобщи пред Съвета за сигурност изпълняващият длъжността постоянен представител на САЩ в ООН Дороти Ший, цитирана от Ройтерс.

При израелския удар загинаха най-малко 20 души, включително журналисти, работещи за Ройтерс, Асошиейтед прес, „Ал Джазира“ и други медии.

„Израелската армия заключи, че шестима членове на „Хамас“, един от които е участвал в атаките на 7 октомври, са били убити, когато израелската армия порази мястото, което групировката използваше за наблюдение на войските“, заяви Ший.

„Отбелязваме бързия характер на това разследване и реакцията и призоваваме Съвета да осъди продължаващото използване на гражданска инфраструктура от страна на „Хамас“, заяви тя.

Постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон заяви пред репортери преди заседанието, че подробностите за инцидента все още се проучват и „така през следващите няколко дни ще имаме повече информация.“ „Нашата цел е да се борим с терористи, а не с журналисти, не с никой, който не е замесен в тероризъм“, заяви той.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    3 2 Отговор
    Единствените, които искаха да се противопоставят на ч@ф@дския геноцид в Палестина и грабежа бяха Иран. САЩ ги бомбардираха, а Русия и Китай не направиха нищо.

    04:44 28.08.2025

  • 2 А Израел

    3 0 Отговор
    Защо да има? Палестинците са си там, на тяхна земя, а Израел е изкуствено създадена страна на чужда земя. И сега тези, подобно на бежанците в Северна Америка, унищожават коренното население там. Демокрация, демокрация....до шия по света.

    04:54 28.08.2025

  • 3 Гражданин.

    0 0 Отговор
    И исраилска държава няма това там е терористична организация.

    05:01 28.08.2025