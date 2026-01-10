Новини
Близо 220 души са загинали при протестите в Техеран (ВИДЕО)

Близо 220 души са загинали при протестите в Техеран (ВИДЕО)

10 Януари, 2026 11:36

Случващото се е директно предизвикателство към Тръмп

Близо 220 души са загинали при протестите в Техеран (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-малко 217 души са загинали в 6 техерански болници след стрелба по протестиращи в центъра на иранската столица, съобщава американското списание Time.

В случай, че броят на жертвите бъде потвърден, това ще е сигнал за очаквани репресии на фона на пълно спиране на интернет и телефони в страната.

Освен това, статията нарича събитието директно предизвикателство към президента на САЩ Доналд Тръмп, който обеща да „отплати на режима с ад“, ако протестиращите бъдат убити.

По-рано ръководителят на иранската съдебна система Голам Хосейн Мохсени-Еджей обеща да накаже замесените в безредиците в страната.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    15 17 Отговор
    Моя ортак Малкия Мук обесиха ли го ?

    11:38 10.01.2026

  • 2 лошо

    16 6 Отговор
    Това не е протест, а война...

    11:39 10.01.2026

  • 3 стоян георгиев

    20 22 Отговор
    Сега е момента да си тръгнат крайните ислямисти от иран.сящ.имизраел трябва да атакуват и да подкрепят иранските протестиращи.

    Коментиран от #9, #25

    11:40 10.01.2026

  • 4 прекалили са със скачането

    21 15 Отговор
    демоноКРАДЦИЯТА иска жертви

    11:40 10.01.2026

  • 5 Бесен - Язовец

    22 29 Отговор
    220 американски терористи са ликвидирани от спецназа на Иран

    11:41 10.01.2026

  • 6 Не,че нещо,ама...

    22 9 Отговор
    Беше ясно, че аятоласите ще удавят в кръв протестите.Доброволно, няма да сдадат властта.

    11:49 10.01.2026

  • 7 Кога ще бесят

    17 15 Отговор
    Аятолаха да го гледаме на живо?

    Коментиран от #17

    11:49 10.01.2026

  • 8 Някой

    22 16 Отговор
    Да, и тези загинали лежат на съвестта на САШ и Израел. Но както знаем, ръководствата на тези страни нямат съвест.

    Коментиран от #35

    11:51 10.01.2026

  • 9 брпбрп

    23 23 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Падането на Иран означава Израел да придобие пълен контрол над Близкия изток и да стане световна суперсила, а тогава нищо хубаво не ни чака. Муджихадините ми изглеждат като необходимо зло.

    Коментиран от #15

    11:52 10.01.2026

  • 10 Владо

    17 14 Отговор
    На руските сбърканяци им изключиха Ю туб .

    11:53 10.01.2026

  • 11 Тома

    14 4 Отговор
    217 са загиналите само в техеранските болници / гениално прозрение на мисирката/, представете си колко са хвърлили топа по улиците на Техеран!

    11:57 10.01.2026

  • 12 Путин Капут

    14 12 Отговор
    Поредния шамар за еврейското друдже.

    Коментиран от #14, #18

    11:57 10.01.2026

  • 13 ех писарке уж си отдавна такава

    10 5 Отговор
    а пишеш много грамотно
    са загинали в 6 техерански болници
    след стрелба по протестиращи в центъра

    значи хем в болници хем и в центъра
    иначе жалко за хората борят се и загиват за по добър живот

    а не като тук протестираха и пак скоро същите муцуни да ги крадат наново

    11:59 10.01.2026

  • 14 пак шамар

    5 10 Отговор

    До коментар #12 от "Путин Капут":

    за Поредния Капутрусофоб цъкач

    12:01 10.01.2026

  • 15 стоян георгиев

    15 17 Отговор

    До коментар #9 от "брпбрп":

    Израел са супер.само талибан каро теб може да предпочита муджахидини пред евреи.я кажи един известен с нешо хубаво арабин аз ще ти дам сто евреи веднага със световно значение и принос към цивилизацията.

    Коментиран от #20, #21

    12:03 10.01.2026

  • 16 факт

    9 4 Отговор
    И Иран влезе в сериозни проблеми. Коя част на този свят остана мирна зона без проблеми.

    12:03 10.01.2026

  • 17 Адрес 4000

    12 9 Отговор

    До коментар #7 от "Кога ще бесят":

    Аятолаха е в москва
    Както и тонове злато окрадени в последните дни
    Руслямски ценности
    Потопиха ги в кръв както се очакваше
    Да видим TACO Дончото дали този път ще си спази думата
    Съмняваме но да видим

    12:05 10.01.2026

  • 18 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    12 7 Отговор

    До коментар #12 от "Путин Капут":

    До наса.и.ране.

    12:05 10.01.2026

  • 19 Някоя вечер ще хванат и Путин за Ушите

    10 9 Отговор
    И ще го изкарат от миризливият му бункер

    12:05 10.01.2026

  • 20 Пфаха

    18 7 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    В списъка на Епстийн не видях нито един иранец, но пък видях много евреи!

    Коментиран от #23

    12:07 10.01.2026

  • 21 Абе

    8 9 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    То и руснак няма принос към светлината цивилизация от Менделеев насам.

    Коментиран от #24

    12:08 10.01.2026

  • 24 стоян георгиев

    2 7 Отговор

    До коментар #21 от "Абе":

    Има само руски евреи.другото е с манталитета на талибаните какво може да допринесе? Дават му автомат и кубинки и го пращат да разреди украинските дронове.това наричат героизъм и освобождение на родината.те затова така си пасват с иран талибаните асад...

    12:14 10.01.2026

  • 25 Кои?

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Тези, които палят и убиват по улиците, не са ли те крайните ислямисти? Или те са просто наши момчета, без идеология, от демикратичните сили?

    Коментиран от #28, #30

    12:16 10.01.2026

  • 26 Мммм

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Къде е Пакистан на картата и къде Иран, Шломо? Я дай за иранците статистики и тогава можем да си говорим.

    Коментиран от #32, #33

    12:16 10.01.2026

  • 28 стоян георгиев

    5 7 Отговор

    До коментар #25 от "Кои?":

    Тези които палят са хора на които им е писнало брадати хитреци да ги правят на баламурници десетки години.за съжаление именно те са убивани и това трябва да спре.това са нашите хора и ние е добре да защитаваме нашите.

    Коментиран от #37

    12:21 10.01.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    НЯМА МАЙДАН - РЪКОВОДСТВОТО НА ИРАН НЕ СА
    ЯНУКОВИЧ :)

    12:23 10.01.2026

  • 30 ъъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Кои?":

    нещо не си разбрал. Убитите са от тези които са с/у правителството. Май това под кепето ти е само закачалка за шапка.

    Коментиран от #40

    12:23 10.01.2026

  • 31 Факти

    6 3 Отговор
    Щом подпалиха джамиите, значи връщане назад няма. Остава само да видим къде ще избяга Хаменей.

    12:26 10.01.2026

  • 32 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #26 от "Мммм":

    Съседни страни са.изповедват една идеология макар едните да са шиити другите сунити.навсякъде там е мръсотия мизерия и мързел.иран пакистан афганистан...все едно и също...

    12:26 10.01.2026

  • 33 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "Мммм":

    И защо в бг всеки дето няма два по един смята че да наричаш някого че е евреин е обида? Може да ми викаш евреин в каквато искаш форма...хах...другарю талибан!

    12:29 10.01.2026

  • 34 Боруна Лом

    7 3 Отговор
    МАЙ ПРАВЯТ СЦЕНАРИЙ КАТО В БУЧА...УМРЕЛИТЕ..ЖИВИ?

    12:31 10.01.2026

  • 35 Роко

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Ти или си тЪъпп или си много тЪъпп …. Или си тЪъпп като ъЗзз!!!

    12:34 10.01.2026

  • 36 по принцип не може 10000 или 100000

    6 3 Отговор
    протестиращи ,които може и да са подтиквани от външни сили а това в случая е най вероятно да е така , да променят и решават политиката в една многомилионна държава

    Коментиран от #45

    12:35 10.01.2026

  • 37 Ясно

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Кой ще победи, всепомитащо гюле или неунищожим стълб?

    12:36 10.01.2026

  • 38 Познато

    7 2 Отговор
    Видяхме същото и на Майдана в Киев, стрелци бяха група грузински снайперисти, които бяха избягали по света и ги избиваха един по един, последните трима дадоха интервюта като защита, но оцеляха ли.

    12:37 10.01.2026

  • 39 Познато

    6 3 Отговор
    Познайте кой плати на стрелящите в Иран. "Демократизират" с едни и същи похвати.

    12:40 10.01.2026

  • 40 Може да не съм разбрал

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "ъъъъ":

    Имало запален прокурор, той също ли е от протестиращите?! Бог да ги прости, него и другите загинали!

    12:41 10.01.2026

  • 41 Чудно

    1 3 Отговор
    Тези араби в Дубай ,защо не ги подкрепят?

    12:41 10.01.2026

  • 42 Потресен

    1 0 Отговор
    С толкова жертви работата върви към чао,чао на аятоласите

    12:55 10.01.2026

  • 43 Първанов

    2 0 Отговор
    Време е Иран да се върне там където беше преди ислямската революция. Една съвременна, модерна държава. Вън пионките на кремъл! Свобода за Иран!!

    12:58 10.01.2026

  • 44 гдфгфдг

    1 1 Отговор
    фалшиви новини време е Русия да стреля смело с атома и да заличи гнусния запад

    13:03 10.01.2026

  • 45 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "по принцип не може 10000 или 100000":

    Защото не са 10 или 100 хиляди, а по-голямата част от населението. По улиците са само тези, които са събрали смелост. Защо няма контрапротестиращи, доволни от режима, които да потушат протеста?

    13:04 10.01.2026

  • 46 Евро репи

    2 0 Отговор
    Иран е като чистата от гмо и химикали земеделска продукция, остров на един стар морал, който пречи за покоряване на Човечеството. Да сте гледали ирански филм тук или чели нещо похвално за Иран? Те са методично демонизирани, защото са истински, стари и като гени и като култура, нямат нищо германско и островитянско в тях и са пълен антипод на евреите. За това ще четете хвалби, когато някой там си върне животинското и приведствия и подкрепа от "цивилизованите", за които моралът е отживелица, а правилата пречка.

    13:06 10.01.2026

  • 47 Муше

    1 1 Отговор
    Е след Либийската демокрация, сега и една Иранска да дойде и Европата ще цъфне та и върже. Добре, че на венецуелците им е далече да емигрират.

    13:08 10.01.2026

  • 48 Помнещ

    0 1 Отговор
    "който обеща да „отплати на режима с ад“, ако протестиращите бъдат убити"

    Е така де разни "диктатори" не може да убиват американските протестиращи - все пак краварите луди пари са им дали да "протестират" пък сега поредната им "цветна" революция няма да се получи.

    Иначе в краварника Тръмп закара националната гвардия да разпръсне демонстрациите ама медиите мълчат колко са избитите.

    13:09 10.01.2026

