Близо 220 души са загинали при протестите в Техеран (ВИДЕО)

Най-малко 217 души са загинали в 6 техерански болници след стрелба по протестиращи в центъра на иранската столица, съобщава американското списание Time.

В случай, че броят на жертвите бъде потвърден, това ще е сигнал за очаквани репресии на фона на пълно спиране на интернет и телефони в страната.

Освен това, статията нарича събитието директно предизвикателство към президента на САЩ Доналд Тръмп, който обеща да „отплати на режима с ад“, ако протестиращите бъдат убити.

По-рано ръководителят на иранската съдебна система Голам Хосейн Мохсени-Еджей обеща да накаже замесените в безредиците в страната.