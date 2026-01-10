Близо 220 души са загинали при протестите в Техеран (ВИДЕО)

Най-малко 217 души са загинали в 6 техерански болници след стрелба по протестиращи в центъра на иранската столица, съобщава американското списание Time.
В случай, че броят на жертвите бъде потвърден, това ще е сигнал за очаквани репресии на фона на пълно спиране на интернет и телефони в страната.
Освен това, статията нарича събитието директно предизвикателство към президента на САЩ Доналд Тръмп, който обеща да „отплати на режима с ад“, ако протестиращите бъдат убити.
По-рано ръководителят на иранската съдебна система Голам Хосейн Мохсени-Еджей обеща да накаже замесените в безредиците в страната.
1 Владимир Путин, президент
11:38 10.01.2026
2 лошо
11:39 10.01.2026
3 стоян георгиев
Коментиран от #9, #25
11:40 10.01.2026
4 прекалили са със скачането
11:40 10.01.2026
5 Бесен - Язовец
11:41 10.01.2026
6 Не,че нещо,ама...
11:49 10.01.2026
7 Кога ще бесят
Коментиран от #17
11:49 10.01.2026
8 Някой
Коментиран от #35
11:51 10.01.2026
9 брпбрп
До коментар #3 от "стоян георгиев":Падането на Иран означава Израел да придобие пълен контрол над Близкия изток и да стане световна суперсила, а тогава нищо хубаво не ни чака. Муджихадините ми изглеждат като необходимо зло.
Коментиран от #15
11:52 10.01.2026
10 Владо
11:53 10.01.2026
11 Тома
11:57 10.01.2026
12 Путин Капут
Коментиран от #14, #18
11:57 10.01.2026
13 ех писарке уж си отдавна такава
са загинали в 6 техерански болници
след стрелба по протестиращи в центъра
значи хем в болници хем и в центъра
иначе жалко за хората борят се и загиват за по добър живот
а не като тук протестираха и пак скоро същите муцуни да ги крадат наново
11:59 10.01.2026
14 пак шамар
До коментар #12 от "Путин Капут":за Поредния Капутрусофоб цъкач
12:01 10.01.2026
15 стоян георгиев
До коментар #9 от "брпбрп":Израел са супер.само талибан каро теб може да предпочита муджахидини пред евреи.я кажи един известен с нешо хубаво арабин аз ще ти дам сто евреи веднага със световно значение и принос към цивилизацията.
Коментиран от #20, #21
12:03 10.01.2026
16 факт
12:03 10.01.2026
17 Адрес 4000
До коментар #7 от "Кога ще бесят":Аятолаха е в москва
Както и тонове злато окрадени в последните дни
Руслямски ценности
Потопиха ги в кръв както се очакваше
Да видим TACO Дончото дали този път ще си спази думата
Съмняваме но да видим
12:05 10.01.2026
18 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
До коментар #12 от "Путин Капут":До наса.и.ране.
12:05 10.01.2026
19 Някоя вечер ще хванат и Путин за Ушите
12:05 10.01.2026
20 Пфаха
До коментар #15 от "стоян георгиев":В списъка на Епстийн не видях нито един иранец, но пък видях много евреи!
Коментиран от #23
12:07 10.01.2026
21 Абе
До коментар #15 от "стоян георгиев":То и руснак няма принос към светлината цивилизация от Менделеев насам.
Коментиран от #24
12:08 10.01.2026
24 стоян георгиев
До коментар #21 от "Абе":Има само руски евреи.другото е с манталитета на талибаните какво може да допринесе? Дават му автомат и кубинки и го пращат да разреди украинските дронове.това наричат героизъм и освобождение на родината.те затова така си пасват с иран талибаните асад...
12:14 10.01.2026
25 Кои?
До коментар #3 от "стоян георгиев":Тези, които палят и убиват по улиците, не са ли те крайните ислямисти? Или те са просто наши момчета, без идеология, от демикратичните сили?
Коментиран от #28, #30
12:16 10.01.2026
26 Мммм
До коментар #23 от "стоян георгиев":Къде е Пакистан на картата и къде Иран, Шломо? Я дай за иранците статистики и тогава можем да си говорим.
Коментиран от #32, #33
12:16 10.01.2026
28 стоян георгиев
До коментар #25 от "Кои?":Тези които палят са хора на които им е писнало брадати хитреци да ги правят на баламурници десетки години.за съжаление именно те са убивани и това трябва да спре.това са нашите хора и ние е добре да защитаваме нашите.
Коментиран от #37
12:21 10.01.2026
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЯНУКОВИЧ :)
12:23 10.01.2026
30 ъъъъ
До коментар #25 от "Кои?":нещо не си разбрал. Убитите са от тези които са с/у правителството. Май това под кепето ти е само закачалка за шапка.
Коментиран от #40
12:23 10.01.2026
31 Факти
12:26 10.01.2026
32 стоян георгиев
До коментар #26 от "Мммм":Съседни страни са.изповедват една идеология макар едните да са шиити другите сунити.навсякъде там е мръсотия мизерия и мързел.иран пакистан афганистан...все едно и също...
12:26 10.01.2026
33 стоян георгиев
До коментар #26 от "Мммм":И защо в бг всеки дето няма два по един смята че да наричаш някого че е евреин е обида? Може да ми викаш евреин в каквато искаш форма...хах...другарю талибан!
12:29 10.01.2026
34 Боруна Лом
12:31 10.01.2026
35 Роко
До коментар #8 от "Някой":Ти или си тЪъпп или си много тЪъпп …. Или си тЪъпп като ъЗзз!!!
12:34 10.01.2026
36 по принцип не може 10000 или 100000
Коментиран от #45
12:35 10.01.2026
37 Ясно
До коментар #28 от "стоян георгиев":Кой ще победи, всепомитащо гюле или неунищожим стълб?
12:36 10.01.2026
38 Познато
12:37 10.01.2026
39 Познато
12:40 10.01.2026
40 Може да не съм разбрал
До коментар #30 от "ъъъъ":Имало запален прокурор, той също ли е от протестиращите?! Бог да ги прости, него и другите загинали!
12:41 10.01.2026
41 Чудно
12:41 10.01.2026
42 Потресен
12:55 10.01.2026
43 Първанов
12:58 10.01.2026
44 гдфгфдг
13:03 10.01.2026
45 Факти
До коментар #36 от "по принцип не може 10000 или 100000":Защото не са 10 или 100 хиляди, а по-голямата част от населението. По улиците са само тези, които са събрали смелост. Защо няма контрапротестиращи, доволни от режима, които да потушат протеста?
13:04 10.01.2026
46 Евро репи
13:06 10.01.2026
47 Муше
13:08 10.01.2026
48 Помнещ
Е така де разни "диктатори" не може да убиват американските протестиращи - все пак краварите луди пари са им дали да "протестират" пък сега поредната им "цветна" революция няма да се получи.
Иначе в краварника Тръмп закара националната гвардия да разпръсне демонстрациите ама медиите мълчат колко са избитите.
13:09 10.01.2026