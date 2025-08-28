Гроси: Не сме доволни от сътрудничеството на Иран

Ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси предупреди, че агенцията все още не е доволна от сътрудничеството на Иран с международните инспектори, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

На този фон европейските лидери изглеждат готови да наложат отново санкции на Техеран, след като поредица от срещи в последния момент не успяха да постигнат дипломатическо решение относно ядрената му програма.

Въпреки че Иран позволи на инспекторите да се върнат за първи път след 12-дневната иранско-израелска война през юни, възстановяването на достъпа до ключовите ядрени съоръжения все още е „работа в процес“, заяви Гроси пред АП.

„Мога да кажа, че е важно инспекторите да се върнат. В същото време все пак трябва да изясним редица неща и все пак трябва да разгледаме всички въпроси, които са важни по отношение на инспекциите, които трябва да извършим в Иран“, допълни той.

Гроси говори след среща с високопоставени служители във Вашингтон, включително с държавния секретар Марко Рубио, който на свой ред също разговаря вчера с колегите си от Германия, Франция и Великобритания.

Рубио и Гроси обсъдиха глобалната ядрена сигурност и „усилията на МААЕ за провеждане на дейности по мониторинг и проверка, включително в Иран“, се казва в кратък отчет за срещата от Държавния департамент.

Лидерите от трите европейски страни – известни като E3 – прекараха последните няколко седмици в срещи с ирански представители, търсейки решение преди крайния срок тази седмица относно заплахата за повторно налагане на санкции на ООН. Те предупредиха, че ще задействат така наречения „механизъм за бързо прилагане“ от ядрената сделка с Иран от 2015 г. поради това, което страните смятат за неспазване на договора от страна на Иран.

Гроси заяви, че е пробив, че на инспекторите на МААЕ е било позволено да се върнат в Иран за първи път, откакто Израел и САЩ атакуваха ирански ядрени обекти.

„В Иран имаше много гласове, които се застъпваха за прекратяване на всякакво сътрудничество с агенцията, а по света имаше гласове, които твърдяха, че може би МААЕ никога няма да се върне назад и че ще загубим тази незаменима работа, която извършваме от името на международната общност“, допълни Гроси.

Според него инспекторите на МААЕ са се завърнали в иранската атомна електроцентрала в Бушер, но все още не и на другите обекти, включително тези, срещу които бяха насочени американските удари. Той заяви, че няма непосредствени планове да се връща в Иран – за последно той посети страната в началото на тази година – но остава във връзка с иранските представители, за да обсъдят логистиката на достъпа на МААЕ до всички обекти.

Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди в сряда, че инспекторите са в съоръжението, за да наблюдават подмяна на гориво. Но той предупреди, че това не представлява пробив в посещението на МААЕ на други обекти.