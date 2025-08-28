Новини
Вашингтон затяга срока на визите за студенти и журналисти

28 Август, 2025 06:01, обновена 28 Август, 2025 05:04 557 1

  • сащ-
  • миграция-
  • визи-
  • журналисти-
  • студенти

Публикуваха предложение за правителствен регламент, част от по-широки мерки срещу легалната имиграция

Вашингтон затяга срока на визите за студенти и журналисти - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Властите в САЩ имат за цел да затегнат срока на визите за студенти, посетители по културен обмен и представители на медиите, според предложение за правителствен регламент, публикувано днес, част от по-широки мерки срещу легалната имиграция, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Президентът Доналд Тръмп започна широкомащабни мерки срещу имиграцията след встъпването си в длъжност през януари. Настоящият ход би създал нови пречки за чуждестранните студенти, обменните служители и чуждестранните журналисти, които ще трябва да кандидатстват за удължаване на престоя си в САЩ, вместо да поддържат по-гъвкав правен статут.

Предложеният регламент би създал фиксиран период от време за визи за чуждестранни студенти, визи, които позволяват на посетители по програми за културен обмен да работят в САЩ, и визи за представители на медиите.

Според данни на правителството на САЩ, през 2024 г. в САЩ е имало около 1,6 милиона чуждестранни учащи с визи за студенти. САЩ са издали визи на около 355 000 посетители по обмен и 13 000 за представители на медиите през фискалната 2024 година, която започна на 1 октомври 2023 г.

Сроковете на студентските визи и визите за обмен няма да бъдат по-дълги от четири години, се казва в предложения регламент. Визата за журналисти, която в момента може да е с продължителност години, ще бъде до 240 дни или, в случая на китайски граждани, 90 дни. Притежателите на визи могат да кандидатстват за удължаване, се казва в предложението.

Администрацията на Тръмп заяви в предложения регламент, че промяната е необходима, за да се „наблюдават и контролират“ по-добре притежателите на визи, докато са в Съединените щати.

Обществеността ще има 30 дни, за да коментира мярката, която отразява предложение, представено през 2020 г. в края на първия мандат на Тръмп.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Стария Бухал !

    2 0 Отговор
    Стария Бухал !

    Се Видя В Чудо !

    Хванат В Соибствената Си Примака !

    06:51 28.08.2025