Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Кой има имен ден днес, 19 март 2026 г. Честито!

19 Март, 2023 05:00, обновена 18 Март, 2026 16:52 25 291 10

  • св. мъченици хрисант и дария-
  • имен ден-
  • почит-
  • църква

Почитаме св. мъченици Хрисант и Дария

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

19 март е ден на св. мъченици Хрисант и Дария, които били жестоко измъчвани и пребити с камъни заради Христовата вяра.

Хрисант бил единствен син на царедвореца Полемий от Александрия. Като син на богати родители, той се учил в различни светски школи, а учители му били най-образованите мислители от това време. Но мъдростта на света го правела тъжен, тъй като не можела да му даде отговор на въпроса – какво е това истина. Когато с ръцете на Хрисант попаднали Евангелието и Книгата на Апостолските деяния, той ги прочел и бил просветен от Истината – Христос. Потърсил учител и го намерил в лицето на свещеник Карпофор, който го упътил във вярата и го кръстил.

Това не се харесало на бащата на Хрисант, който предприел всичко, за да го накара да се отрече от Христовата вяра. Той го оженил насила за девойката Дария, която била езичница. Но Хрисант поучил Дария – тя приела вярата в Христа и двамата живели заедно като брат и сестра, в привиден брак. След смъртта на баща си, Хрисант започнал свободно да изповядва Христа и да живее според Неговите заповеди. По времето на император Нумериан, Хрисант и Дария били измъчвани заради вярата си. Но и самият мъчител, като видял търпението на двамата мъченици и чудесата, станали по време на мъченията, приел Христовата вяра, поради което се удостоил с мъченическа смърт.
Дария пък била толкова търпелива в мъките, че езичниците викали: „Дария е богиня!“ Хрисант и Дария били убити с камъни. На мястото, където били погребани, по-късно била построена църква. Светите мъченици пострадали за Христа в Рим през 284 година.

Ще се отнася до Найден, подхвърлянето на деца бил основният разпространен начин сред по-бедните слоеве, да дадат детето, за което не могат да се грижат за осиновяване. Обикновено са оставяли децата пред вратата на по-заможни хора, или на такива, за които се знае, че нямат деца и ще се зарадват. Богатите или бездетни християни са считали това като дар от Бога и са приемали детето.

Днес имен ден имат Дария, Дарин, Дарина, Хрисант, Хрисанти и Найден.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 45 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    11 20 Отговор
    Честит Имен Ден и Празник На Хората ИмащиИмен Ден Или Някакъв Празник

    Коментиран от #2, #4, #6

    07:07 19.03.2023

  • 2 Любопитен

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    А бе ти ходил ли си на училище? Така ли се пише?

    Коментиран от #3

    05:52 19.03.2024

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Карабунар

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Червен Петко и Бела Рада Принеси и Ората с Мезе да Пият и се Напият до Нощеска сеги

    Коментиран от #7

    08:49 19.03.2024

  • 5 Много спите

    2 4 Отговор
    Днес вече е 20-ти март!

    03:24 20.03.2024

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Хрисанти не беше ли интимният преател на баща ти?🦧🖕🦧

    Коментиран от #8

    08:19 19.03.2025

  • 7 Райо

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Карабунар":

    Шо море макята...

    08:45 19.03.2025

  • 8 Бай Ху (By Who)

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Приателят на вальо се казва СТАМАТ и е от поморие.

    09:21 19.03.2025

  • 9 Има някакъв бъг в християнството

    0 4 Отговор
    Оженили се ама живяли като брат и сестра. Явно за християните бракът между роднини е богоугоден .

    Коментиран от #10

    13:32 19.03.2025

  • 10 Интелект

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Има някакъв бъг в християнството":

    Има бъг в главата ви явно !

    19:46 19.03.2025