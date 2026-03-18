След войната! Техеран иска нов протокол за Ормузкия проток

Позицията на Иран срещу разработването на ядрени оръжия няма да се промени съществено, заяви външният министър Абас Аракчи, цитиран от "Ройтерс" и "Ал Джазира".
Той уточни, че новият върховен лидер все още не е изразил публично мнението си по въпроса.
Бившият върховен лидер аятолах Али Хаменеи, който беше убит в началото на американско-израелската война срещу Иран, се противопостави на разработването на оръжия за масово унищожение във фетва, или религиозен указ, издаден в началото на века.
Западните страни, включително САЩ и Израел, от години обвиняват Техеран, че се опитва да създаде ядрени оръжия, а иранските власти твърдят, че ядрената им програма е единствено за граждански цели.
Аракчи посочи, че фетвите зависят от ислямския юрист, който ги е издал, и добави, че все още не е в позиция да преценява юриспруденцията или политическите възгледи на Моджтаба Хаменеи - новия върховен лидер на Иран.
Иранският външен министър изрази увереност, че след края на войната страните, граничещи с Персийския залив, трябва да изготвят нов протокол за Ормузкия проток, за да гарантират, че безопасното преминаване през тесния воден път се осъществява при определени условия, съобразени с иранските и регионалните интереси.
Иран затвори жизненоважния енергиен маршрут, през който преминава 1/5 от световния петрол и втечнен газ, като се закани, че "няма да позволи дори литър петрол" да достигне до САЩ, Израел и техните партньори.
Вчера председателят на иранския парламент написа в X, че ситуацията в Ормузкия проток няма да се върне към предвоенното си състояние.
САЩ се стремят да изградят военноморска коалиция за ескортиране на кораби, плаващи в пролива, но повечето съюзници от НАТО заявиха, че не искат да се намесват във военни операции срещу Иран.
Франция - член на Алианса, посочи, че ще обмисли съвместна международна коалиция за осигуряване на преминаването през пролива само след прекратяване на огъня и предварителни преговори с Техеран.
Аракчи заяви, че край на войната е възможен само ако конфликтът е окончателно приключил в целия регион и Иран получи обезщетение за причинените щети.
По въпроса за иранските удари в Персийския залив, насочени не само към американски военни бази, но и към жилищни или търговски райони, иранският външен министър обясни, че това се дължи на преместването на американските сили в градски райони.
"Навсякъде, където се събират американски сили, където има техни обекти, те бяха мишена. Възможно е някои от тези места да са близо до градските райони", отбеляза висшият ирански дипломат.
Аракчи призна, че страните от региона са "разстроени и техните хора са били обезпокоени" от иранските удари, но добави, че вината за започването на войната на 28 февруари е изцяло на САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #8, #11, #29
20:52 18.03.2026
2 Той
Коментиран от #10, #33
20:57 18.03.2026
3 Без майтап
20:57 18.03.2026
4 как е ремонта на летището ?
Всяка атака е придружена от танкери, включително тези, излитащи от България.
Коментиран от #17
21:00 18.03.2026
5 Бантур
Аха искат Патриоти, Томахоук и В-2.
21:05 18.03.2026
6 А Четвъртия райх дали ще плати
Нека войната на аятоласите да свърши , че да почнат пак да обогатяват урана на 60%.
21:05 18.03.2026
7 Истината
21:07 18.03.2026
9 Пич
Коментиран от #14
21:09 18.03.2026
10 верно
До коментар #2 от "Той":Ако беше гъзолизиц като Ганчо всичко щеше да бъде наред ама хората не са роби като нас които уж твйрдат че били едно време роби и 10пр. данък бил кървав а сега плаща двойно но са свободни и демократични. Просташка работа ...
21:10 18.03.2026
11 Само че
До коментар #1 от "Сталин":За да се избегнат всякакви илюзии, това означава, че арабите (Саудитска Арабия, Емирства, Египет), Турция и Гърция, също ще се сдобият с атомни оръжия. Това няма да доведе до нищо добро. В района има богата история и много амбиции.
21:11 18.03.2026
14 Цък
До коментар #9 от "Пич":Пази Боже от всезнайковци.
Коментиран от #22
21:14 18.03.2026
16 Горски
21:15 18.03.2026
17 Хм...
До коментар #4 от "как е ремонта на летището ?":Все още гърми и святка. Мошетата продължават да броят "пострадалите" "частни" самолети. Може да се окаже, че не подлежи на ремонт. Това ако въпроса ти е за бен ГОРИ он.
Ако пък говорим за Васил Левски, засега персите ни жалят. Да се надяваме, че няма да размислят.
21:15 18.03.2026
18 хаха
А за байганьовците - 2 кофи г0мна.
21:15 18.03.2026
19 бай Даньо
Коментиран от #25
21:16 18.03.2026
20 Аятолах в хамак
21:19 18.03.2026
21 Хохо Бохо
21:20 18.03.2026
22 Пич
До коментар #14 от "Цък":Само глупаците се страхуват от познанието!!! А всезнайковци са тези, които говорят, без да имат познания!!! При мен случаят не е такъв!!! Но няма да ви преча да имате ниски потребности!!!
Коментиран от #27, #28, #30
21:20 18.03.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:22 18.03.2026
25 Анджо
До коментар #19 от "бай Даньо":Мечтаеш ли ,или верно мислиш ,че на Иран ще му дадат да контролира протока и няма да пускат танкери на други държави. Това значи ,че нито един ирански танкер няма да мине протока. Няма как Иран да бъде победител.
21:27 18.03.2026
26 Само ви казвам
21:29 18.03.2026
27 Учуден
До коментар #22 от "Пич":То бива, то може, ама чак пък такова безпочвено самочувствие е прекалено.
Коментиран от #32
21:29 18.03.2026
29 Мисли малко
До коментар #1 от "Сталин":И ако с тази бомба ударят по Русия?
21:31 18.03.2026
30 Мич
До коментар #22 от "Пич":Ти нямаш познания. Ти си дървен философ.
21:31 18.03.2026
31 Тити
21:32 18.03.2026
32 Папуняк
До коментар #27 от "Учуден":Самочувствието идва или от умения или от липсата им.
21:33 18.03.2026
33 Ха ха ха ха
До коментар #2 от "Той":Има и други иранци, не само аятоласи. В момента САЩ пръскат с В-52 хербицид Оранж над Иран против аятоласи.
21:34 18.03.2026