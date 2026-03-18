След войната! Техеран иска нов протокол за Ормузкия проток

18 Март, 2026 20:48 1 239 33

Абас Аракчи заяви, че край на войната е възможен само ако конфликтът е окончателно приключил в целия регион и Иран получи обезщетение за причинените щети

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Позицията на Иран срещу разработването на ядрени оръжия няма да се промени съществено, заяви външният министър Абас Аракчи, цитиран от "Ройтерс" и "Ал Джазира".

Той уточни, че новият върховен лидер все още не е изразил публично мнението си по въпроса.

Бившият върховен лидер аятолах Али Хаменеи, който беше убит в началото на американско-израелската война срещу Иран, се противопостави на разработването на оръжия за масово унищожение във фетва, или религиозен указ, издаден в началото на века.

Западните страни, включително САЩ и Израел, от години обвиняват Техеран, че се опитва да създаде ядрени оръжия, а иранските власти твърдят, че ядрената им програма е единствено за граждански цели.

Аракчи посочи, че фетвите зависят от ислямския юрист, който ги е издал, и добави, че все още не е в позиция да преценява юриспруденцията или политическите възгледи на Моджтаба Хаменеи - новия върховен лидер на Иран.

Иранският външен министър изрази увереност, че след края на войната страните, граничещи с Персийския залив, трябва да изготвят нов протокол за Ормузкия проток, за да гарантират, че безопасното преминаване през тесния воден път се осъществява при определени условия, съобразени с иранските и регионалните интереси.

Иран затвори жизненоважния енергиен маршрут, през който преминава 1/5 от световния петрол и втечнен газ, като се закани, че "няма да позволи дори литър петрол" да достигне до САЩ, Израел и техните партньори.

Вчера председателят на иранския парламент написа в X, че ситуацията в Ормузкия проток няма да се върне към предвоенното си състояние.

САЩ се стремят да изградят военноморска коалиция за ескортиране на кораби, плаващи в пролива, но повечето съюзници от НАТО заявиха, че не искат да се намесват във военни операции срещу Иран.

Франция - член на Алианса, посочи, че ще обмисли съвместна международна коалиция за осигуряване на преминаването през пролива само след прекратяване на огъня и предварителни преговори с Техеран.

Аракчи заяви, че край на войната е възможен само ако конфликтът е окончателно приключил в целия регион и Иран получи обезщетение за причинените щети.

По въпроса за иранските удари в Персийския залив, насочени не само към американски военни бази, но и към жилищни или търговски райони, иранският външен министър обясни, че това се дължи на преместването на американските сили в градски райони.

"Навсякъде, където се събират американски сили, където има техни обекти, те бяха мишена. Възможно е някои от тези места да са близо до градските райони", отбеляза висшият ирански дипломат.

Аракчи призна, че страните от региона са "разстроени и техните хора са били обезпокоени" от иранските удари, но добави, че вината за започването на войната на 28 февруари е изцяло на САЩ.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Сталин

    23 3 Отговор
    Иран трябва да си направи ядрена бомба ,вижте само Ким Чен как скучае ,никой не иска да си играе с неговите играчки,дори неговия пръв приятел Бай Дъмп не ще да си играе с Ким

    Коментиран от #8, #11, #29

    20:52 18.03.2026

  • 2 Той

    5 9 Отговор
    Хубаво иска, обаче кой от лидерите му ще е жив да го подпище

    Коментиран от #10, #33

    20:57 18.03.2026

  • 3 Без майтап

    1 15 Отговор
    След войната по лошо ,ама не за тези които започнаха войната. Крайно време е Европа да се вземе в ръце. Може без Орбан ,Фицо и там някакви си троянски коне даже и български да са.

    20:57 18.03.2026

  • 4 как е ремонта на летището ?

    4 10 Отговор
    В момента, в продължение на няколко дни, 4 бомбардировача (по 2 на атака) излитат от Великобритания (по 2 на атака) на ден, за да обстрелват Иран.

    Всяка атака е придружена от танкери, включително тези, излитащи от България.

    Коментиран от #17

    21:00 18.03.2026

  • 5 Бантур

    2 3 Отговор
    "Абас Аракчи заяви, че край на войната е възможен само ако конфликтът е окончателно приключил в целия регион и Иран получи обезщетение за причинените щети"

    Аха искат Патриоти, Томахоук и В-2.

    21:05 18.03.2026

  • 6 А Четвъртия райх дали ще плати

    1 8 Отговор
    Абас Аракчи заяви, че край на войната е възможен само ако конфликтът е окончателно приключил в целия регион и Иран получи обезщетение за причинените щети
    І
    -;-
    Нека войната на аятоласите да свърши , че да почнат пак да обогатяват урана на 60%.

    21:05 18.03.2026

  • 7 Истината

    3 11 Отговор
    Мечтите са безплатни, реалността е скъпа. След войната Техеран ще играе ролята на Япония след бомбата. Така че просто ще изпълнява желанието на американците и ще плаща на арабите.

    21:07 18.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    5 0 Отговор
    Затъвате в скуката с еднообразни статии!!! И за Иран, и за Украйна ви казах всичко което ще стане, и нищо друго няма да стане!!! Има толкова много неща, които мога да ви кажа, които никой друг не може да ви каже! И това което ще ви кажа, ще ви бъде по интересно от самите статии. И за живота, и за любовта, и за боговете, за извънземните, за магьосниците, за това, което пише в древни ръкописи, които никой друг не е разчел...... Ама, ниски интелекти - ниски потребности!!!

    Коментиран от #14

    21:09 18.03.2026

  • 10 верно

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Той":

    Ако беше гъзолизиц като Ганчо всичко щеше да бъде наред ама хората не са роби като нас които уж твйрдат че били едно време роби и 10пр. данък бил кървав а сега плаща двойно но са свободни и демократични. Просташка работа ...

    21:10 18.03.2026

  • 11 Само че

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    За да се избегнат всякакви илюзии, това означава, че арабите (Саудитска Арабия, Емирства, Египет), Турция и Гърция, също ще се сдобият с атомни оръжия. Това няма да доведе до нищо добро. В района има богата история и много амбиции.

    21:11 18.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Цък

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Пази Боже от всезнайковци.

    Коментиран от #22

    21:14 18.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Горски

    5 0 Отговор
    Доналд Тръмп заплаши: Няма да се погрижим за Ормузкия проток! Отварянето му е повече от полза на НАТО, отколкото на САЩ. Че Ормуз е затворен само за кораби на САЩ и Израел, за другите е отворен. И "най-знаещите" анализатори явно още не са разбрали, че предстои световна икономическа, енергийна и продоволствена криза. Това е предсказано от Месинг и в Библията е написано за третия конник на Апокалипсиса- Гладът. Тази стара икономическа система трябва да бъде разрушена, за да се мине към свободната енергия и чистата храна. Не може да се построи нещо ново, докато не рухне старото и ненужното. Запасете се с търпени, и не само! Защо Тръмп и ционистите започнаха това избиване на мирното население на Иран? За да отклонят светът от разкритите файлове на Епщайн, където Тръмп фигурира многократно. Защо ционистите нападнаха мирното население на Палестина? За да завземат още територии. Не случайно в интервюто с Тъкър Карлсън , Путин каза , че не ги интересува кой точно ще е президента, а :" кои са елитите, които стоят зад него". Мисля, че това казва всичко.

    21:15 18.03.2026

  • 17 Хм...

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "как е ремонта на летището ?":

    Все още гърми и святка. Мошетата продължават да броят "пострадалите" "частни" самолети. Може да се окаже, че не подлежи на ремонт. Това ако въпроса ти е за бен ГОРИ он.
    Ако пък говорим за Васил Левски, засега персите ни жалят. Да се надяваме, че няма да размислят.

    21:15 18.03.2026

  • 18 хаха

    0 4 Отговор
    2 кофи пясък обезщетение на брадатите пислямисти е най-доброто което мога да направя.

    А за байганьовците - 2 кофи г0мна.

    21:15 18.03.2026

  • 19 бай Даньо

    3 1 Отговор
    Идва най лошото за американо-циoниcтkата коалиция. Съвсем ясно че движението през Ормузкия проход няма да става без съгласието на персите, още по забавно ще стане когато тръпмо почне да схваща че Иран оттук нанатък ще имат думата за смяна на управляващите режими в тия малки държавички , инак чисти сатрапии управлявани от "наши" американски koneлeта , ще се затварят военни бази доказано проблем за сигурноста на народите ...Какво друго след като спечелиш война срещу Америка си регионална сила . Ха честтито на религиозните отkaчалки около рижия клоун докараха Армагедона ама не тоз който им трабваше ..

    Коментиран от #25

    21:16 18.03.2026

  • 20 Аятолах в хамак

    3 0 Отговор
    САЩ и Израел трябва да плащат репарации тъй като загубиха войната

    21:19 18.03.2026

  • 21 Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    Е кви па да са тея условия? То условието ще е само едно-петрола в танкетите да се плаща в китайски юани. Не е нещо невъзможно. А ако рижия продължава да се репчи на есср последните могат лекинко да почнат разпродажба на краварски дългови хартийки.

    21:20 18.03.2026

  • 22 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Цък":

    Само глупаците се страхуват от познанието!!! А всезнайковци са тези, които говорят, без да имат познания!!! При мен случаят не е такъв!!! Но няма да ви преча да имате ниски потребности!!!

    Коментиран от #27, #28, #30

    21:20 18.03.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор
    И тия кравари ми били първата армия в света,а не могат един проток да отворят.

    21:22 18.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "бай Даньо":

    Мечтаеш ли ,или верно мислиш ,че на Иран ще му дадат да контролира протока и няма да пускат танкери на други държави. Това значи ,че нито един ирански танкер няма да мине протока. Няма как Иран да бъде победител.

    21:27 18.03.2026

  • 26 Само ви казвам

    1 0 Отговор
    Това е фашистки сайт.

    21:29 18.03.2026

  • 27 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    То бива, то може, ама чак пък такова безпочвено самочувствие е прекалено.

    Коментиран от #32

    21:29 18.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мисли малко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    И ако с тази бомба ударят по Русия?

    21:31 18.03.2026

  • 30 Мич

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Ти нямаш познания. Ти си дървен философ.

    21:31 18.03.2026

  • 31 Тити

    0 0 Отговор
    Иранците са настроени в ъгъла а искат някой да се съобразява с тях големи хумористи са.

    21:32 18.03.2026

  • 32 Папуняк

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Учуден":

    Самочувствието идва или от умения или от липсата им.

    21:33 18.03.2026

  • 33 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Той":

    Има и други иранци, не само аятоласи. В момента САЩ пръскат с В-52 хербицид Оранж над Иран против аятоласи.

    21:34 18.03.2026

