След войната! Техеран иска нов протокол за Ормузкия проток

Позицията на Иран срещу разработването на ядрени оръжия няма да се промени съществено, заяви външният министър Абас Аракчи, цитиран от "Ройтерс" и "Ал Джазира".

Той уточни, че новият върховен лидер все още не е изразил публично мнението си по въпроса.

Бившият върховен лидер аятолах Али Хаменеи, който беше убит в началото на американско-израелската война срещу Иран, се противопостави на разработването на оръжия за масово унищожение във фетва, или религиозен указ, издаден в началото на века.

Западните страни, включително САЩ и Израел, от години обвиняват Техеран, че се опитва да създаде ядрени оръжия, а иранските власти твърдят, че ядрената им програма е единствено за граждански цели.

Аракчи посочи, че фетвите зависят от ислямския юрист, който ги е издал, и добави, че все още не е в позиция да преценява юриспруденцията или политическите възгледи на Моджтаба Хаменеи - новия върховен лидер на Иран.

Иранският външен министър изрази увереност, че след края на войната страните, граничещи с Персийския залив, трябва да изготвят нов протокол за Ормузкия проток, за да гарантират, че безопасното преминаване през тесния воден път се осъществява при определени условия, съобразени с иранските и регионалните интереси.

Иран затвори жизненоважния енергиен маршрут, през който преминава 1/5 от световния петрол и втечнен газ, като се закани, че "няма да позволи дори литър петрол" да достигне до САЩ, Израел и техните партньори.

Вчера председателят на иранския парламент написа в X, че ситуацията в Ормузкия проток няма да се върне към предвоенното си състояние.

САЩ се стремят да изградят военноморска коалиция за ескортиране на кораби, плаващи в пролива, но повечето съюзници от НАТО заявиха, че не искат да се намесват във военни операции срещу Иран.

Франция - член на Алианса, посочи, че ще обмисли съвместна международна коалиция за осигуряване на преминаването през пролива само след прекратяване на огъня и предварителни преговори с Техеран.

Аракчи заяви, че край на войната е възможен само ако конфликтът е окончателно приключил в целия регион и Иран получи обезщетение за причинените щети.

По въпроса за иранските удари в Персийския залив, насочени не само към американски военни бази, но и към жилищни или търговски райони, иранският външен министър обясни, че това се дължи на преместването на американските сили в градски райони.

"Навсякъде, където се събират американски сили, където има техни обекти, те бяха мишена. Възможно е някои от тези места да са близо до градските райони", отбеляза висшият ирански дипломат.

Аракчи призна, че страните от региона са "разстроени и техните хора са били обезпокоени" от иранските удари, но добави, че вината за започването на войната на 28 февруари е изцяло на САЩ.