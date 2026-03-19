Тръмп заплаши да унищожи иранското газово находище Южен Парс, ако Техеран отново атакува Катар

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Израел вече няма да нанася удари по съоръжения в иранското газово находище Южен Парс.

„Съединените щати не знаеха нищо за тази атака, а Катар не беше замесен по никакъв начин, нито пък имаше представа, че тя предстои“, написа той в Truth Social. Американският лидер смята, че еврейската държава е извършила удара „от възмущение от случващото се в Близкия изток“. Според американския президент „само малка част“ от съоръженията на находището са били повредени. Ръководителят на администрацията във Вашингтон подчерта, че „Израел вече няма да атакува изключително важното и ценно газово находище Южен Парс, освен ако Иран не вземе неразумното решение да атакува напълно невинна страна – в този случай Катар“.

"Със или без сътрудничеството и съгласието на Израел, ще взривим напълно цялото газово находище Южен Парс“, ако Ислямската република атакува Катар. „Не искам да позволя разрушения от такъв мащаб заради дългосрочните трудности, които това ще създаде за Иран в бъдеще, но ако съоръженията за производство на втечнен природен газ (LNG) на Катар бъдат атакувани отново, ще го направя без съмнение“, добави американският президент.

Министрите на външните работи на 12 арабски и ислямски страни, които се срещнаха в Рияд, нарекоха ударите на Иран срещу арабските държави от Персийския залив неоправдани и призоваха Иран да прекрати атаките.

Това беше посочено в изявление, публикувано след разговорите.

„Ударите на Иран срещу страните от Персийския залив не могат да бъдат оправдани по никакъв начин, като са насочени към гражданска инфраструктура и жилищни райони.

Техеран трябва незабавно да прекрати тези атаки“, цитира телевизия Ал Хадат. Участниците в срещата в Рияд също потвърдиха, че арабските държави от Персийския залив „имат пълното право на самозащита“ и се съгласиха да „продължат сътрудничеството за спиране на иранската агресия“.

В разговорите участваха министрите на външните работи на Азербайджан, Бахрейн, Египет, Йордания, Катар, Кувейт, Ливан, Обединените арабски емирства, Пакистан, Саудитска Арабия, Сирия и Турция.