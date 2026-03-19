Тръмп заплаши да унищожи иранското газово находище Южен Парс, ако Техеран отново атакува Катар

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Израел вече няма да нанася удари по съоръжения в иранското газово находище Южен Парс.
„Съединените щати не знаеха нищо за тази атака, а Катар не беше замесен по никакъв начин, нито пък имаше представа, че тя предстои“, написа той в Truth Social. Американският лидер смята, че еврейската държава е извършила удара „от възмущение от случващото се в Близкия изток“. Според американския президент „само малка част“ от съоръженията на находището са били повредени. Ръководителят на администрацията във Вашингтон подчерта, че „Израел вече няма да атакува изключително важното и ценно газово находище Южен Парс, освен ако Иран не вземе неразумното решение да атакува напълно невинна страна – в този случай Катар“.
"Със или без сътрудничеството и съгласието на Израел, ще взривим напълно цялото газово находище Южен Парс“, ако Ислямската република атакува Катар. „Не искам да позволя разрушения от такъв мащаб заради дългосрочните трудности, които това ще създаде за Иран в бъдеще, но ако съоръженията за производство на втечнен природен газ (LNG) на Катар бъдат атакувани отново, ще го направя без съмнение“, добави американският президент.
Министрите на външните работи на 12 арабски и ислямски страни, които се срещнаха в Рияд, нарекоха ударите на Иран срещу арабските държави от Персийския залив неоправдани и призоваха Иран да прекрати атаките.
Това беше посочено в изявление, публикувано след разговорите.
„Ударите на Иран срещу страните от Персийския залив не могат да бъдат оправдани по никакъв начин, като са насочени към гражданска инфраструктура и жилищни райони.
Техеран трябва незабавно да прекрати тези атаки“, цитира телевизия Ал Хадат. Участниците в срещата в Рияд също потвърдиха, че арабските държави от Персийския залив „имат пълното право на самозащита“ и се съгласиха да „продължат сътрудничеството за спиране на иранската агресия“.
В разговорите участваха министрите на външните работи на Азербайджан, Бахрейн, Египет, Йордания, Катар, Кувейт, Ливан, Обединените арабски емирства, Пакистан, Саудитска Арабия, Сирия и Турция.
От тяхната победа зависи бъдещето на Европа без урсулите!
До коментар #4 от "Хмм":"миротвореца" бомба не хвърля !
9 Няма как
Иран атакува ислямски страни по време на Рамадан, въпреки че не е бил атакуван от тях.
Иран ще плаща военни репарации, докато слънцето залезе завинаги.
Коментиран от #10
05:54 19.03.2026
11 Не мига да повярвам
Как може такъв човек воден само от его и алчност дс е президент на САЩ??
Ами нали ако направиш това, ще фалираш в последствие и твоята държава, бе куку? Н
Как така президента на ракаеа държава не може да види по-далеч от перчема си?! Толкова ли нямаше някой по-умен там
13 Спрете този изперкал старец!!
Жалко че вече няма достойни лидери да го заяват смело и медии които дс го разпространят и алармират хората
16 Лошо е положението
До коментар #13 от "Спрете този изперкал старец!!":Това е когато тъп, упорит, със зависимости и пороци простак командва най-силната държава за изминалите 100 години.Нерон сухи пасти да яде.
18 РЕАЛИСТ
Ако това скоро не стане Тръмп моэе да нареди пълно сриване на Иран и връщането му каменната епоха. Иран от сравнително модерна държава ще стане страна на козари и чалмари живеещи в пещери като Афганистан.
До коментар #1 от "Радка":Дончо Миротвореца на русофилите 😂 ще размаже аятоласите.
До коментар #17 от "Павел":Същото с Киев за три дня.
До коментар #2 от "Иван":за България...
До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":Сатаняху от поне седмица май се пресели горе
До коментар #21 от "Румен кРадев е катастрофа":Нищо по-различно от сегашните няма да е. Дори няма да му стигнат гласове и вероятно " в името на България" ще се коалира с всеки , дори с Боко и Шиши.
25 Историята се потретва
Гърците се защитават отчаяна и се предпазват.
Тогава едно наше момче с гръцки и тракийски воини решава да накаже Иран и да сложи край на тази агресия - Аликсандър Македонски и започва великия поход на изток и град подир град бие и унищожава иранския агресор, докато превзема всичко.
Стотици години по-късно новородения Иран извършва агресия срещу нови Европейско-Средиземноморски хегемон - Римската империя. Така започват дълги войни, които завършват с ислямското завоевание на Иран.
Сега е трети етап на агресия на Иран срещу Европа, но този път не с директна военна агресия, защото Иран е технологично изостанал и няма силите, а чрез спонсориране на тероризма и разработване на ядрени оръжия.
Гяyp - не е турска дума, а иранска.
До коментар #24 от "гост":Пещерната ви американофобия ще ви погуби.
До коментар #8 от "Kaлпазанин":Лавров е едно продажно арменско-еврейско леке, който и на кавали ще просвири за пари.
Видя ли го по бермуди с Айфона?
До коментар #19 от "Скоро":Мухал
До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":Тръмп ако можеше досега шеше дс го е направил.
Ти май не виждаш какво става
До коментар #20 от "Митко Зъркела":Ами руснаците бвха в Киев на 3тия ден. Борето Чорлавия ги излъга да се върнат....
Нищо, за добро е. Вярвай ми
