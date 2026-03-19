Тръмп заплаши да унищожи иранското газово находище Южен Парс, ако Техеран отново атакува Катар

19 Март, 2026 05:33, обновена 19 Март, 2026 05:42 1 562 33

Министрите на външните работи на 12 арабски и ислямски страни призоваха Иран да спре ударите по страните от Персийския залив

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Израел вече няма да нанася удари по съоръжения в иранското газово находище Южен Парс.

„Съединените щати не знаеха нищо за тази атака, а Катар не беше замесен по никакъв начин, нито пък имаше представа, че тя предстои“, написа той в Truth Social. Американският лидер смята, че еврейската държава е извършила удара „от възмущение от случващото се в Близкия изток“. Според американския президент „само малка част“ от съоръженията на находището са били повредени. Ръководителят на администрацията във Вашингтон подчерта, че „Израел вече няма да атакува изключително важното и ценно газово находище Южен Парс, освен ако Иран не вземе неразумното решение да атакува напълно невинна страна – в този случай Катар“.

"Със или без сътрудничеството и съгласието на Израел, ще взривим напълно цялото газово находище Южен Парс“, ако Ислямската република атакува Катар. „Не искам да позволя разрушения от такъв мащаб заради дългосрочните трудности, които това ще създаде за Иран в бъдеще, но ако съоръженията за производство на втечнен природен газ (LNG) на Катар бъдат атакувани отново, ще го направя без съмнение“, добави американският президент.

Министрите на външните работи на 12 арабски и ислямски страни, които се срещнаха в Рияд, нарекоха ударите на Иран срещу арабските държави от Персийския залив неоправдани и призоваха Иран да прекрати атаките.

Това беше посочено в изявление, публикувано след разговорите.

„Ударите на Иран срещу страните от Персийския залив не могат да бъдат оправдани по никакъв начин, като са насочени към гражданска инфраструктура и жилищни райони.

Техеран трябва незабавно да прекрати тези атаки“, цитира телевизия Ал Хадат. Участниците в срещата в Рияд също потвърдиха, че арабските държави от Персийския залив „имат пълното право на самозащита“ и се съгласиха да „продължат сътрудничеството за спиране на иранската агресия“.

В разговорите участваха министрите на външните работи на Азербайджан, Бахрейн, Египет, Йордания, Катар, Кувейт, Ливан, Обединените арабски емирства, Пакистан, Саудитска Арабия, Сирия и Турция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радка

    28 43 Отговор
    Успех за Орбан и ФИДЕ!
    От тяхната победа зависи бъдещето на Европа без урсулите!

    Коментиран от #19

    05:45 19.03.2026

  • 2 Иван

    28 39 Отговор
    Урсула Фон Дер Лайен и Кая Калас са катастрофа за ЕС.

    Коментиран от #21

    05:46 19.03.2026

  • 3 Костов

    18 13 Отговор
    Персийския залив ще се казва Американски залив

    05:47 19.03.2026

  • 4 Хмм

    14 2 Отговор
    Той ще хвърли бомбата, това е очевидно. Иска да бъде записан в историята по всякакъв начин.

    Коментиран от #6

    05:47 19.03.2026

  • 5 Да не

    21 4 Отговор
    плаши , а да развее бял байрак !

    05:48 19.03.2026

  • 6 А бе,

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    "миротвореца" бомба не хвърля !

    05:52 19.03.2026

  • 7 хехе

    18 2 Отговор
    тромпета е луд за връзване.

    05:52 19.03.2026

  • 8 Kaлпазанин

    13 3 Отговор
    Лавров бил прав ,тези тъпаци повече ги е страх от Тръмп отколкото от Аллах ,и кой започна първо с бомбите о къде е фащ да ги защитава и от кого го защитава ,защо в има все още тази държава исрахел ,

    Коментиран от #27

    05:53 19.03.2026

  • 9 Няма как

    9 18 Отговор
    "12 арабски и ислямски страни"

    Иран атакува ислямски страни по време на Рамадан, въпреки че не е бил атакуван от тях.

    Иран ще плаща военни репарации, докато слънцето залезе завинаги.

    Коментиран от #10

    05:54 19.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не мига да повярвам

    22 1 Отговор
    Този просто е първичен кре.тен.
    Как може такъв човек воден само от его и алчност дс е президент на САЩ??
    Ами нали ако направиш това, ще фалираш в последствие и твоята държава, бе куку? Н
    Как така президента на ракаеа държава не може да види по-далеч от перчема си?! Толкова ли нямаше някой по-умен там

    05:59 19.03.2026

  • 12 Пратениците

    15 1 Отговор
    на увековечените в списъка на Магнитски на Бою , вкараха България и народа ѝ през глава в тъй наречения Съюз за мир на Тръмп ! Ако това не е престъпление , здраве му кажи !

    06:04 19.03.2026

  • 13 Спрете този изперкал старец!!

    15 0 Отговор
    Ако този го оставят ще унищожи света.
    Жалко че вече няма достойни лидери да го заяват смело и медии които дс го разпространят и алармират хората

    Коментиран от #16

    06:06 19.03.2026

  • 14 Казанлъшкия

    10 0 Отговор
    Май Тръмпи напълни гащите. :"ако отново..." Хахаха. То малко като заканите ,че ще ги пребия другия път ,ако пак не набият в училище.

    06:08 19.03.2026

  • 15 Исторически факти

    10 1 Отговор
    На остров Крит се организират протести срещу военната база Суда, където са съсредоточени американски изтребители.

    06:11 19.03.2026

  • 16 Лошо е положението

    13 1 Отговор

    До коментар #13 от "Спрете този изперкал старец!!":

    Това е когато тъп, упорит, със зависимости и пороци простак командва най-силната държава за изминалите 100 години.Нерон сухи пасти да яде.

    06:13 19.03.2026

  • 17 Павел

    7 1 Отговор
    Кво стана с Техеран за 3 дни?

    Коментиран от #20

    06:14 19.03.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    1 9 Отговор
    Засега Тръмп и Нетаняху търпеливо пазят инфраструктурата на иранския народ, който е длъжен да вземе съдбата в ръцете си и да отстрани терористичната хунта на Революционната гвардия окупирала властта незаконно.

    Ако това скоро не стане Тръмп моэе да нареди пълно сриване на Иран и връщането му каменната епоха. Иран от сравнително модерна държава ще стане страна на козари и чалмари живеещи в пещери като Афганистан.

    Коментиран от #22, #32

    06:22 19.03.2026

  • 19 Скоро

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Радка":

    Дончо Миротвореца на русофилите 😂 ще размаже аятоласите.

    Коментиран от #30

    06:22 19.03.2026

  • 20 Митко Зъркела

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Павел":

    Същото с Киев за три дня.

    Коментиран от #33

    06:25 19.03.2026

  • 21 Румен кРадев е катастрофа

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    за България...

    Коментиран от #23

    06:26 19.03.2026

  • 22 Казанлъшкия

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":

    Сатаняху от поне седмица май се пресели горе

    06:27 19.03.2026

  • 23 Казанлъшкия

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Румен кРадев е катастрофа":

    Нищо по-различно от сегашните няма да е. Дори няма да му стигнат гласове и вероятно " в името на България" ще се коалира с всеки , дори с Боко и Шиши.

    06:28 19.03.2026

  • 24 гост

    3 0 Отговор
    Само по физиономията му може да съдите за физическото, психическото и умственото състояние на Тръмп, на който буквално му изгоряха бушоните при връщането му в президентството. Той обърка света повече от идиота Горбачов!

    Коментиран от #26

    06:29 19.03.2026

  • 25 Историята се потретва

    0 2 Отговор
    Преди хилади години Иран започва агресия срещу Европа. Тогава половината от териториата на днешна България е била окупирана от иранците. Нашите предци са били отвличани в робство.
    Гърците се защитават отчаяна и се предпазват.
    Тогава едно наше момче с гръцки и тракийски воини решава да накаже Иран и да сложи край на тази агресия - Аликсандър Македонски и започва великия поход на изток и град подир град бие и унищожава иранския агресор, докато превзема всичко.
    Стотици години по-късно новородения Иран извършва агресия срещу нови Европейско-Средиземноморски хегемон - Римската империя. Така започват дълги войни, които завършват с ислямското завоевание на Иран.

    Сега е трети етап на агресия на Иран срещу Европа, но този път не с директна военна агресия, защото Иран е технологично изостанал и няма силите, а чрез спонсориране на тероризма и разработване на ядрени оръжия.

    Гяyp - не е турска дума, а иранска.

    06:30 19.03.2026

  • 26 Обективен

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    Пещерната ви американофобия ще ви погуби.

    06:31 19.03.2026

  • 27 Нищо умно не е казал

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Kaлпазанин":

    Лавров е едно продажно арменско-еврейско леке, който и на кавали ще просвири за пари.

    Видя ли го по бермуди с Айфона?

    06:33 19.03.2026

  • 28 защо

    1 0 Отговор
    Ах, колко невинен, наивен и добросърдечен е чичко Тръмп!?!

    06:35 19.03.2026

  • 29 Перчема

    3 0 Отговор
    с поредната си простотия.

    06:36 19.03.2026

  • 30 Чезни ее

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Скоро":

    Мухал

    06:36 19.03.2026

  • 31 Тръмпата

    2 0 Отговор
    Евреите му го набиха

    06:38 19.03.2026

  • 32 Самолетоносач със запушен кенеф

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":

    Тръмп ако можеше досега шеше дс го е направил.
    Ти май не виждаш какво става

    06:39 19.03.2026

  • 33 Ами..

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Митко Зъркела":

    Ами руснаците бвха в Киев на 3тия ден. Борето Чорлавия ги излъга да се върнат....
    Нищо, за добро е. Вярвай ми

    06:42 19.03.2026