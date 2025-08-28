Новини
Турция предложи домакинството си за среща между Путин и Зеленски
  Тема: Украйна

Турция предложи домакинството си за среща между Путин и Зеленски

28 Август, 2025 05:52, обновена 28 Август, 2025 05:57 550 11

Според вицепрезидента Джевдет Йълмаз, Истанбул е подходящо място за преки разговори между двамата лидери

Турция предложи домакинството си за среща между Путин и Зеленски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз смята, че руският президент Владимир Путин може да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски в Истанбул, където са се провели три кръга директни руско-украински преговори.

„Зеленски и Путин могат да проведат среща в Истанбул. Защо не?“, каза Йълмаз в ефира на телевизионния канал Habertürk, припомняйки усилията на турския президент Реджеп Тайип Ердоган за разрешаване на украинския конфликт.

Още новини от Украйна

„Той е лидер, който се ползва с доверието и на двете страни. Постигнати са конкретни резултати по инициативата за зърното в Черно море, размяната на затворници. Турция винаги е алтернатива за разрешаване на конфликта“, отбеляза Йълмаз.

Ердоган преди това многократно е заявявал готовността си да улесни мирния процес в Украйна, включително организиране на евентуални преговори на ниво лидери, които Турция би могла да приеме на своя територия.

На 22 август руският външен министър Сергей Лавров заяви, че не е планирана среща между руския президент и Зеленски.


Турция
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вече пробваха

    2 0 Отговор
    при вас в северна палестина, не става

    06:00 28.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 666

    0 3 Отговор
    На тоя пак им се говори с нескопосан двойник

    06:05 28.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аиде бе

    6 1 Отговор
    Стига сте се правили на миротворци.Преди няколко дена щяхте войски да пращате сега пък каните за преговори На вас Турците не може да се разчита вие сте въртигъзовци .

    06:07 28.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Страхлив и пр 0 3 д бакшиш

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Таксиджия":

    И Армения

    06:17 28.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Турция се Предлага??

    1 0 Отговор
    Такава среща не се Очаква да се случи!!

    06:39 28.08.2025

  • 10 Факт

    0 0 Отговор
    Местим!

    06:56 28.08.2025

  • 11 БгТопИдиот🇧🇬

    0 0 Отговор
    ИМПЕРАТОРА няма да се среща с някакви дрогирани нелигитимници,от който нищо не зависи !

    07:05 28.08.2025

