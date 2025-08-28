Турция предложи домакинството си за среща между Путин и Зеленски

Турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз смята, че руският президент Владимир Путин може да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски в Истанбул, където са се провели три кръга директни руско-украински преговори.
„Зеленски и Путин могат да проведат среща в Истанбул. Защо не?“, каза Йълмаз в ефира на телевизионния канал Habertürk, припомняйки усилията на турския президент Реджеп Тайип Ердоган за разрешаване на украинския конфликт.
„Той е лидер, който се ползва с доверието и на двете страни. Постигнати са конкретни резултати по инициативата за зърното в Черно море, размяната на затворници. Турция винаги е алтернатива за разрешаване на конфликта“, отбеляза Йълмаз.
Ердоган преди това многократно е заявявал готовността си да улесни мирния процес в Украйна, включително организиране на евентуални преговори на ниво лидери, които Турция би могла да приеме на своя територия.
На 22 август руският външен министър Сергей Лавров заяви, че не е планирана среща между руския президент и Зеленски.
