Военните контингенти от „коалицията на желаещите“ от Европа биха се превърнали в легитимна цел за руските въоръжени сили, ако бъдат разположени в Украйна.
Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за ТАСС относно резултатите от 2025 г.
„Амбициите буквално ги заслепяват: не само че не ги е грижа за украинците, но изглежда не се интересуват и от собственото си население. Как иначе може да се обяснят продължаващите разговори в Европа за изпращане на военни контингенти в Украйна във формат на „коалиция на желаещите“? Вече сто пъти заявихме, че в такъв случай те биха се превърнали в легитимна цел за нашите въоръжени сили“, отбеляза министърът.
В средата на декември лидерите на водещи европейски държави излязоха с изявление, в което декларират, че гаранциите за сигурност за Киев трябва да включват създаването на водени от Европа „многонационални сили за Украйна“. Британският министър на отбраната Джон Хили тогава обяви, че страните, участващи в „коалицията на желаещите“, са повишили бойната готовност на войските си в очакване на евентуално разполагане в Украйна.
"Партията на войната“ в Европа все още е готова да изпълнява антируската си програма докрай, каза Лавров.
„Дали фигури като Урсула фон дер Лайен, Мерц, Стармър, Макрон и други подобни са преминали точката, от която няма връщане, е труден въпрос. Виждаме, че засега европейската „партия на войната“, след като е инвестирала политическия си капитал в идеята да нанесе стратегическо поражение на Русия, е готова да стигне докрай“, отбеляза той.
Лавров припомни, че Европейският съюз следва курс на демонтиране на механизмите за взаимодействие с Русия приблизително от 2014 г. „Управляващите кръгове на повечето европейски страни преувеличават „руската заплаха“ и подхранват русофобски и милитаристични настроения в обществото. Бих искал да подчертая, че те правят всичко това без никакво законно основание: в края на краищата Русия никога по своя инициатива не е предприемала неприятелски действия срещу европейските си съседи“, добави министърът.
Европейските страни се стремят да налеят масло в огъня в Близкия изток, тъй като нямат интерес от мир в региона, продължи първият дипломат на Москва.
„Тъжно е, но вече не е изненадващо, че някои членове на международната общност, предимно европейците, само наливат масло в огъня. Те продължават да се опитват да начертаят нови разделителни линии в Близкия изток, основавайки се на факта, че изграждането на силни, добросъседски отношения между страните от региона не им е от полза“, каза министърът.
Лавров припомни, че „през последната година станахме свидетели на по същество безпрецедентни събития: пряка израелска агресия срещу Иран, с участието на Съединените щати, които нанесоха ракетни и бомбени удари срещу обекти на иранската ядрена програма под гаранциите на МААЕ“. „Русия недвусмислено осъди тези действия, които нямат нищо общо с международното право и общоприетия морал. Изявленията на израелски представители за готовността им да продължат да използват сила срещу Техеран са повод за безпокойство“, подчерта ръководителят на дипломатическото ведомство.
