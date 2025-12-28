Новини
Свят »
Русия »
Лавров: Ако влязат в Украйна, военните части от „коалицията на желаещите“ стават легитимна цел на руските въоръжени сили
  Тема: Украйна

Лавров: Ако влязат в Украйна, военните части от „коалицията на желаещите“ стават легитимна цел на руските въоръжени сили

28 Декември, 2025 06:57, обновена 28 Декември, 2025 07:11 974 27

  • лавров-
  • коалиция на желаещите-
  • европа-
  • украйна-
  • война

Амбициите буквално заслепяват европейските политици - : не само че не ги е грижа за украинците, но изглежда не се интересуват и от собственото си население

Лавров: Ако влязат в Украйна, военните части от „коалицията на желаещите“ стават легитимна цел на руските въоръжени сили - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военните контингенти от „коалицията на желаещите“ от Европа биха се превърнали в легитимна цел за руските въоръжени сили, ако бъдат разположени в Украйна.

Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за ТАСС относно резултатите от 2025 г.

Още новини от Украйна

„Амбициите буквално ги заслепяват: не само че не ги е грижа за украинците, но изглежда не се интересуват и от собственото си население. Как иначе може да се обяснят продължаващите разговори в Европа за изпращане на военни контингенти в Украйна във формат на „коалиция на желаещите“? Вече сто пъти заявихме, че в такъв случай те биха се превърнали в легитимна цел за нашите въоръжени сили“, отбеляза министърът.

В средата на декември лидерите на водещи европейски държави излязоха с изявление, в което декларират, че гаранциите за сигурност за Киев трябва да включват създаването на водени от Европа „многонационални сили за Украйна“. Британският министър на отбраната Джон Хили тогава обяви, че страните, участващи в „коалицията на желаещите“, са повишили бойната готовност на войските си в очакване на евентуално разполагане в Украйна.

"Партията на войната“ в Европа все още е готова да изпълнява антируската си програма докрай, каза Лавров.

„Дали фигури като Урсула фон дер Лайен, Мерц, Стармър, Макрон и други подобни са преминали точката, от която няма връщане, е труден въпрос. Виждаме, че засега европейската „партия на войната“, след като е инвестирала политическия си капитал в идеята да нанесе стратегическо поражение на Русия, е готова да стигне докрай“, отбеляза той.

Лавров припомни, че Европейският съюз следва курс на демонтиране на механизмите за взаимодействие с Русия приблизително от 2014 г. „Управляващите кръгове на повечето европейски страни преувеличават „руската заплаха“ и подхранват русофобски и милитаристични настроения в обществото. Бих искал да подчертая, че те правят всичко това без никакво законно основание: в края на краищата Русия никога по своя инициатива не е предприемала неприятелски действия срещу европейските си съседи“, добави министърът.

Европейските страни се стремят да налеят масло в огъня в Близкия изток, тъй като нямат интерес от мир в региона, продължи първият дипломат на Москва.

„Тъжно е, но вече не е изненадващо, че някои членове на международната общност, предимно европейците, само наливат масло в огъня. Те продължават да се опитват да начертаят нови разделителни линии в Близкия изток, основавайки се на факта, че изграждането на силни, добросъседски отношения между страните от региона не им е от полза“, каза министърът.

Лавров припомни, че „през последната година станахме свидетели на по същество безпрецедентни събития: пряка израелска агресия срещу Иран, с участието на Съединените щати, които нанесоха ракетни и бомбени удари срещу обекти на иранската ядрена програма под гаранциите на МААЕ“. „Русия недвусмислено осъди тези действия, които нямат нищо общо с международното право и общоприетия морал. Изявленията на израелски представители за готовността им да продължат да използват сила срещу Техеран са повод за безпокойство“, подчерта ръководителят на дипломатическото ведомство.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 някой си

    20 33 Отговор
    Слава на Русия 🇷🇺💪🇷🇺

    Коментиран от #4

    07:06 28.12.2025

  • 2 някой си

    16 31 Отговор
    ес е боклукът на земята

    07:07 28.12.2025

  • 3 Ами

    13 25 Отговор
    нека влязат жеЛАЕЩИТЕ, подкукоросани от ЕвроУрсулите !

    Коментиран от #9

    07:10 28.12.2025

  • 4 Европеец

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "някой си":

    Вярно е заглавието..... Предстои да видим докъде ще стигне мерака на импотентните пудели и дали Русия ще изпълни казаното........

    Коментиран от #22, #26

    07:10 28.12.2025

  • 5 Нали това беше СВО за денацификация

    7 3 Отговор
    В Украйна
    Сега Путин да не е решил да денацифицира цяла Европа

    Коментиран от #7, #8

    07:11 28.12.2025

  • 6 Адрес 4000

    4 2 Отговор
    Едно и също всеки път
    Но все пак е платена статия
    И трябва да се публикува

    07:11 28.12.2025

  • 7 някой си

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Нали това беше СВО за денацификация":

    ако се навират между шамарите и това ще стане

    07:13 28.12.2025

  • 8 Не, бе

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Нали това беше СВО за денацификация":

    небой се !

    07:13 28.12.2025

  • 9 Европеец

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    А влизането не е лесно, а пък излизането съвсем....

    Коментиран от #19

    07:13 28.12.2025

  • 10 Швейк

    8 11 Отговор
    Абе тоя бил умен като на коня чичо му

    07:14 28.12.2025

  • 11 сан саничь..

    7 9 Отговор
    Кеф ми е джендър-урсулците да влезнат в бандерско..тамън ще видиме какво имать п0дп0личките

    07:15 28.12.2025

  • 12 Росен Желязков

    3 5 Отговор
    България ще изпрати 2 млн сини каски в Украйна.

    Коментиран от #21

    07:20 28.12.2025

  • 13 Това е много нов тип война

    7 2 Отговор
    Европа не е готова. В исторически план също не е била никога.

    07:22 28.12.2025

  • 14 Анджо

    8 2 Отговор
    Слава на русия и дано се разпадне като СССР .

    07:26 28.12.2025

  • 15 А нещо за Купянск

    8 5 Отговор
    Един приятел пита ?
    Още ли е руски или не ?
    А изобщо бил ли е някога ?
    Слава на Украйна - направиха за смях безаналогова та конна армия

    Коментиран от #27

    07:26 28.12.2025

  • 16 Баце

    3 1 Отговор
    Абе нещо обръщат палачинката от факти. Вас кой точно ви стопанисваше - боко , шиши или цоло

    07:27 28.12.2025

  • 17 Даааа

    4 2 Отговор
    А такааа... Да внимават много нашите политици, да не решат, че народът иска да влиза в коалицията на желаещите, защото народът не иска война! Ей тогава ще види какво значи вековната злоба на роба!!! Гневът на хората вече е реален!

    07:28 28.12.2025

  • 18 Явно бандерите от спец-операции не разби

    4 3 Отговор
    рат, учесвайте ги набързо и да се приключва. Джендърите си мислят, че изтощават Русия, но така себе си погубват.

    07:29 28.12.2025

  • 19 Чеченец

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Явно си го изпробвал вече.Компетентен си.

    07:29 28.12.2025

  • 20 Димяща ушанка

    2 1 Отговор
    Ако има 6 0000 украинци то с руснаците в Купянск е свършено.

    07:29 28.12.2025

  • 21 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Росен Желязков":

    Няма толкова копейки в БГ то.

    Коментиран от #23

    07:32 28.12.2025

  • 22 Абе направо пиши

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Киев за два дня и готово.

    07:32 28.12.2025

  • 23 Удри копейката с лопатата

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Ха ха":

    Като знам колко копейки пазиха Мочата 😁

    Коментиран от #25

    07:34 28.12.2025

  • 24 Реалист

    1 1 Отговор
    Запада влиза в Украйна само на приказки и влизат вече поне от две години.Няма мераклии за пушечно месо и най върлите евроатлантици предпочитат да лаят по мечката от далеч много от далеч.

    07:39 28.12.2025

  • 25 Само

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Удри копейката с лопатата":

    гледай мочата да не те поМОЧА !

    07:39 28.12.2025

  • 26 Мечо ПУХ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    ЩЕ , ЩЕ . Този път прошка няма да има . А и при положение че пуделите са във фалит , нямат друг избор.

    07:39 28.12.2025

  • 27 някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "А нещо за Купянск":

    Слава на Русия евр0гейски мишки

    07:42 28.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания