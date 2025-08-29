Новини
Вашингтон одобри продажбата на ракети въздух-земя за Украйна
  Тема: Украйна

Вашингтон одобри продажбата на ракети въздух-земя за Украйна

29 Август, 2025 06:19, обновена 29 Август, 2025 05:24 630 13

Сделката е на приблизителна стойност 825 милиона долара

Вашингтон одобри продажбата на ракети въздух-земя за Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на ракети въздух-земя и свързано оборудване за Украйна на приблизителна стойност 825 милиона долара, съобщи Пентагонът, цитиран от световните агенции и БТА.

В изявление на Пентагона се уточнява, че украинските власти са поискали от САЩ до 3350 ракети ERAM (Extended Range Attack Munition), както и навигационни системи и средства за противодействие на радиоелектронно заглушаване. Освен това Вашингтон е готов да продаде на Киев различно оборудване, свързано с тези ракети. Украйна може да плати за оръжията със средства, предоставени от Дания, Нидерландия и Норвегия, както и пари, отпуснати по-рано от САЩ.

В изявлението се подчертава, че „евентуалната продажба ще съответства на целите на САЩ в областта на външната политика и националната сигурност“, тъй като „ще укрепи сигурността на страната“. В него се добавя, че оръжията „ще разширят възможностите на Украйна да реагира на настоящи и бъдещи заплахи“.

Администрацията на САЩ вече е уведомила Конгреса за решението си да одобри евентуалната продажба на тези системи. Законодателният орган има 30 дни, за да разгледа потенциалната сделка и да я блокира, ако счете за необходимо.

Вестник „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи миналата седмица, че Украйна се очаква да получи споменатите ракети в рамките на шест седмици. Според информацията на изданието, одобрението на продажбата на тези оръжия е било отложено до срещите на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския лидер Владимир Путин и с украинския президент Володимир Зеленски.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    2 2 Отговор
    Тръмп е велик! След като Байдън закопа Европа със санкциите, Тръмп я доубива финансово, продавайки и оръжие за Украйна. И никой няма интерес от край на войната.

    05:29 29.08.2025

  • 2 Н.Колев

    0 0 Отговор
    БЕЗ ЦЯЛОСТНО СВЕТОВНО ПРЕМАХВАНЕ НА ЯДРЕНИ ВОДОРОДНО БОМБИ НЯМА ДА СТАНЕ.

    05:29 29.08.2025

  • 3 Наистина

    3 2 Отговор
    одобряват заличаването на Украина !

    05:40 29.08.2025

  • 4 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Фактурата на името на евроджендърлята

    Коментиран от #9

    05:41 29.08.2025

  • 5 Лицемери

    4 1 Отговор
    Иначе го раздават посредници- миротворци последно време!

    05:48 29.08.2025

  • 6 Гориил

    2 2 Отговор
    Тези ракети са на етап проектиране и ще отнеме години, преди да започне серийното производство. За споменатия тип американски ракети периодът от разработването на техническите спецификации до серийното производство, според опита на руската конструкторска школа, е от осем до десет години. Нека ви напомня, че руската инженерно-конструкторска школа никога не е грешала в прогнозите си.

    05:53 29.08.2025

  • 7 име

    3 2 Отговор
    Единствения ефект от тая работа е, че родните скъсани евроатлантически мишки ЩЕ имат пореден повод да викат още ЩЕ, ЩЕ ,ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ..

    Иначе признавам че класификацията на ракетите е хитра, въздух-земя! Технически погледнато всяка ракета рано или късно ще падне на земята, та поне краварите няма да берат срам като с ПВО ракетите земя-въздух, които не стават за нищо.

    05:58 29.08.2025

  • 8 Една

    2 0 Отговор
    година след първите Ф16 !Догодина може да ги доставят,2030 да разрешат използване !

    06:03 29.08.2025

  • 9 Кремълопитек

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Най-сладкото е, че и всички русороби ще плащате ❤

    Коментиран от #11

    06:04 29.08.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    06:09 29.08.2025

  • 11 Жълтопаветник

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Кремълопитек":

    Не, ти ще плащаш. И то двойно.

    06:13 29.08.2025

  • 12 Ха ха

    1 0 Отговор
    Ама нали Фащ преговаряте за края на войната защо им са ракети на Укритие.Доверие никому това е и този Тръмп и той е ала бала.

    06:16 29.08.2025

  • 13 Уса

    0 0 Отговор
    Продаваме на балъците от кривите ракети

    06:19 29.08.2025