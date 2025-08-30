Американското правителство вече вижда, че лидерите на страните от ЕС забавят уреждането на конфликта в Украйна, като поставят невъзможни искания. Това мнение изрази специалният представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

„Дори Вашингтон сега вижда това - лидерите на ЕС забавят конфликта в Украйна с невъзможните си искания. ЕС трябва да спре да подкопава реалния мирен процес. ЕС трябва да спре да следва провалената логика на Байдън. ЕС трябва да избере дипломацията пред фалшивите наративи“, пише Дмитриев в X, добавяйки, че „подстрекателите на войната“ в ЕС са разкрити.

По-рано порталът Axios, позовавайки се на свои източници, съобщи, че служители на администрацията на Вашингтон подозират, че редица европейски лидери тайно възпрепятстват усилията за разрешаване на конфликта в Украйна. Както е отбелязано в публикацията, високопоставени служители на Белия дом смятат, че някои европейски лидери публично подкрепят усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, но същевременно тайно се опитват да подкопаят напредъка, който тихомълком беше постигнат след срещата на върха в Аляска.

Както следва от материала, служители на Белия дом „губят търпение“ с европейските лидери, които според тях тласкат Украйна да „търси нереалистични териториални отстъпки от Русия“. Според портала, сътрудниците на американския лидер смятат, че липсата на напредък в уреждането „трябва да бъде приписана на европейските съюзници на САЩ, а не на Тръмп“ или руската страна.

В същото време публикацията отбелязва, че САЩ „призовават Европа да въведе санкции срещу Русия, включително пълно прекратяване на покупките на петрол и газ, и вторични мита за Индия и Китай“.