Американското правителство вече вижда, че лидерите на страните от ЕС забавят уреждането на конфликта в Украйна, като поставят невъзможни искания. Това мнение изрази специалният представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.
„Дори Вашингтон сега вижда това - лидерите на ЕС забавят конфликта в Украйна с невъзможните си искания. ЕС трябва да спре да подкопава реалния мирен процес. ЕС трябва да спре да следва провалената логика на Байдън. ЕС трябва да избере дипломацията пред фалшивите наративи“, пише Дмитриев в X, добавяйки, че „подстрекателите на войната“ в ЕС са разкрити.
По-рано порталът Axios, позовавайки се на свои източници, съобщи, че служители на администрацията на Вашингтон подозират, че редица европейски лидери тайно възпрепятстват усилията за разрешаване на конфликта в Украйна. Както е отбелязано в публикацията, високопоставени служители на Белия дом смятат, че някои европейски лидери публично подкрепят усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, но същевременно тайно се опитват да подкопаят напредъка, който тихомълком беше постигнат след срещата на върха в Аляска.
Както следва от материала, служители на Белия дом „губят търпение“ с европейските лидери, които според тях тласкат Украйна да „търси нереалистични териториални отстъпки от Русия“. Според портала, сътрудниците на американския лидер смятат, че липсата на напредък в уреждането „трябва да бъде приписана на европейските съюзници на САЩ, а не на Тръмп“ или руската страна.
В същото време публикацията отбелязва, че САЩ „призовават Европа да въведе санкции срещу Русия, включително пълно прекратяване на покупките на петрол и газ, и вторични мита за Индия и Китай“.
1 Егати режимите
Коментиран от #8, #15
22:00 30.08.2025
2 Николова , София
Коментиран от #18
22:03 30.08.2025
3 Тее
22:04 30.08.2025
4 И Киев е Руски
Коментиран от #22
22:05 30.08.2025
5 Как
Коментиран от #11
22:06 30.08.2025
6 Фрау фон SS – Урсуланка
като вода в бряг и се чуди,
кой път да хващат.
Дали да приемат още мигранти
да им поддържат "прираста "
или да πραβяΤ ζβΝρΚΝ под масата
на Путин, че с таЗ рецесия в ЕС-то
маИката СиΕβαΛο 🤣
22:06 30.08.2025
7 И Киев е Руски
22:06 30.08.2025
8 Ха,ха
До коментар #1 от "Егати режимите":Не моЕм повече, китайски евреи има ли
22:07 30.08.2025
9 Гост
22:07 30.08.2025
10 Истина
22:08 30.08.2025
11 Ти честити ли
До коментар #5 от "Как":Рождения ден на SS ΔρуΓαρΚαΤα УρсуΛαΗκσ ?
ХайΛ фрау ХитлЪ....р 😁
22:09 30.08.2025
12 Факти
Коментиран от #14
22:17 30.08.2025
13 Масквата ,
22:17 30.08.2025
14 Ха,ха
До коментар #12 от "Факти":Мда, рядко влизам, заради лафовете иначе не струва
22:19 30.08.2025
15 За Зеленски и спосора ви Сорос, ясно
До коментар #1 от "Егати режимите":ама къде забърка и Путин с тях?
Коментиран от #21
22:20 30.08.2025
16 таксиджия 🚖
22:21 30.08.2025
17 Демократ
22:25 30.08.2025
18 Не трябва да се бърза с Украйна
До коментар #2 от "Николова , София":Войната на изтощението е и срещу Европа и НАТО. Ще продъжи докато си научат хубаво урока, за да им държи влага.
22:26 30.08.2025
19 директно от Ла Пас Боливия
22:34 30.08.2025
20 Данко Харсъзина
22:34 30.08.2025
21 Да , бе
До коментар #15 от "За Зеленски и спосора ви Сорос, ясно":Нали си кюти у бункера ... Он непричём .. 🤭
22:40 30.08.2025
22 Брачет
До коментар #4 от "И Киев е Руски":Да не дрънкаме само на балалайката ... Като е рузки , що си го не вземете ?🤔
22:43 30.08.2025