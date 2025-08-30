Новини
Москва: Вашингтон вижда, че ЕС бави уреждането на конфликта в Украйна с невъзможни искания
  Тема: Украйна

Москва: Вашингтон вижда, че ЕС бави уреждането на конфликта в Украйна с невъзможни искания

30 Август, 2025 21:52, обновена 30 Август, 2025 21:59 833 22

ЕС трябва да спре да следва провалената логика на Байдън, заяви специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американското правителство вече вижда, че лидерите на страните от ЕС забавят уреждането на конфликта в Украйна, като поставят невъзможни искания. Това мнение изрази специалният представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

„Дори Вашингтон сега вижда това - лидерите на ЕС забавят конфликта в Украйна с невъзможните си искания. ЕС трябва да спре да подкопава реалния мирен процес. ЕС трябва да спре да следва провалената логика на Байдън. ЕС трябва да избере дипломацията пред фалшивите наративи“, пише Дмитриев в X, добавяйки, че „подстрекателите на войната“ в ЕС са разкрити.

По-рано порталът Axios, позовавайки се на свои източници, съобщи, че служители на администрацията на Вашингтон подозират, че редица европейски лидери тайно възпрепятстват усилията за разрешаване на конфликта в Украйна. Както е отбелязано в публикацията, високопоставени служители на Белия дом смятат, че някои европейски лидери публично подкрепят усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, но същевременно тайно се опитват да подкопаят напредъка, който тихомълком беше постигнат след срещата на върха в Аляска.

Както следва от материала, служители на Белия дом „губят търпение“ с европейските лидери, които според тях тласкат Украйна да „търси нереалистични териториални отстъпки от Русия“. Според портала, сътрудниците на американския лидер смятат, че липсата на напредък в уреждането „трябва да бъде приписана на европейските съюзници на САЩ, а не на Тръмп“ или руската страна.

В същото време публикацията отбелязва, че САЩ „призовават Европа да въведе санкции срещу Русия, включително пълно прекратяване на покупките на петрол и газ, и вторични мита за Индия и Китай“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Егати режимите

    2 9 Отговор
    Защо се бият помежду си евреите Зеленски, Путин, Медведев и Сорос?

    Коментиран от #8, #15

    22:00 30.08.2025

  • 2 Николова , София

    4 0 Отговор
    Масква ,бате .аз съм с Русия ....ясно вайната си е вайна , но дайте да я спрем вече ..цивилни хора умрат ..не може така ..или завладяване или оставяте хората на мира !

    Коментиран от #18

    22:03 30.08.2025

  • 3 Тее

    2 6 Отговор
    Условията са ясни ,прибрате си сибирските орди ,възтановявате разрушеното ,плащате репарации и в кой от къде е

    22:04 30.08.2025

  • 4 И Киев е Руски

    7 0 Отговор
    Не забравяйте, че терористичните организации, като днешна Украйна, изключително рядко са сериозно независими в каквото и да било. Те винаги зависят от работодателите си. И колкото по-активни са терористите, толкова по-зависими са те.

    Коментиран от #22

    22:05 30.08.2025

  • 5 Как

    2 6 Отговор
    Пък една копейка не честити рожденния ден на Лукашенко

    Коментиран от #11

    22:06 30.08.2025

  • 6 Фрау фон SS – Урсуланка

    4 1 Отговор
    Брюксилските зелки се блъскат,
    като вода в бряг и се чуди,
    кой път да хващат.
    Дали да приемат още мигранти
    да им поддържат "прираста "
    или да πραβяΤ ζβΝρΚΝ под масата
    на Путин, че с таЗ рецесия в ЕС-то
    маИката СиΕβαΛο 🤣

    22:06 30.08.2025

  • 7 И Киев е Руски

    9 3 Отговор
    Единственият възможен вариант за преговори е капитулацията на Зеленски и предаването му на Международния наказателен съд по обвинения в престъпления срещу човечеството

    22:06 30.08.2025

  • 8 Ха,ха

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Егати режимите":

    Не моЕм повече, китайски евреи има ли

    22:07 30.08.2025

  • 9 Гост

    4 2 Отговор
    ЕС е самозабравили се и изкуфяли, в менопауза, дърти, грозни, глупави и никому потребни...😁

    22:07 30.08.2025

  • 10 Истина

    3 3 Отговор
    ЕССР е със затихващи функции ?

    22:08 30.08.2025

  • 11 Ти честити ли

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Как":

    Рождения ден на SS ΔρуΓαρΚαΤα УρсуΛαΗκσ ?
    ХайΛ фрау ХитлЪ....р 😁

    22:09 30.08.2025

  • 12 Факти

    3 2 Отговор
    малко по малко се превръща в Комсомолская правда:) има чувството, че всяка пета статия е какво бил казал този или онзи по-голям или по-малък руски функционер. Няма лошо, все пак са “факти”, но изглежда малко прекалено… по темата: ние като малка страна, без изгледи да станем 80-100 милона скоро, трябва да сме твърдо против някой с големи шамари да взема земя от когото и да е, заради принципа… също, да не може да казва на който и да е, къде да членува, с кой да търгува и т.н.

    Коментиран от #14

    22:17 30.08.2025

  • 13 Масквата ,

    2 0 Отговор
    Абе , бай Дончо Ш@ш@вия ви каза - Недей елате , ама вие - пак елате ... 🤭😁

    22:17 30.08.2025

  • 14 Ха,ха

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Мда, рядко влизам, заради лафовете иначе не струва

    22:19 30.08.2025

  • 15 За Зеленски и спосора ви Сорос, ясно

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Егати режимите":

    ама къде забърка и Путин с тях?

    Коментиран от #21

    22:20 30.08.2025

  • 16 таксиджия 🚖

    0 3 Отговор
    А вий що не може да победите 3 години!?

    22:21 30.08.2025

  • 17 Демократ

    3 0 Отговор
    По дълга воина по малка Украина.След това Молдавия която нарушава правата на Руско говорещите и след това България която вдига цената на водката .

    22:25 30.08.2025

  • 18 Не трябва да се бърза с Украйна

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Николова , София":

    Войната на изтощението е и срещу Европа и НАТО. Ще продъжи докато си научат хубаво урока, за да им държи влага.

    22:26 30.08.2025

  • 19 директно от Ла Пас Боливия

    2 0 Отговор
    Тримата братя и златната ябълка алеманиа

    22:34 30.08.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Урсулица, Кая и Макарона вършат само дивотии. То се вижда от космоса.

    22:34 30.08.2025

  • 21 Да , бе

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "За Зеленски и спосора ви Сорос, ясно":

    Нали си кюти у бункера ... Он непричём .. 🤭

    22:40 30.08.2025

  • 22 Брачет

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    Да не дрънкаме само на балалайката ... Като е рузки , що си го не вземете ?🤔

    22:43 30.08.2025

