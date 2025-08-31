Новини
The Wall Street Journal: Уиткоф се отчете на Тръмп за последната си среща с Путин

31 Август, 2025 05:59, обновена 31 Август, 2025 06:05 378 3

Съдържанието на разговорите му с американския лидер рядко достига до други членове на американската администрация, пише изданието

The Wall Street Journal: Уиткоф се отчете на Тръмп за последната си среща с Путин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалният пратеник на президента на САЩ за мироопазващи мисии, Стивън Уиткоф, докладва на Доналд Тръмп за разговорите си с руския президент Владимир Путин и други световни лидери, съобщи The Wall Street Journal.

Според информацията на вестника, Уиткоф редовно се обажда на Тръмп веднага след срещите си с Путин. В същото време съдържанието на разговорите му с американския лидер рядко достига до други членове на американската администрация, посочва вестникът.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви пред изданието, че от Уиткоф „не се очаква да направи нещо повече“, освен да информира Тръмп и неговия екип за национална сигурност.

На 19 август, в интервю за Fox News, Уиткоф заяви, че е прекарал общо около 24-25 часа в срещи с Путин и неговия близък кръг. Специалният пратеник на американския лидер многократно е летял до Русия, където е бил приеман от руското ръководство, включително от държавния глава. Страните са обсъждали най-вече въпроси, свързани с уреждането на украинския конфликт.


  • 1 потрес копейки

    0 0 Отговор
    Докога неграмотният милиционер ще се слага и навежда на запасните режими?

    Коментиран от #2

    06:08 31.08.2025

  • 2 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "потрес копейки":

    Децата ни са на запад.

    06:09 31.08.2025

  • 3 бай Бай

    0 0 Отговор
    Та, днес 31ви ли се е отчел или веднага след срещите до 19ти?
    Какво ни казвате като информация точно, освен че се бил отчитал?

    06:15 31.08.2025