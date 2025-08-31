The Wall Street Journal: Уиткоф се отчете на Тръмп за последната си среща с Путин

Специалният пратеник на президента на САЩ за мироопазващи мисии, Стивън Уиткоф, докладва на Доналд Тръмп за разговорите си с руския президент Владимир Путин и други световни лидери, съобщи The Wall Street Journal.

Според информацията на вестника, Уиткоф редовно се обажда на Тръмп веднага след срещите си с Путин. В същото време съдържанието на разговорите му с американския лидер рядко достига до други членове на американската администрация, посочва вестникът.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви пред изданието, че от Уиткоф „не се очаква да направи нещо повече“, освен да информира Тръмп и неговия екип за национална сигурност.

На 19 август, в интервю за Fox News, Уиткоф заяви, че е прекарал общо около 24-25 часа в срещи с Путин и неговия близък кръг. Специалният пратеник на американския лидер многократно е летял до Русия, където е бил приеман от руското ръководство, включително от държавния глава. Страните са обсъждали най-вече въпроси, свързани с уреждането на украинския конфликт.