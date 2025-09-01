Бившият специален прокурор на САЩ Робърт Мълър е с тежък Паркинсон, не може да свидетелства по делото "Епщайн"

Бившият специален прокурор на САЩ Робърт Мълър, който разследваше предполагаемата намеса на Русия в изборите в САЩ през 2016 г., няма да може да свидетелства в Конгреса поради болестта на Паркинсон по делото на самоубилия се финансист Джефри Епщайн, който преди това беше осъден за блудство с непълнолетни, съобщи The New York Times.

През последните месеци, както посочва изданието, 81-годишният Мълър е имал затруднения с говора и движението. Поради тази причина той няма да може да се яви във вторник пред законодатели, които искаха да получат показанията му за това как ФБР е разследвало Епщайн. Мълър ръководеше тази агенция от 2001 до 2013 г.

Както семейството на бившия специален прокурор съобщи пред вестника, на Мълър е поставена диагноза за болестта през лятото на 2021 г. „Той се пенсионира от адвокатската практика в края на същата година. Преподаваше право в Университета на Вирджиния през есента на 2021 и 2022 г. и се пенсионира в края на 2022 г.“, се казва в изявление на семейството пред вестника.

Епщайн беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че той е организирал посещения в дома си в Манхатън на десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години, между 2002 и 2005 г. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включва голям брой настоящи и бивши служители не само в Съединените щати, но и в много други страни, включително бивши държавни глави, големи предприемачи и звезди от шоубизнеса. Наказателното преследване на финансиста в Съединените щати беше прекратено след самоубийството му в затворническа килия на 10 август 2019 г.

Сред познатите на Епщайн бяха 42-ият президент на САЩ Бил Клинтън и настоящият обитател на Белия дом Доналд Тръмп. Поддръжниците на последния преди това многократно са го призовавали да публикува цялата информация по случая с Епщайн. Тръмп и членове на екипа му обещаха по време на предизборната кампания миналата година да разсекретят документите от разследването на случая с Епщайн и да осигурят максимална прозрачност по този случай.

Както The Wall Street Journal съобщи на 23 юли, позовавайки се на служители на администрацията във Вашингтон, главният прокурор на САЩ Пам Бонди е информирала Тръмп през пролетта, че името му се появява в документи, свързани с Епщайн, както и имената на „много други видни личности“. Белият дом нарече тази публикация фалшива.