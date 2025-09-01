Бившият специален прокурор на САЩ Робърт Мълър е с тежък Паркинсон, не може да свидетелства по делото "Епщайн"

Бившият специален прокурор на САЩ Робърт Мълър, който разследваше предполагаемата намеса на Русия в изборите в САЩ през 2016 г., няма да може да свидетелства в Конгреса поради болестта на Паркинсон по делото на самоубилия се финансист Джефри Епщайн, който преди това беше осъден за блудство с непълнолетни, съобщи The New York Times.
През последните месеци, както посочва изданието, 81-годишният Мълър е имал затруднения с говора и движението. Поради тази причина той няма да може да се яви във вторник пред законодатели, които искаха да получат показанията му за това как ФБР е разследвало Епщайн. Мълър ръководеше тази агенция от 2001 до 2013 г.
Както семейството на бившия специален прокурор съобщи пред вестника, на Мълър е поставена диагноза за болестта през лятото на 2021 г. „Той се пенсионира от адвокатската практика в края на същата година. Преподаваше право в Университета на Вирджиния през есента на 2021 и 2022 г. и се пенсионира в края на 2022 г.“, се казва в изявление на семейството пред вестника.
Епщайн беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че той е организирал посещения в дома си в Манхатън на десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години, между 2002 и 2005 г. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включва голям брой настоящи и бивши служители не само в Съединените щати, но и в много други страни, включително бивши държавни глави, големи предприемачи и звезди от шоубизнеса. Наказателното преследване на финансиста в Съединените щати беше прекратено след самоубийството му в затворническа килия на 10 август 2019 г.
Сред познатите на Епщайн бяха 42-ият президент на САЩ Бил Клинтън и настоящият обитател на Белия дом Доналд Тръмп. Поддръжниците на последния преди това многократно са го призовавали да публикува цялата информация по случая с Епщайн. Тръмп и членове на екипа му обещаха по време на предизборната кампания миналата година да разсекретят документите от разследването на случая с Епщайн и да осигурят максимална прозрачност по този случай.
Както The Wall Street Journal съобщи на 23 юли, позовавайки се на служители на администрацията във Вашингтон, главният прокурор на САЩ Пам Бонди е информирала Тръмп през пролетта, че името му се появява в документи, свързани с Епщайн, както и имената на „много други видни личности“. Белият дом нарече тази публикация фалшива.
1 Гончар Романенко
Коментиран от #2
05:41 01.09.2025
2 Механик
До коментар #1 от "Гончар Романенко":Мене ако питаш, паркинсона не е основание да не дава показания тоя.
Ето например Джо Байдън. Човека си беше много яко паркинсонлия, но всички ни убеждаваха, че това не му пречи да си изпълнява президентските задължения. Изкара си човека мандата, нищо че ката ден я ще падне, я ще се спъне, я ще се здрависа с Невидимия.
06:25 01.09.2025