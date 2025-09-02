Фицо ще се срещне с Путин в Пекин и със Зеленски в Братислава

Словашкият премиер Роберт Фицо обяви, че ще посети Китай за среща с руския президент Владимир Путин, след което ще разговаря с украинския президент Володимир Зеленски в Словакия, съобщи „Киев Индипендънт“, цитиран от NOVA.
Последното изявление на Фицо бележи промяна в тона му, тъй като по-рано той отхвърляше възможността за среща със Зеленски, твърдейки, че няма причина за такава и обвинявайки украинския лидер, че „го мрази“.
Фицо ще посети Китай на 3 септември, за да участва в събитията по повод годишнината от капитулацията на Япония през Втората световна война. Там е предвидена среща с Путин. Два дни по-късно словашкият премиер ще бъде домакин на Зеленски в Братислава.
В обръщение по повод Деня на Конституцията Фицо изрази „съжаление“, че ще бъде единственият лидер от ЕС, присъстващ на военния парад в Китай, който отбелязва края на Втората световна война в Азия. Той допълни, че словашкото правителство е информирало върховния представител на ЕС Кая Калас за планираното посещение.
По време на визитата в Китай Фицо се очаква да се срещне също с китайския президент Си Дзинпин и индийския премиер Нарендра Моди.
„Светът е свидетел на създаването на нов многополюсен свят“, каза Фицо – израз, често използван в руската официална реторика. Той обвини ЕС, че не признава този нов глобален ред. Коментарите му отразяват наратива, който Кремъл често използва, за да оправдае външната си политика, включително пълномащабното нахлуване в Украйна.
Откакто пое поста през 2023 г., Фицо промени курса на Словакия, прекратявайки военната помощ за Киев и поставяйки под въпрос ефективността на санкциите на ЕС срещу Русия.
1 оня с коня
Коментиран от #2, #5
03:59 02.09.2025
2 ТихоМършо русофилска!
До коментар #1 от "оня с коня":Фицо и Орбан са противни прорускиБоклуци (русофили-oтpeпки).
Коментиран от #6, #10
04:06 02.09.2025
3 Бончо
04:10 02.09.2025
4 Бай Араб
04:10 02.09.2025
5 Бай Араб
До коментар #1 от "оня с коня":Научи се малко по- грамотно да си пишеш простотиите
04:11 02.09.2025
6 оня с коня
До коментар #2 от "ТихоМършо русофилска!":моля ви спрете да ядетееКРАВАРСКИгувна
Коментиран от #15
04:16 02.09.2025
7 град КОЗЛОДУЙ
04:17 02.09.2025
8 Бай Араб
04:17 02.09.2025
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
04:17 02.09.2025
10 ей доносник
До коментар #2 от "ТихоМършо русофилска!":Твърде вероятно е предците ти да са предавали комитите на турците, другарю!
04:18 02.09.2025
11 Госあ
04:34 02.09.2025
12 Бай Араб
04:41 02.09.2025
13 Бай Араб
04:44 02.09.2025
14 Бай Араб
04:46 02.09.2025
15 Бай Араб
До коментар #6 от "оня с коня":Божо Кравата никога не спи
04:47 02.09.2025