Фицо ще се срещне с Путин в Пекин и със Зеленски в Братислава

2 Септември, 2025 04:49, обновена 2 Септември, 2025 03:54 437 15

Словашкият премиер изрази „съжаление“, че ще бъде единственият лидер от ЕС, присъстващ на военния парад в Китай

Фицо ще се срещне с Путин в Пекин и със Зеленски в Братислава - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо обяви, че ще посети Китай за среща с руския президент Владимир Путин, след което ще разговаря с украинския президент Володимир Зеленски в Словакия, съобщи „Киев Индипендънт“, цитиран от NOVA.

Последното изявление на Фицо бележи промяна в тона му, тъй като по-рано той отхвърляше възможността за среща със Зеленски, твърдейки, че няма причина за такава и обвинявайки украинския лидер, че „го мрази“.

Фицо ще посети Китай на 3 септември, за да участва в събитията по повод годишнината от капитулацията на Япония през Втората световна война. Там е предвидена среща с Путин. Два дни по-късно словашкият премиер ще бъде домакин на Зеленски в Братислава.

В обръщение по повод Деня на Конституцията Фицо изрази „съжаление“, че ще бъде единственият лидер от ЕС, присъстващ на военния парад в Китай, който отбелязва края на Втората световна война в Азия. Той допълни, че словашкото правителство е информирало върховния представител на ЕС Кая Калас за планираното посещение.

По време на визитата в Китай Фицо се очаква да се срещне също с китайския президент Си Дзинпин и индийския премиер Нарендра Моди.

„Светът е свидетел на създаването на нов многополюсен свят“, каза Фицо – израз, често използван в руската официална реторика. Той обвини ЕС, че не признава този нов глобален ред. Коментарите му отразяват наратива, който Кремъл често използва, за да оправдае външната си политика, включително пълномащабното нахлуване в Украйна.

Откакто пое поста през 2023 г., Фицо промени курса на Словакия, прекратявайки военната помощ за Киев и поставяйки под въпрос ефективността на санкциите на ЕС срещу Русия.


Словакия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    4 3 Отговор
    пък тука изпратихха оная тъпатаГенеколожка да й целуват задниика наще продажници

    Коментиран от #2, #5

    03:59 02.09.2025

  • 2 ТихоМършо русофилска!

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Фицо и Орбан са противни прорускиБоклуци (русофили-oтpeпки).

    Коментиран от #6, #10

    04:06 02.09.2025

  • 3 Бончо

    0 2 Отговор
    И тоя фицо ,барабар Петко с мъжете. Смешник. Той Путин , тромбона си сложи на оная работа. А фицо къде ще го посадят не ми се мисли.

    04:10 02.09.2025

  • 4 Бай Араб

    0 2 Отговор
    Птицо скоро не е гърмян

    04:10 02.09.2025

  • 5 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Научи се малко по- грамотно да си пишеш простотиите

    04:11 02.09.2025

  • 6 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ТихоМършо русофилска!":

    моля ви спрете да ядетееКРАВАРСКИгувна

    Коментиран от #15

    04:16 02.09.2025

  • 7 град КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    Г-Н ПУТИН Е НАЙ- УСПЕШНИЯТ,И ПОДДЪРЖАН ПОЛИТИК В СВЕТА,И В РУСИЯ

    04:17 02.09.2025

  • 8 Бай Араб

    1 0 Отговор
    На Птицо му пращат две татарки всеки месец и по 10 000 $ това е няма повече, скоро от 10 ще станат на 4 ри, няма доходи . Той Птицо не е за парите ,татарките го побъркват.

    04:17 02.09.2025

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    04:17 02.09.2025

  • 10 ей доносник

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ТихоМършо русофилска!":

    Твърде вероятно е предците ти да са предавали комитите на турците, другарю!

    04:18 02.09.2025

  • 11 Госあ

    0 0 Отговор
    Докато немската вещица обикаля по черноморските държави да ги готви за плацдарм, Словакия и Сърбия търсят партньори за развитие

    04:34 02.09.2025

  • 12 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Нежен фистинг на котката

    04:41 02.09.2025

  • 13 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Винаги поддръжниците на ФСБ са грозни и неадекватни .

    04:44 02.09.2025

  • 14 Бай Араб

    0 0 Отговор
    На Словакия и Сърбия до сега какво им пречеше да се развиват ?

    04:46 02.09.2025

  • 15 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Божо Кравата никога не спи

    04:47 02.09.2025

