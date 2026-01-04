Новини
Пекин към Вашингтон: Освободете незабавно Мадуро

4 Януари, 2026 17:10 2 727 107

Върховният съд на южноамериканската страна назначи вицепрезидента Делси Родригес за изпълняващ длъжността президент след отвличането на Николас Мадуро

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Китайското външно министерство призова Съединените щати "незабавно" да освободят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му и да разрешат ситуацията във Венецуела чрез диалог и преговори.

"Китай изразява дълбока загриженост от насилственото залавяне на президента Николас Мадуро и съпругата му от страна на САЩ и извеждането им от страната. Действията на САЩ са в явно нарушение на международното право, основните норми в международните отношения и целите и принципите на Устава на ООН", подчерта говорител на китайското външно министерство.

Министерството изтъква, че Вашингтон трябва да "гарантира личната безопасност" на Мадуро и съпругата му и "да спре да сваля правителството на Венецуела".

Върховният съд на южноамериканската страна назначи вицепрезидента Делси Родригес за изпълняващ длъжността президент след отвличането на Мадуро.


  • 1 Питам

    36 62 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #20, #50, #74

    17:12 04.01.2026

  • 2 А50

    77 16 Отговор
    Китай да действат, с приказки не става.

    Коментиран от #4

    17:13 04.01.2026

  • 3 Теория на конспирацията

    80 17 Отговор
    Започвайте Тайван и да видим американците,на колко фронта могат да издържат.

    Коментиран от #9

    17:13 04.01.2026

  • 4 Коуега

    64 15 Отговор

    До коментар #2 от "А50":

    Китай ще удари,когато никой не очаква.

    Коментиран от #10

    17:14 04.01.2026

  • 5 Който е застанал

    59 20 Отговор
    Срещу китайците бял ден не е видял. Историята го потвърждава

    Коментиран от #14, #40, #47

    17:14 04.01.2026

  • 6 Хахаха

    18 14 Отговор
    Тръмп vs Путин+Си= Шах и Мат

    17:15 04.01.2026

  • 7 Има ли двужуха в бункера?

    17 35 Отговор
    Путлер не изфъфли ли възмущение някакво?

    17:15 04.01.2026

  • 8 Ей сега

    15 34 Отговор
    Веднага, каза Тръмп и си го премести в другия крачол.

    Коментиран от #17

    17:15 04.01.2026

  • 9 Тайван няма да го

    21 32 Отговор

    До коментар #3 от "Теория на конспирацията":

    Пипнат китайците, защото там се произвеждат 90% от последно поколение микрочипове, а те се ползват здраво от американската индустрия - GM, Ford, самолетите Фки и тн. Дори Тръмп намекна, че ако Тайван попадне под китайско влияние островът ще гори.

    Коментиран от #23, #24

    17:16 04.01.2026

  • 10 Тръмп

    13 9 Отговор

    До коментар #4 от "Коуега":

    Смяташ ли?

    Коментиран от #43

    17:16 04.01.2026

  • 11 По-интересно е

    44 8 Отговор
    Коя държава ще поиска спешно свикване на съвета на ООН. Защото това е нарушение на международното право.

    Коментиран от #18, #32

    17:17 04.01.2026

  • 12 Мадуро мина тънко

    22 18 Отговор
    Можеше да приключи като другия виден строител на социализъм Алиенде.

    Коментиран от #19

    17:17 04.01.2026

  • 13 РУС ПЕРЧЕМ за НОБЕЛ УСТРЕМЕН

    35 6 Отговор
    Аз съм разбойник и където пипна, само кръв,мъка и пепел

    17:18 04.01.2026

  • 14 За историята не знам

    14 5 Отговор

    До коментар #5 от "Който е застанал":

    Ама ще го засипят със стоки-боклуци.

    17:19 04.01.2026

  • 15 хо-хо ! 🎅🏼

    27 9 Отговор
    Сега вече става наистина интересно ....Да ги видим Щатите колко им стиска ....

    17:20 04.01.2026

  • 16 хе хе

    19 24 Отговор
    Абе къде е кремълското джудже? Нещо се е умълчало.

    Коментиран от #34, #35, #38, #41, #45

    17:20 04.01.2026

  • 17 Хасковски каунь

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ей сега":

    Останалата само кожа

    Коментиран от #27

    17:20 04.01.2026

  • 18 Русия

    11 6 Отговор

    До коментар #11 от "По-интересно е":

    Бе брат, тя е радетел на международните отношения и не нарушава чужди граници, камо ли да напада, убива, руши и унищожава друга държава.

    17:21 04.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Щатите

    22 10 Отговор
    са си чиста проба МАРОДЕРИ!

    17:22 04.01.2026

  • 22 Пиночет

    14 9 Отговор
    Такива като Мадуро ги пусках от хеликоптера.Други ги водих на разходка до стадиона.

    17:22 04.01.2026

  • 23 Ами

    12 9 Отговор

    До коментар #9 от "Тайван няма да го":

    Вероятно сте пропуснали, че TSMC се изнасят в САЩ.
    Тайван вече не представлява интерес за САЩ.
    Както и Европа, но за това ще говорим друг път :)

    Коментиран от #67

    17:22 04.01.2026

  • 24 Теория на конспирацията

    21 10 Отговор

    До коментар #9 от "Тайван няма да го":

    Вярваш ли,че Китай се плаши и ще остави острова и няма да си го прибере,ако ще и лунна вода да произвеждат там за американците?

    Коментиран от #60

    17:23 04.01.2026

  • 25 Освободете го

    12 7 Отговор
    Иначе ще пръднем и ще замирише.

    17:23 04.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Абе кожа

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хасковски каунь":

    Ама не му попречи да опъне яко мадурестия.

    17:23 04.01.2026

  • 28 Доналд Тръмп, номер Едно

    9 12 Отговор
    Що, инак кво ще се случи - ше спрете на Америка ориза ли ? 🎅🎅🎅

    17:23 04.01.2026

  • 29 Мадуро няма как да бъде освободен

    7 4 Отговор
    Преди 1 час го водят на разпит от Американската агенция за противодействие на наркотрафика (ДЕА). Цяло видео от 19 секунди е но публикувам само екранни снимки

    17:24 04.01.2026

  • 30 венецуелския

    7 5 Отговор
    Върх.Съд вече е назначил заместника на титулярното място и Мадуро не е настоящ, а е бивш.
    Китай е изтъргувал случката и реагира само словестно за пред обществото, както и Русия, както принципно и Европа и т.н...

    17:24 04.01.2026

  • 31 Китайците да си гледат поднебесната

    8 8 Отговор
    Империя
    въздухът е небесната империя
    Не е за всеки

    17:24 04.01.2026

  • 32 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "По-интересно е":

    Най-вероятно Венецуела.

    17:25 04.01.2026

  • 33 Браво САЩ

    7 19 Отговор
    Радвам се че наркотрафиканта ще получи заслуженото.

    Коментиран от #52

    17:25 04.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Дон Корлеоне

    8 7 Отговор

    До коментар #16 от "хе хе":

    Хаяско бил шахматист.

    17:25 04.01.2026

  • 36 Никой

    0 2 Отговор
    Китай .

    17:25 04.01.2026

  • 37 Курд Околянов

    9 5 Отговор
    Даааа ... със сигурност сме на прага на Третата световна.

    Коментиран от #63

    17:25 04.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Путин на срещите с диктатори

    8 12 Отговор
    На които обещаваше сигурност и подкрепа...Колко от тях оцеляха?

    17:26 04.01.2026

  • 40 Абе

    11 9 Отговор

    До коментар #5 от "Който е застанал":

    Навремето СССР и Китай се бяха счепкали за един остров и Китай четата се оттеглиха като попарени. Толкова за историята!!!

    Коментиран от #64, #65

    17:26 04.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Фори

    8 3 Отговор
    Хайде да направим протест за свободата на Мъдуро?Възраждане ще го пишат за лева , ПП ще пишат че е против Пеевски, и всички доволни.

    Коментиран от #89

    17:27 04.01.2026

  • 43 Коуега

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Тръмп":

    Стой,та гледай

    17:28 04.01.2026

  • 44 Става интересно

    9 6 Отговор
    Май тръмпито си вкара автогол - сега и Китай активно ще се включи във войната макар че до сега се въздържаше.

    17:28 04.01.2026

  • 45 Жужето защитава Мадуро

    8 5 Отговор

    До коментар #16 от "хе хе":

    Беше му обещал.

    Коментиран от #48

    17:28 04.01.2026

  • 46 Спецназ

    8 4 Отговор
    Тръмп ВЕЧЕ УЕко да е ЗАПОДОЗРЕЛ, че има нещо,
    когато едновременно Русия, Индия, Китай и нежно и от Европа

    започнат да споменават думата ОТВЛИЧАНЕ на Президент на друга Държава и

    споменават целия му женски род, че нещо НЕ Е ТАКА, Баце!

    17:28 04.01.2026

  • 47 ХА ХА

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "Който е застанал":

    Чайниците да циливатдупито на чичо сам, че за малко и са шеха да говорат жапански.

    Коментиран от #72

    17:30 04.01.2026

  • 48 Механик

    8 5 Отговор

    До коментар #45 от "Жужето защитава Мадуро":

    Напомням!Днес е ден 14100 от блицкрига на бункернният.Каракас за 38 минути.

    17:30 04.01.2026

  • 49 Горски

    8 4 Отговор
    Много интересно дали ще има повече преговори по повод 404? И кога ли ще чуем пак поредното изхождане по въпроса на урсулизираните природни грешки? Май че и този филм свърши. Подозирам, че е "пито-платено". Плюс това всички имат интерес от петрола на Венецуела. Още по-ниска цена на петрола на международните пазари ще е в интерес на целия Запад. Демокрация по американски! Всичко е предварително договорено и съгласувано да се случи. Това е един от най-добре пазените президенти в света с лична военна част охранители. За сигурността му се грижат над 5000 добре обучени и въоръжени военни. Никой няма шанс да го залови просто ей така, а както се разбира е заловен без пушка да пукне. Доста нискобюджетен театър са разиграли този път. Можеше малко екшън да инсценират, че поне някой да повярва. Демокрация по краварски.

    17:30 04.01.2026

  • 50 Доналд Тръмп, номер Едно

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Питам":

    "...кога ще извлекат Путин от бункера..."

    Пачему да го извличаме ?
    До преди ден много хора мислеха че аз Доналд съм агент на Кремъл. Рязко и внезапно се оказа че Путин, кодово име Молец е къртица на ЦРУ !!! Великолепно унищожи Русия, ослаби Европа и ни предаде всички страни имащи нефт 👍

    Коментиран от #56

    17:30 04.01.2026

  • 51 Григор

    8 7 Отговор
    Китай ще си върне Тайван! Въпросът е не дали, а кога. Няма да чакаме много.

    17:30 04.01.2026

  • 52 Помнещ

    5 7 Отговор

    До коментар #33 от "Браво САЩ":

    "Радвам се че наркотрафиканта ще получи заслуженото"

    Не бързай да се радваш - тя и Русия щеше да си получава заслуженото ама нещо не ви се получи. Сега и Китай въвлякоха във войната та ще става интересно.

    Коментиран от #59

    17:31 04.01.2026

  • 53 Теория

    5 5 Отговор
    Чака го импийчмънт, това е отчаян опит да се спаси, като насочи вниманието на света в друга посока и посъбере малко почитатели, които не подозират истинските му цели. Човекът е сниман с малки момичета, има документи че е насилвал жени. Какво друго да се очаква от такъв индивид? Дори дъщеря си ожени за евреин, за да си спаси кожата. И сега си мисли, че всичко му е позволено. Ако светът подкрепя такъв човек, значи си заслужава съдбата.

    Коментиран от #57

    17:31 04.01.2026

  • 54 Българин

    6 2 Отговор
    Свобода за Тайван!

    17:33 04.01.2026

  • 55 Кривоверен алкаш

    5 2 Отговор
    Ей,нискостеблен,защо така категорично не заповяда на Путин да не нахлува в суверенна страна...

    Коментиран от #58

    17:34 04.01.2026

  • 56 Запознат

    5 7 Отговор

    До коментар #50 от "Доналд Тръмп, номер Едно":

    "Великолепно унищожи Русия"

    Дай боже всекиму такова "унищожение" - Русия стана 4-та икономическа сила в света и с нея са две трети от света. Само Китай е по-голям от целия ви "цивилизован свят" да не говорим за Индия която ужким беше ваш приятел а сега не ви има за човеци.

    17:35 04.01.2026

  • 57 Герги

    6 1 Отговор

    До коментар #53 от "Теория":

    Наполовина си прав,напълно съм съгласен за Тръмп,но защо не вмъкнеш и Путин...той по различен ли е..

    Коментиран от #66

    17:36 04.01.2026

  • 58 Украинец

    3 7 Отговор

    До коментар #55 от "Кривоверен алкаш":

    "защо така категорично не заповяда на Путин да не нахлува в суверенна страна"

    Първо защото Украйна не суверенна страна а чест от Русия временно отделила се от Русия заради сепаратисти.

    Коментиран от #62

    17:38 04.01.2026

  • 59 Дългият

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Помнещ":

    По добре да не става интересно,не мислиш ли...по здравословно е..

    17:38 04.01.2026

  • 60 Островът ще си го

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Теория на конспирацията":

    Приберат, но без фабриките и то след някое десетилетие след като вече има същите в САЩ. Почетете малко за TSMC и защо са важни за компании като Apple, Nvidia, Ford, GM, самолети F35 и тн

    17:38 04.01.2026

  • 61 ахоййййййй

    4 3 Отговор
    Китай може само да прави това, което прави вятъра .....

    17:39 04.01.2026

  • 62 Кривоверен алкаш

    4 4 Отговор

    До коментар #58 от "Украинец":

    един от многото промити...

    17:39 04.01.2026

  • 63 Доналд Тръмп, номер Едно

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "Курд Околянов":

    "...със сигурност сме на прага на Третата световна...."

    Китай нивга няма да воюва със С.А.Щ, които са основния му търговски партньор !!! Русия пък никога не е била Фактор в геополитика и сериозен противник на С.А.Щ. Единствената възможна война в тази тройка е между сегашните "съюзници" Китай и Русия за Сибир и водни ресурси.

    Коментиран от #71

    17:39 04.01.2026

  • 64 Така е

    5 5 Отговор

    До коментар #40 от "Абе":

    Дамски остров.
    Китайците си обраха крушите. Руснаците ги попиляха..

    17:41 04.01.2026

  • 65 Къде е СССР

    4 8 Отговор

    До коментар #40 от "Абе":

    Къде е Китай в момента? Те китайците и от Британската империя ядоха големия с опиума, но днес само единият е оцелял. С такава държава шега не бива.

    17:42 04.01.2026

  • 66 Антитрол

    5 6 Отговор

    До коментар #57 от "Герги":

    "но защо не вмъкнеш и Путин...той по различен ли е.."

    Напълно - Тръмп просто краде от чужда държава с която краварника няма нищо общо а Путин си връща чисто руски територии завзети сега от измислена държава. Самия разпад на СССР е незаконен - как ти се струва ако дойде някой управляващ в България и каже че дава независимост на Източна Румелия защото някога за малко е била държава.

    Коментиран от #69, #90

    17:43 04.01.2026

  • 67 Госあ

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    Няма значение. Пак ше откраднат технологии и ноухау, но това не е проблем за Китай. И кадри имат и ресурс имат и литографски системи ще си направят, ако трябва. Въпреки че Нидерландия и Япония им продават 💁 TSMC не е главната цел на Китай.

    17:45 04.01.2026

  • 68 гочето

    4 4 Отговор
    някой насади бай Дончо на пачи якца, ама яко го насади!
    Заложиха на нарцисизма му и го вкараха в много кофти капан!
    Сега Мадуро ще му запари повече от украйна!

    17:46 04.01.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Бакшиш

    5 3 Отговор
    Мадуро и Путин са колеги!

    17:48 04.01.2026

  • 71 Запознат

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Доналд Тръмп, номер Едно":

    "Китай нивга няма да воюва със С.А.Щ, които са основния му търговски партньор !!!"

    Основен основен колко да е основен когато само 14% от китайските стоки са за краварника а сега след митата на тръм паднаха под 10%. Колкото и "богати" да са американците те са само 300 милиона при вече близо 9 милиарда на земята. Така че опорките не вървят ама нямате нищо друго та ги повтаряте.

    Търговията на Китай с Африка е два пъти и половина по-голяма от тази със САЩ да не говорим за останалия свят.

    17:49 04.01.2026

  • 72 На Чичо Сам

    4 4 Отговор

    До коментар #47 от "ХА ХА":

    Китайците казаха каквото имаха да казват - “светът е съществувал преди САЩ, ще продължи да съществува и след САЩ”
    Наистина ли сравняваш държава на има-няма 300 години с Китай? Същите, които са надживели толкова империи

    Коментиран от #106

    17:50 04.01.2026

  • 73 Фори

    3 1 Отговор
    Какво ПВО има Мъдуро та го ликвидираха с няколко изстрела? Всички твърдяха ,че западното оръжие е отпадък ,а само руското е в пъти по добро?

    Коментиран от #75

    17:50 04.01.2026

  • 74 Гадно

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Питам":

    Питам
    2446ОТГОВОР
    Кога ще извлекат путин от бункера?
    -;-
    Защо да го извличат, като маоистите ще му защитят правата да тероризира несъществуващите украинци!!!!!

    17:50 04.01.2026

  • 75 Нали мадуристите били кепили С-300 от Пу

    5 0 Отговор

    До коментар #73 от "Фори":

    Фори
    00ОТГОВОР
    Какво ПВО има Мъдуро та го ликвидираха с няколко изстрела? Всички твърдяха ,че западното оръжие е отпадък ,а само руското е в пъти по добро?
    -;-
    Ама нали мадуристите били купили С-300 от путлеристите?!

    Коментиран от #84

    17:52 04.01.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Жълтури смотани

    5 1 Отговор
    Пекин към САЩ: “Освободете го веднага” … или какво? Питам аз. Защо така не кажете на путляря незабавно да се махне от Украйна? Ама веднага, със същия тон му го кажете… хаха, жълти негодници

    Коментиран от #87

    17:56 04.01.2026

  • 78 Не само Китай

    2 4 Отговор
    А целият свят трябва да скочи срещу терориста САЩ. Международните организации да наложат санкции! Иначе утре друг ще е потърпевш.

    Коментиран от #82

    17:57 04.01.2026

  • 79 Националист

    3 1 Отговор
    Мадуро Путин боже каква первезия

    17:57 04.01.2026

  • 80 Грнерал Радев

    1 2 Отговор
    е много класи над шофьорите Мадуро и Путин!

    17:57 04.01.2026

  • 81 Антитрол

    1 5 Отговор

    До коментар #69 от "Герги":

    "по документ Украйна е независима държава"

    По кои документи Украйна била независима държава - тя няма определени граници в ООН. Пък Либия не беше ли и тя независима държава когато Франция, Англия и САЩ я нападнаха. Западна Европа не участваха ли в коалицията срещу Ирак или пък срещу Югославия.

    Нали повод за нападението над Югославия беше ужким това че Милошевич избил 3000 косовара - хунтата в Киев изби 14 000 руснака обаче това не е причина Путин да нападне Украйна нали.

    Защо така винаги едностранни ви възгледите. Защо евреите направо унищожиха ивицата и избиха цивилни ужким за 1200 убити от тях и никой не ропта обаче Путин за всичко е виновен.

    Коментиран от #88

    17:58 04.01.2026

  • 82 Ами хайде

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Не само Китай":

    скачай !

    Коментиран от #86

    17:58 04.01.2026

  • 83 ...

    1 2 Отговор
    Тръмп е диктатор и по нищо не се различава от Мадуро...

    Коментиран от #91

    17:59 04.01.2026

  • 84 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Нали мадуристите били кепили С-300 от Пу":

    Те руско-китайските опорки се пукат като балони всеки ден. Първо света щеше да свърши без руския газ и петрол, после руските оръжия били ненам кви си. Сега сигурно са в бункерите и Си и руснака и оня смотания беларусин като видяха каква акция спретнаха на Мъдурко.

    17:59 04.01.2026

  • 85 Хахаха

    0 2 Отговор
    Тези за кои се мислят тепърва ще го ядете

    Коментиран от #99

    17:59 04.01.2026

  • 86 Ами правите скачаме

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "Ами хайде":

    А родените да лазят като теб, все лазят!

    Сега чети, белким нещо закачи.
    Не само Китай, а целият свят трябва да скочи срещу терориста САЩ. Международните организации да наложат санкции! Иначе утре друг ще е потърпевш.

    18:00 04.01.2026

  • 87 Запознат

    1 3 Отговор

    До коментар #77 от "Жълтури смотани":

    "или какво?"

    Радвай се да не разбереш какво - като за начало Тайван.

    18:01 04.01.2026

  • 88 Герги

    3 2 Отговор

    До коментар #81 от "Антитрол":

    В публикации, споделени хиляди пъти в социалните медии в момента, в който Русия започна инвазията в Украйна, се твърди, че страната никога не е "регистрирала границите си" в ООН след обявяването на независимостта си през 1991 г., а това означава, че Русия не извършва никакво нарушение на международното право. Това обаче е невярно: държавите не трябва да регистрират границите си в ООН, заяви експерт по международни отношения пред AFP. Суверенитетът на Украйна е признат на международно ниво, включително от ООН и Русия.

    Коментиран от #95, #107

    18:01 04.01.2026

  • 89 Левът

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Фори":

    умре. Трябва нова кауза. Нова кауза пердута 🤣

    18:01 04.01.2026

  • 90 ХА ХА

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Антитрол":

    Всеки си тълкува нещата както иска.
    Аз пък например казвам че тръм си връща откраднат американски бизнес.

    18:01 04.01.2026

  • 91 Е кога Мадуро

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "...":

    направи тероризъм срещу друга държава като тръмп?

    18:01 04.01.2026

  • 92 Мадуро

    0 2 Отговор
    А можеше да си карам автобус в Маями....

    18:01 04.01.2026

  • 93 Ачо

    3 1 Отговор
    Уважаеми китайски другари.Не се казва" освободете незабавно Мадуро",а се казва "върнете Мадуро обратно до 24 часа или в противен случай ще има последици за вас"!Вашето незабавно няма срок.И вие като Путин сте стахливци.Само приказвате,затова запада не се страхува от вас и прави каквото си иска,както е правила винаги,убива и краде. А вие с Путин продължавайте да квичите.Слабаци и страхливци!Нито един народ не трябва да ви се доверява.Една нощ може да чуем ,че са ви откраднали и вас.Мизерници!

    18:02 04.01.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Историк

    0 1 Отговор

    До коментар #88 от "Герги":

    Ние кига сме си регистрилали границите?

    18:03 04.01.2026

  • 96 Истината

    5 1 Отговор
    САЩ са ционисти, световни терористи!

    18:03 04.01.2026

  • 97 Светът е разделен на принципа на

    2 0 Отговор
    Стокхолмския синдром
    Едни са за Тръмп други са за Мадуро

    18:04 04.01.2026

  • 98 Ха ха ха

    1 3 Отговор
    Мадуро скоро няма да го пуснат,а да видим какво ще направите,жълтури смотани.

    Коментиран от #104, #105

    18:04 04.01.2026

  • 99 Помнещ

    1 2 Отговор

    До коментар #85 от "Хахаха":

    "ще го ядете"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - ама вие редовно гледате в кристалните кълба нали. То и в Украйна ЩЕше да фърчи вата и ЩЯхте да си връщате Крим и ЩЯхте да говорите от "позиция на силата" ама нещо не ви се получи.

    А и Русия още 2022 ЩЕше да фалира и да се разпадне.

    18:04 04.01.2026

  • 100 Хегемон

    3 0 Отговор
    Какво стаеа с новия многополюсен,световен ред?

    18:05 04.01.2026

  • 101 Тракиец 🇺🇦

    2 1 Отговор
    Китай да обяви война на негърски сащ със един зоофили педофил с оранжева перука начело..сащ е световен срам заедно с тяхните чи.футски господари от Израел

    18:05 04.01.2026

  • 102 Нанси Пелоси

    1 0 Отговор
    Тайван форевър!

    18:06 04.01.2026

  • 103 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 104 Не е далеч

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "Ха ха ха":

    Момента, в който ще нападнат Тайван с извинението: Щащо и ние да го направим както Тръмп го направи, както Путин го направи. Анархията във възход.

    18:06 04.01.2026

  • 105 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #98 от "Ха ха ха":

    "а да видим какво ще направите,жълтури смотани"

    Същото като Дончо - Тайван а там се правят чиповете на целия свят.

    18:06 04.01.2026

  • 106 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "На Чичо Сам":

    Нищо не сравнявам, споменавам ФАКТ.

    18:06 04.01.2026

  • 107 Ленин е основал Украйна

    0 1 Отговор

    До коментар #88 от "Герги":

    Украинецът Руснак Хрушчов подарява Крим на Украйна

    18:07 04.01.2026

