Пекин към Вашингтон: Освободете незабавно Мадуро

Китайското външно министерство призова Съединените щати "незабавно" да освободят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му и да разрешат ситуацията във Венецуела чрез диалог и преговори.

"Китай изразява дълбока загриженост от насилственото залавяне на президента Николас Мадуро и съпругата му от страна на САЩ и извеждането им от страната. Действията на САЩ са в явно нарушение на международното право, основните норми в международните отношения и целите и принципите на Устава на ООН", подчерта говорител на китайското външно министерство.

Министерството изтъква, че Вашингтон трябва да "гарантира личната безопасност" на Мадуро и съпругата му и "да спре да сваля правителството на Венецуела".

Върховният съд на южноамериканската страна назначи вицепрезидента Делси Родригес за изпълняващ длъжността президент след отвличането на Мадуро.