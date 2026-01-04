Пекин към Вашингтон: Освободете незабавно Мадуро

Китайското външно министерство призова Съединените щати "незабавно" да освободят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му и да разрешат ситуацията във Венецуела чрез диалог и преговори.
"Китай изразява дълбока загриженост от насилственото залавяне на президента Николас Мадуро и съпругата му от страна на САЩ и извеждането им от страната. Действията на САЩ са в явно нарушение на международното право, основните норми в международните отношения и целите и принципите на Устава на ООН", подчерта говорител на китайското външно министерство.
Министерството изтъква, че Вашингтон трябва да "гарантира личната безопасност" на Мадуро и съпругата му и "да спре да сваля правителството на Венецуела".
Върховният съд на южноамериканската страна назначи вицепрезидента Делси Родригес за изпълняващ длъжността президент след отвличането на Мадуро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питам
Коментиран от #20, #50, #74
17:12 04.01.2026
2 А50
Коментиран от #4
17:13 04.01.2026
3 Теория на конспирацията
Коментиран от #9
17:13 04.01.2026
4 Коуега
До коментар #2 от "А50":Китай ще удари,когато никой не очаква.
Коментиран от #10
17:14 04.01.2026
5 Който е застанал
Коментиран от #14, #40, #47
17:14 04.01.2026
6 Хахаха
17:15 04.01.2026
7 Има ли двужуха в бункера?
17:15 04.01.2026
8 Ей сега
Коментиран от #17
17:15 04.01.2026
9 Тайван няма да го
До коментар #3 от "Теория на конспирацията":Пипнат китайците, защото там се произвеждат 90% от последно поколение микрочипове, а те се ползват здраво от американската индустрия - GM, Ford, самолетите Фки и тн. Дори Тръмп намекна, че ако Тайван попадне под китайско влияние островът ще гори.
Коментиран от #23, #24
17:16 04.01.2026
10 Тръмп
До коментар #4 от "Коуега":Смяташ ли?
Коментиран от #43
17:16 04.01.2026
11 По-интересно е
Коментиран от #18, #32
17:17 04.01.2026
12 Мадуро мина тънко
Коментиран от #19
17:17 04.01.2026
13 РУС ПЕРЧЕМ за НОБЕЛ УСТРЕМЕН
17:18 04.01.2026
14 За историята не знам
До коментар #5 от "Който е застанал":Ама ще го засипят със стоки-боклуци.
17:19 04.01.2026
15 хо-хо ! 🎅🏼
17:20 04.01.2026
16 хе хе
Коментиран от #34, #35, #38, #41, #45
17:20 04.01.2026
17 Хасковски каунь
До коментар #8 от "Ей сега":Останалата само кожа
Коментиран от #27
17:20 04.01.2026
18 Русия
До коментар #11 от "По-интересно е":Бе брат, тя е радетел на международните отношения и не нарушава чужди граници, камо ли да напада, убива, руши и унищожава друга държава.
17:21 04.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Щатите
17:22 04.01.2026
22 Пиночет
17:22 04.01.2026
23 Ами
До коментар #9 от "Тайван няма да го":Вероятно сте пропуснали, че TSMC се изнасят в САЩ.
Тайван вече не представлява интерес за САЩ.
Както и Европа, но за това ще говорим друг път :)
Коментиран от #67
17:22 04.01.2026
24 Теория на конспирацията
До коментар #9 от "Тайван няма да го":Вярваш ли,че Китай се плаши и ще остави острова и няма да си го прибере,ако ще и лунна вода да произвеждат там за американците?
Коментиран от #60
17:23 04.01.2026
25 Освободете го
17:23 04.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Абе кожа
До коментар #17 от "Хасковски каунь":Ама не му попречи да опъне яко мадурестия.
17:23 04.01.2026
28 Доналд Тръмп, номер Едно
17:23 04.01.2026
29 Мадуро няма как да бъде освободен
17:24 04.01.2026
30 венецуелския
Китай е изтъргувал случката и реагира само словестно за пред обществото, както и Русия, както принципно и Европа и т.н...
17:24 04.01.2026
31 Китайците да си гледат поднебесната
въздухът е небесната империя
Не е за всеки
17:24 04.01.2026
32 Ами
До коментар #11 от "По-интересно е":Най-вероятно Венецуела.
17:25 04.01.2026
33 Браво САЩ
Коментиран от #52
17:25 04.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Дон Корлеоне
До коментар #16 от "хе хе":Хаяско бил шахматист.
17:25 04.01.2026
36 Никой
17:25 04.01.2026
37 Курд Околянов
Коментиран от #63
17:25 04.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Путин на срещите с диктатори
17:26 04.01.2026
40 Абе
До коментар #5 от "Който е застанал":Навремето СССР и Китай се бяха счепкали за един остров и Китай четата се оттеглиха като попарени. Толкова за историята!!!
Коментиран от #64, #65
17:26 04.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Фори
Коментиран от #89
17:27 04.01.2026
43 Коуега
До коментар #10 от "Тръмп":Стой,та гледай
17:28 04.01.2026
44 Става интересно
17:28 04.01.2026
45 Жужето защитава Мадуро
До коментар #16 от "хе хе":Беше му обещал.
Коментиран от #48
17:28 04.01.2026
46 Спецназ
когато едновременно Русия, Индия, Китай и нежно и от Европа
започнат да споменават думата ОТВЛИЧАНЕ на Президент на друга Държава и
споменават целия му женски род, че нещо НЕ Е ТАКА, Баце!
17:28 04.01.2026
47 ХА ХА
До коментар #5 от "Който е застанал":Чайниците да циливатдупито на чичо сам, че за малко и са шеха да говорат жапански.
Коментиран от #72
17:30 04.01.2026
48 Механик
До коментар #45 от "Жужето защитава Мадуро":Напомням!Днес е ден 14100 от блицкрига на бункернният.Каракас за 38 минути.
17:30 04.01.2026
49 Горски
17:30 04.01.2026
50 Доналд Тръмп, номер Едно
До коментар #1 от "Питам":"...кога ще извлекат Путин от бункера..."
Пачему да го извличаме ?
До преди ден много хора мислеха че аз Доналд съм агент на Кремъл. Рязко и внезапно се оказа че Путин, кодово име Молец е къртица на ЦРУ !!! Великолепно унищожи Русия, ослаби Европа и ни предаде всички страни имащи нефт 👍
Коментиран от #56
17:30 04.01.2026
51 Григор
17:30 04.01.2026
52 Помнещ
До коментар #33 от "Браво САЩ":"Радвам се че наркотрафиканта ще получи заслуженото"
Не бързай да се радваш - тя и Русия щеше да си получава заслуженото ама нещо не ви се получи. Сега и Китай въвлякоха във войната та ще става интересно.
Коментиран от #59
17:31 04.01.2026
53 Теория
Коментиран от #57
17:31 04.01.2026
54 Българин
17:33 04.01.2026
55 Кривоверен алкаш
Коментиран от #58
17:34 04.01.2026
56 Запознат
До коментар #50 от "Доналд Тръмп, номер Едно":"Великолепно унищожи Русия"
Дай боже всекиму такова "унищожение" - Русия стана 4-та икономическа сила в света и с нея са две трети от света. Само Китай е по-голям от целия ви "цивилизован свят" да не говорим за Индия която ужким беше ваш приятел а сега не ви има за човеци.
17:35 04.01.2026
57 Герги
До коментар #53 от "Теория":Наполовина си прав,напълно съм съгласен за Тръмп,но защо не вмъкнеш и Путин...той по различен ли е..
Коментиран от #66
17:36 04.01.2026
58 Украинец
До коментар #55 от "Кривоверен алкаш":"защо така категорично не заповяда на Путин да не нахлува в суверенна страна"
Първо защото Украйна не суверенна страна а чест от Русия временно отделила се от Русия заради сепаратисти.
Коментиран от #62
17:38 04.01.2026
59 Дългият
До коментар #52 от "Помнещ":По добре да не става интересно,не мислиш ли...по здравословно е..
17:38 04.01.2026
60 Островът ще си го
До коментар #24 от "Теория на конспирацията":Приберат, но без фабриките и то след някое десетилетие след като вече има същите в САЩ. Почетете малко за TSMC и защо са важни за компании като Apple, Nvidia, Ford, GM, самолети F35 и тн
17:38 04.01.2026
61 ахоййййййй
17:39 04.01.2026
62 Кривоверен алкаш
До коментар #58 от "Украинец":един от многото промити...
17:39 04.01.2026
63 Доналд Тръмп, номер Едно
До коментар #37 от "Курд Околянов":"...със сигурност сме на прага на Третата световна...."
Китай нивга няма да воюва със С.А.Щ, които са основния му търговски партньор !!! Русия пък никога не е била Фактор в геополитика и сериозен противник на С.А.Щ. Единствената възможна война в тази тройка е между сегашните "съюзници" Китай и Русия за Сибир и водни ресурси.
Коментиран от #71
17:39 04.01.2026
64 Така е
До коментар #40 от "Абе":Дамски остров.
Китайците си обраха крушите. Руснаците ги попиляха..
17:41 04.01.2026
65 Къде е СССР
До коментар #40 от "Абе":Къде е Китай в момента? Те китайците и от Британската империя ядоха големия с опиума, но днес само единият е оцелял. С такава държава шега не бива.
17:42 04.01.2026
66 Антитрол
До коментар #57 от "Герги":"но защо не вмъкнеш и Путин...той по различен ли е.."
Напълно - Тръмп просто краде от чужда държава с която краварника няма нищо общо а Путин си връща чисто руски територии завзети сега от измислена държава. Самия разпад на СССР е незаконен - как ти се струва ако дойде някой управляващ в България и каже че дава независимост на Източна Румелия защото някога за малко е била държава.
Коментиран от #69, #90
17:43 04.01.2026
67 Госあ
До коментар #23 от "Ами":Няма значение. Пак ше откраднат технологии и ноухау, но това не е проблем за Китай. И кадри имат и ресурс имат и литографски системи ще си направят, ако трябва. Въпреки че Нидерландия и Япония им продават 💁 TSMC не е главната цел на Китай.
17:45 04.01.2026
68 гочето
Заложиха на нарцисизма му и го вкараха в много кофти капан!
Сега Мадуро ще му запари повече от украйна!
17:46 04.01.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Бакшиш
17:48 04.01.2026
71 Запознат
До коментар #63 от "Доналд Тръмп, номер Едно":"Китай нивга няма да воюва със С.А.Щ, които са основния му търговски партньор !!!"
Основен основен колко да е основен когато само 14% от китайските стоки са за краварника а сега след митата на тръм паднаха под 10%. Колкото и "богати" да са американците те са само 300 милиона при вече близо 9 милиарда на земята. Така че опорките не вървят ама нямате нищо друго та ги повтаряте.
Търговията на Китай с Африка е два пъти и половина по-голяма от тази със САЩ да не говорим за останалия свят.
17:49 04.01.2026
72 На Чичо Сам
До коментар #47 от "ХА ХА":Китайците казаха каквото имаха да казват - “светът е съществувал преди САЩ, ще продължи да съществува и след САЩ”
Наистина ли сравняваш държава на има-няма 300 години с Китай? Същите, които са надживели толкова империи
Коментиран от #106
17:50 04.01.2026
73 Фори
Коментиран от #75
17:50 04.01.2026
74 Гадно
До коментар #1 от "Питам":Питам
2446ОТГОВОР
Кога ще извлекат путин от бункера?
-;-
Защо да го извличат, като маоистите ще му защитят правата да тероризира несъществуващите украинци!!!!!
17:50 04.01.2026
75 Нали мадуристите били кепили С-300 от Пу
До коментар #73 от "Фори":Фори
00ОТГОВОР
Какво ПВО има Мъдуро та го ликвидираха с няколко изстрела? Всички твърдяха ,че западното оръжие е отпадък ,а само руското е в пъти по добро?
-;-
Ама нали мадуристите били купили С-300 от путлеристите?!
Коментиран от #84
17:52 04.01.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Жълтури смотани
Коментиран от #87
17:56 04.01.2026
78 Не само Китай
Коментиран от #82
17:57 04.01.2026
79 Националист
17:57 04.01.2026
80 Грнерал Радев
17:57 04.01.2026
81 Антитрол
До коментар #69 от "Герги":"по документ Украйна е независима държава"
По кои документи Украйна била независима държава - тя няма определени граници в ООН. Пък Либия не беше ли и тя независима държава когато Франция, Англия и САЩ я нападнаха. Западна Европа не участваха ли в коалицията срещу Ирак или пък срещу Югославия.
Нали повод за нападението над Югославия беше ужким това че Милошевич избил 3000 косовара - хунтата в Киев изби 14 000 руснака обаче това не е причина Путин да нападне Украйна нали.
Защо така винаги едностранни ви възгледите. Защо евреите направо унищожиха ивицата и избиха цивилни ужким за 1200 убити от тях и никой не ропта обаче Путин за всичко е виновен.
Коментиран от #88
17:58 04.01.2026
82 Ами хайде
До коментар #78 от "Не само Китай":скачай !
Коментиран от #86
17:58 04.01.2026
83 ...
Коментиран от #91
17:59 04.01.2026
84 Хаха
До коментар #75 от "Нали мадуристите били кепили С-300 от Пу":Те руско-китайските опорки се пукат като балони всеки ден. Първо света щеше да свърши без руския газ и петрол, после руските оръжия били ненам кви си. Сега сигурно са в бункерите и Си и руснака и оня смотания беларусин като видяха каква акция спретнаха на Мъдурко.
17:59 04.01.2026
85 Хахаха
Коментиран от #99
17:59 04.01.2026
86 Ами правите скачаме
До коментар #82 от "Ами хайде":А родените да лазят като теб, все лазят!
Сега чети, белким нещо закачи.
Не само Китай, а целият свят трябва да скочи срещу терориста САЩ. Международните организации да наложат санкции! Иначе утре друг ще е потърпевш.
18:00 04.01.2026
87 Запознат
До коментар #77 от "Жълтури смотани":"или какво?"
Радвай се да не разбереш какво - като за начало Тайван.
18:01 04.01.2026
88 Герги
До коментар #81 от "Антитрол":В публикации, споделени хиляди пъти в социалните медии в момента, в който Русия започна инвазията в Украйна, се твърди, че страната никога не е "регистрирала границите си" в ООН след обявяването на независимостта си през 1991 г., а това означава, че Русия не извършва никакво нарушение на международното право. Това обаче е невярно: държавите не трябва да регистрират границите си в ООН, заяви експерт по международни отношения пред AFP. Суверенитетът на Украйна е признат на международно ниво, включително от ООН и Русия.
Коментиран от #95, #107
18:01 04.01.2026
89 Левът
До коментар #42 от "Фори":умре. Трябва нова кауза. Нова кауза пердута 🤣
18:01 04.01.2026
90 ХА ХА
До коментар #66 от "Антитрол":Всеки си тълкува нещата както иска.
Аз пък например казвам че тръм си връща откраднат американски бизнес.
18:01 04.01.2026
91 Е кога Мадуро
До коментар #83 от "...":направи тероризъм срещу друга държава като тръмп?
18:01 04.01.2026
92 Мадуро
18:01 04.01.2026
93 Ачо
18:02 04.01.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Историк
До коментар #88 от "Герги":Ние кига сме си регистрилали границите?
18:03 04.01.2026
96 Истината
18:03 04.01.2026
97 Светът е разделен на принципа на
Едни са за Тръмп други са за Мадуро
18:04 04.01.2026
98 Ха ха ха
Коментиран от #104, #105
18:04 04.01.2026
99 Помнещ
До коментар #85 от "Хахаха":"ще го ядете"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - ама вие редовно гледате в кристалните кълба нали. То и в Украйна ЩЕше да фърчи вата и ЩЯхте да си връщате Крим и ЩЯхте да говорите от "позиция на силата" ама нещо не ви се получи.
А и Русия още 2022 ЩЕше да фалира и да се разпадне.
18:04 04.01.2026
100 Хегемон
18:05 04.01.2026
101 Тракиец 🇺🇦
18:05 04.01.2026
102 Нанси Пелоси
18:06 04.01.2026
103 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
104 Не е далеч
До коментар #98 от "Ха ха ха":Момента, в който ще нападнат Тайван с извинението: Щащо и ние да го направим както Тръмп го направи, както Путин го направи. Анархията във възход.
18:06 04.01.2026
105 Зевзек
До коментар #98 от "Ха ха ха":"а да видим какво ще направите,жълтури смотани"
Същото като Дончо - Тайван а там се правят чиповете на целия свят.
18:06 04.01.2026
106 ХА ХА
До коментар #72 от "На Чичо Сам":Нищо не сравнявам, споменавам ФАКТ.
18:06 04.01.2026
107 Ленин е основал Украйна
До коментар #88 от "Герги":Украинецът Руснак Хрушчов подарява Крим на Украйна
18:07 04.01.2026