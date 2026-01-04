Новини
Свят »
Китай »
Китай: САЩ трябва незабавно да освободят президента на Венецуела Николас Мадуро

Китай: САЩ трябва незабавно да освободят президента на Венецуела Николас Мадуро

4 Януари, 2026 09:19 2 023 40

  • китай-
  • николас мадуро-
  • венецуела-
  • арест

Явно нарушение на международното право

Китай: САЩ трябва незабавно да освободят президента на Венецуела Николас Мадуро - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Китай заяви днес, че САЩ трябва незабавно да освободят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му и да разрешат ситуацията във Венецуела чрез диалог и преговори, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.

"Китай призовава САЩ да гарантират личната безопасност на президента Николас Мадуро и съпругата му, да ги освободят незабавно и да престанат да се опитват да свалят правителството на Венецуела", се казва в изявление на китайското външно министерство, публикувано на официалния му уебсайт, в което ведомството определя операцията като "явно нарушение на международното право", съобщи Франс прес.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Политическата олигархия на сащ

    57 12 Отговор
    е утайката на човечеството!

    Коментиран от #6, #22, #40

    09:28 04.01.2026

  • 2 Хахахаха

    17 46 Отговор
    Тия джангатайците пияни ли са? Аз съм чувал, че азиятците не държат на алкохол ама чак пък до такава степен не съм очаквал.

    09:29 04.01.2026

  • 3 Много

    14 36 Отговор
    са инфектирани тия китайци. Нещо им е припарило. Какво става с Тайван, ще нападат ли? Или вече са по-сговорчиви :)

    Коментиран от #12

    09:32 04.01.2026

  • 4 Политическата олигархия на сащ

    31 11 Отговор
    е утайката на човечеството!

    09:36 04.01.2026

  • 5 БПФ

    49 6 Отговор
    Нещо, някакви санкции срещу САЩ ще има ли, или на тях им е позволено всичко?

    Коментиран от #8

    09:36 04.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Kaлпазанин

    34 4 Отговор
    Интересно ми е какво би станало ,ако китайците си върнат Тайван ,за една нощ .не ми се мисли .

    Коментиран от #11, #14, #21

    09:38 04.01.2026

  • 8 Медуня

    9 20 Отговор

    До коментар #5 от "БПФ":

    ти кажи какво стана с бункерното и Киев за три дни?

    Коментиран от #29

    09:39 04.01.2026

  • 9 Костадинов

    16 27 Отговор
    Всички във Венецуела празнуват че Тръмп ги отърва от диктатора.

    09:39 04.01.2026

  • 10 Русия е приятел на народите

    25 12 Отговор
    След загубата в укрия американският бандит пак се самопрострелва.

    09:39 04.01.2026

  • 11 ракета с воден заряд...

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Kaлпазанин":

    може да опитат но няма да им се отдаде...

    Коментиран от #19

    09:40 04.01.2026

  • 12 Учуден

    23 8 Отговор

    До коментар #3 от "Много":

    "Какво става с Тайван, ще нападат ли?"

    Къде останаха опорките за "териториалната цялост на суверенна държава" "Русия е агресор защото нападна Украйна"

    Забравихте ли ги вече или опорките са нови защото става въпрос за краварите.

    Коментиран от #23

    09:40 04.01.2026

  • 13 Хе!

    8 6 Отговор
    Тръмп е симпатичен хулиган! Като от старите филми с Бърт Ланкастър, Ли Ван Клийф и другите момчета от доброто старо кино! Няма дипломация! Като му забие един, опонента се плъзга по тезгяха, обира чаши и бутилки и долу! Кой смее да протестира!!?

    09:40 04.01.2026

  • 14 Ми да

    8 9 Отговор

    До коментар #7 от "Kaлпазанин":

    пробват, що не смеят? Само се ежат, правят учения наоколо, заплашват, но не смеят. Защо така? Има една приказка: куче дето лае не хапе

    09:41 04.01.2026

  • 15 Майна

    7 7 Отговор
    Китай , солидарния изкупуваше на толкова ниски цени енергийните ресурси
    Китайски компании участват ,измествайки останалите..
    Ех, сега ви заболя..
    Не ви харесвам и има защо!

    09:41 04.01.2026

  • 16 гост

    10 9 Отговор
    Китай нещо се притесни,до вчера нямаше нищо против Русия да анексира Украйна...държави с два и повече езика....

    09:41 04.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Световния господар заповядва

    6 4 Отговор
    🚨🅱️Тръмп обяви, че САЩ поема на ръчно управлението на задния си двор Венецуела след операция Полунощен чук‼️🇺🇸🇻🇪

    САЩ Венецуела Тръмп Мадуро ПолунощенЧук

    Съединените щати ще решат „политическото бъдеще на Венецуела“ и няма да позволят на никого да поеме президентския пост без тяхното одобрение, заяви Тръмп в интервю за Fox News.

    “Това, което се случи с Мадуро, може да се случи на всеки”, предупреди Тръмп.

    Коментиран от #26, #30

    09:42 04.01.2026

  • 19 Запознат

    17 2 Отговор

    До коментар #11 от "ракета с воден заряд...":

    "може да опитат но няма да им се отдаде..."

    Ти ходи на врачка ли че знаеш какво ще им се отдаде и какво няма - американците са велики само срещу малки държавици или камилари в пустинята - не го ли разбра. Даже и на Кимчо ги е страх да му скочат пък какво да кажем за Китай.

    Коментиран от #31

    09:43 04.01.2026

  • 20 илф

    3 1 Отговор
    Това което е позволено на Зевс не е позволено на бика.

    09:43 04.01.2026

  • 21 Ще има и още

    6 11 Отговор

    До коментар #7 от "Kaлпазанин":

    Да направят специална операция. Гринговците показаха нагледно как се прави такава, не като путинската......

    09:44 04.01.2026

  • 22 митрофанова

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Политическата олигархия на сащ":

    другари отвлякоха мадуру... и С300 нещо не му помогнаха

    09:44 04.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Домашен любимец

    6 3 Отговор
    Нищо блестящо! Турците отдавна показаха този номер като отвлякоха Йоджалан от Кения и го поставиха в зандана!

    09:44 04.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Радвай се

    13 5 Отговор

    До коментар #18 от "Световния господар заповядва":

    на дебилния трамп. Ускори много повече от байпън потъването на америка.

    09:45 04.01.2026

  • 27 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    5 9 Отговор
    На жълтурковциге им е криво че ги отбиват от лапаницата. Най лошо е китайците да ти вземат природните ресурси. По лоши са даже от руснаците. Които не вярва да пита африканците.

    Коментиран от #32

    09:45 04.01.2026

  • 28 Стеф

    22 5 Отговор
    Венецуелското знаме ще се развее ли пред софийското кметство? Има нападната страна, има агресор!

    09:46 04.01.2026

  • 29 Хи хи

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Медуня":

    Отговарям - урките продължават да ядат бой, и ще го ядат толкоз, колкото е необходимо ! Киев за три дня - ХА ХА ХА !!!!

    09:46 04.01.2026

  • 30 Зевзек

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Световния господар заповядва":

    “Това, което се случи с Мадуро, може да се случи на всеки”, предупреди Тръмп"

    Е така де, може и на него да му се случи - може метеорит да удари президентския самолет докато Тръмп пътува с него. Той вече има една обеца (пардон дупка) на ухото.

    09:46 04.01.2026

  • 31 хахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "Запознат":

    от китаец не става войник нали ги видяхме втората световна... а сега както са и комунисти...

    Коментиран от #37

    09:47 04.01.2026

  • 32 Антитрол

    12 1 Отговор

    До коментар #27 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":

    "Които не вярва да пита африканците"

    Те африканците пък бяха много щастливи и се къпеха в богатство когато бяха колонии на европейците. Само с лъжи пропаганда не става.

    09:49 04.01.2026

  • 33 Хи хи

    7 1 Отговор
    Това, което се случи на Мадуро, може да се случи на всички огнян минджевци у нас, които плюят Президента на Америка ! Да внимават кво приказват за Тръмпи, че ФБР и ЦРУ вече ги следят !!

    09:52 04.01.2026

  • 34 Госあ

    7 2 Отговор
    Родригес незабавно трябва да сключи сделки с Китай и Русия за отбрана

    09:54 04.01.2026

  • 35 Красимир Петров

    2 3 Отговор
    Кучето си лае кервана си върви

    Коментиран от #36, #38

    09:56 04.01.2026

  • 36 Запознат

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Красимир Петров":

    То и в Украйна е така - но има даже 30+ лаещи кучета

    10:01 04.01.2026

  • 37 Запознат

    8 3 Отговор

    До коментар #31 от "хахаха":

    "от китаец не става войник нали ги видяхме втората световна"

    Обаче нещо не видяхте американците във Виетнам и Афганистан какви велики войници са - защо така - капаци от долари са ви сложили че виждате само някои работи.

    10:05 04.01.2026

  • 38 Съдия

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Красимир Петров":

    НЕ ТАКА, КЕРВАНЪТ ЛАЕ,КУЧЕТАТА СИ ВЪРВЯТ...

    10:21 04.01.2026

  • 39 Асен

    2 3 Отговор
    Явно евтиният петрол за Китай е секнал достатъчно е да катурнат и Иранското правителство и Китайската икономика ще забуксува.

    10:27 04.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания