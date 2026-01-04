Китай: САЩ трябва незабавно да освободят президента на Венецуела Николас Мадуро

Министерството на външните работи на Китай заяви днес, че САЩ трябва незабавно да освободят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му и да разрешат ситуацията във Венецуела чрез диалог и преговори, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.
"Китай призовава САЩ да гарантират личната безопасност на президента Николас Мадуро и съпругата му, да ги освободят незабавно и да престанат да се опитват да свалят правителството на Венецуела", се казва в изявление на китайското външно министерство, публикувано на официалния му уебсайт, в което ведомството определя операцията като "явно нарушение на международното право", съобщи Франс прес.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Политическата олигархия на сащ
Коментиран от #6, #22, #40
09:28 04.01.2026
2 Хахахаха
09:29 04.01.2026
3 Много
Коментиран от #12
09:32 04.01.2026
4 Политическата олигархия на сащ
09:36 04.01.2026
5 БПФ
Коментиран от #8
09:36 04.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Kaлпазанин
Коментиран от #11, #14, #21
09:38 04.01.2026
8 Медуня
До коментар #5 от "БПФ":ти кажи какво стана с бункерното и Киев за три дни?
Коментиран от #29
09:39 04.01.2026
9 Костадинов
09:39 04.01.2026
10 Русия е приятел на народите
09:39 04.01.2026
11 ракета с воден заряд...
До коментар #7 от "Kaлпазанин":може да опитат но няма да им се отдаде...
Коментиран от #19
09:40 04.01.2026
12 Учуден
До коментар #3 от "Много":"Какво става с Тайван, ще нападат ли?"
Къде останаха опорките за "териториалната цялост на суверенна държава" "Русия е агресор защото нападна Украйна"
Забравихте ли ги вече или опорките са нови защото става въпрос за краварите.
Коментиран от #23
09:40 04.01.2026
13 Хе!
09:40 04.01.2026
14 Ми да
До коментар #7 от "Kaлпазанин":пробват, що не смеят? Само се ежат, правят учения наоколо, заплашват, но не смеят. Защо така? Има една приказка: куче дето лае не хапе
09:41 04.01.2026
15 Майна
Китайски компании участват ,измествайки останалите..
Ех, сега ви заболя..
Не ви харесвам и има защо!
09:41 04.01.2026
16 гост
09:41 04.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Световния господар заповядва
САЩ Венецуела Тръмп Мадуро ПолунощенЧук
Съединените щати ще решат „политическото бъдеще на Венецуела“ и няма да позволят на никого да поеме президентския пост без тяхното одобрение, заяви Тръмп в интервю за Fox News.
“Това, което се случи с Мадуро, може да се случи на всеки”, предупреди Тръмп.
Коментиран от #26, #30
09:42 04.01.2026
19 Запознат
До коментар #11 от "ракета с воден заряд...":"може да опитат но няма да им се отдаде..."
Ти ходи на врачка ли че знаеш какво ще им се отдаде и какво няма - американците са велики само срещу малки държавици или камилари в пустинята - не го ли разбра. Даже и на Кимчо ги е страх да му скочат пък какво да кажем за Китай.
Коментиран от #31
09:43 04.01.2026
20 илф
09:43 04.01.2026
21 Ще има и още
До коментар #7 от "Kaлпазанин":Да направят специална операция. Гринговците показаха нагледно как се прави такава, не като путинската......
09:44 04.01.2026
22 митрофанова
До коментар #1 от "Политическата олигархия на сащ":другари отвлякоха мадуру... и С300 нещо не му помогнаха
09:44 04.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Домашен любимец
09:44 04.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Радвай се
До коментар #18 от "Световния господар заповядва":на дебилния трамп. Ускори много повече от байпън потъването на америка.
09:45 04.01.2026
27 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
Коментиран от #32
09:45 04.01.2026
28 Стеф
09:46 04.01.2026
29 Хи хи
До коментар #8 от "Медуня":Отговарям - урките продължават да ядат бой, и ще го ядат толкоз, колкото е необходимо ! Киев за три дня - ХА ХА ХА !!!!
09:46 04.01.2026
30 Зевзек
До коментар #18 от "Световния господар заповядва":“Това, което се случи с Мадуро, може да се случи на всеки”, предупреди Тръмп"
Е така де, може и на него да му се случи - може метеорит да удари президентския самолет докато Тръмп пътува с него. Той вече има една обеца (пардон дупка) на ухото.
09:46 04.01.2026
31 хахаха
До коментар #19 от "Запознат":от китаец не става войник нали ги видяхме втората световна... а сега както са и комунисти...
Коментиран от #37
09:47 04.01.2026
32 Антитрол
До коментар #27 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":"Които не вярва да пита африканците"
Те африканците пък бяха много щастливи и се къпеха в богатство когато бяха колонии на европейците. Само с лъжи пропаганда не става.
09:49 04.01.2026
33 Хи хи
09:52 04.01.2026
34 Госあ
09:54 04.01.2026
35 Красимир Петров
Коментиран от #36, #38
09:56 04.01.2026
36 Запознат
До коментар #35 от "Красимир Петров":То и в Украйна е така - но има даже 30+ лаещи кучета
10:01 04.01.2026
37 Запознат
До коментар #31 от "хахаха":"от китаец не става войник нали ги видяхме втората световна"
Обаче нещо не видяхте американците във Виетнам и Афганистан какви велики войници са - защо така - капаци от долари са ви сложили че виждате само някои работи.
10:05 04.01.2026
38 Съдия
До коментар #35 от "Красимир Петров":НЕ ТАКА, КЕРВАНЪТ ЛАЕ,КУЧЕТАТА СИ ВЪРВЯТ...
10:21 04.01.2026
39 Асен
10:27 04.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.