Тръмп връчва президентски "Медал на свободата" на бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани ВИДЕО

Тръмп връчва президентски "Медал на свободата" на бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани ВИДЕО

2 Септември, 2025 04:29, обновена 2 Септември, 2025 04:32 344 0

Преди два дни политическият му съюзник беше тежко ранен в пътен инцидент

Тръмп връчва президентски "Медал на свободата" на бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви снощи, че ще връчи на бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани президентския "Медал на свободата", два дни след като политическият му съюзник беше тежко ранен в пътен инцидент, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

В изявление в социалните медии Тръмп нарече Джулиани, който получи признание за лидерството си след атаките от 11 септември 2001 г., но понякога предизвикваше полемики заради подкрепата си за Тръмп, „най-великия кмет в историята на Ню Йорк и не по-малко велик американски патриот“.

Джулиани се възстановява, след като получи счупване на прешлен и други наранявания при автомобилна катастрофа в Ню Хемпшир, съобщи в неделя говорител на бившия кмет.

Джулиани бил в автомобил, управляван от неговия говорител Тед Гудман, когато в събота вечерта колата им била ударена отзад от автомобил, управляван от 19-годишна жена, се казва в изявление на полицията на щата Ню Хемпшир.

Джулиани беше лишен от правото да упражнява адвокатска професия в Ню Йорк и Вашингтон, след като беше установено, че многократно е правил неверни изявления относно загубата на Тръмп на изборите през 2020 година, посочва АП. Срещу него бяха повдигнати обвинения в извършване на престъпления в Джорджия и в Аризона заради ролята му в опитите да бъде отменен резултатът от изборите през 2020 г., но той отрича тези обвинения.


