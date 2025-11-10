Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп помилва Рудолф Джулиани

Доналд Тръмп помилва Рудолф Джулиани

10 Ноември, 2025 18:04 664 3

  • рудолф джулиани-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • помилване-
  • руди джулиани

Президентските помилвания се отнасят само за извършването на федерални престъпления

Доналд Тръмп помилва Рудолф Джулиани - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп помилва бившия кмет на Ню Йорк и свой бивш адвокат Рудолф Джулиани, бившия началник на кабинета си по време на първия президентски мандат Марк Медоус и други личности, обвинени в подкрепа на усилията на републиканците да отменят резултатите от изборите през 2020 г., предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на представител на Министерството на правосъдието на САЩ, предаде БТА.

Ед Мартин, адвокатът на правителството по въпросите на помилванията, публикува с социалните мрежи подписана прокламация за "пълно, цялостно и безусловно" помилване, в която се споменават и имената на консервативните адвокати Сидни Пауъл и Джон Истман. В прокламацията, публикувана онлайн късно снощи, изрично се посочва, че помилването не се отнася за Тръмп.

Президентските помилвания се отнасят само за извършването на федерални престъпления, а никой от съюзниците на Тръмп няма повдигнати подобни обвинения. Тези действия обаче подчертават усилията на Тръмп да продължи да пренаписва историята на президентските избори през 2020 г., които той загуби от демократа Джо Байдън, отбелязва АП.

Белият дом не отговори веднага на имейл с искания за коментар във връзка със случая.

Сред помилваните са и републиканци, които са действали като фалшиви избиратели за Тръмп през 2020 г. и са били обвинени в дела на щатско равнище за подаване на фалшиви сертификати, с които са се опитвали да потвърдят, че са легитимни избиратели, въпреки победата на Байдън в съответните щати.

В прокламацията се описват усилията за преследване на лицата, участвали в опитите за отмяна на резултатите от изборите през 2020 г., като "тежка национална несправедливост, извършена спрямо американския народ", и се посочва, че помилванията са предназначени да продължат "процеса на национално помирение", отбелязва АП.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    3 4 Отговор
    Браво !!!
    Путин също помилва Навални и го отърва завинаги от Навалната 😁

    18:06 10.11.2025

  • 2 хмм

    4 0 Отговор
    По топките ли го помилва?

    18:09 10.11.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    0 1 Отговор
    Тръмп никога не забравя другарите си!

    18:20 10.11.2025