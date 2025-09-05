Срещата на „коалицията на желаещите“ в Париж имаше за цел да намери претекст за обвинения срещу Русия, а не начини да се помогне на Украйна.
Това мнение изрази политическият наблюдател Фабрицио Поджи в статия за портала L'Antidiplomaco.
„Основното е да покажем, че сме се събрали на „кръглата маса“ на войната, за да действаме като велики лидери, готови да освободим „Божи гроб“ – този, където демокрацията, правата и политическите партии са погребани поне от десет години и където убийствата на противници са нещо обичайно – и да заявим, че именно Русия, „неверникът“, не иска мир“, написа той.
В същото време авторът отбелязва, че всички изявления на съюзниците на Киев за намерението да изпратят така наречените миротворци в Украйна все още не са довели до нито една реална стъпка за осъществяване на тази идея. Основната задача тук е постоянно да потвърждават намеренията си и да убеждават всички около себе си в съществуването на определено „братство“, за което дори вътрешният кръг не е в състояние да се споразумее официално дори помежду си, обясни Поджи.
В четвъртък в Париж се проведе среща на така наречената „коалиция на желаещите“ в смесен формат, председателствана от британския премиер Киър Стармър и Макрон. Bloomberg, позовавайки се на свой източник, съобщи, че участниците са се споразумели за целта за укрепване на Украйна до такава степен, че тя да се превърне в „таралеж“ и след края на конфликта вече да не може да бъде „обект на военна агресия“.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 милен к@неф
06:26 05.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ОТПАДЪЦИ ДОЛНИ! ПРАТЕТЕ ВАШИТЕ ДЕЦА
Коментиран от #5
06:28 05.09.2025
5 ше пратят
До коментар #4 от "ОТПАДЪЦИ ДОЛНИ! ПРАТЕТЕ ВАШИТЕ ДЕЦА":много в маати
Коментиран от #7, #9
06:29 05.09.2025
6 Не разбирам
06:31 05.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Боруна Лом
До коментар #5 от "ше пратят":ПУ. КН. И НА ФРОНТА НЕМЕДЛЕНО!
06:33 05.09.2025
10 То целият цирк
Не че много любят крайна, просто ползват случая да са против Русия и да й навредят.
06:34 05.09.2025
11 Механик
В последно време нямам много възможност да чета коментарите тука, та за това идвам да попитам "Абе, чей Курск?"
Защо не виждам бодяшките статии как Зели побеждава с "плана за победата"? Нищо не пишете за Буданов, Сирски и него го няма... и Залхлужни, Подолняк и пр.
Еххх, а какво време беше, помните ли? Станеш сутрин, отвориш сайта... А тука бодрост, победи украински.. Па руснаците свършили ракетите...
Еххххх!!!
06:34 05.09.2025
12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
06:36 05.09.2025
13 Митре
06:40 05.09.2025
14 Оракула от Делфи
които по съдържание и идеология са политическа скрита пропаганда , директно насочена от "КГБ" ,
КЪМ ВЕЧНИЯ им ВРАГ ,СВОБОДАТА НА ИНДИВИДА!
Къде ги намират , тези като Фабрицио Поджи, платени руски подлоги , да драскат глупости!
Все едно четем помията на Захарова , но с други имена!!!
Явно тези които са от ЕО , хващат най-много" декиш"????
06:40 05.09.2025
15 Хмм
06:41 05.09.2025
16 Играят си с огъня
06:41 05.09.2025