Новини
Свят »
Франция »
L'Antidiplomaco: "Коалицията на желаещите" се изживява като спасител на Божи гроб, а "неверникът" е Русия
  Тема: Украйна

L'Antidiplomaco: "Коалицията на желаещите" се изживява като спасител на Божи гроб, а "неверникът" е Русия

5 Септември, 2025 06:17, обновена 5 Септември, 2025 06:24 519 16

  • украйна-
  • коалиция на желаещите-
  • русия

Срещата в Париж имаше за цел да намери претекст за обвинения срещу Русия, а не начини да се помогне на Украйна, смята анализаторът Фабрицио Поджи

L'Antidiplomaco: "Коалицията на желаещите" се изживява като спасител на Божи гроб, а "неверникът" е Русия - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Срещата на „коалицията на желаещите“ в Париж имаше за цел да намери претекст за обвинения срещу Русия, а не начини да се помогне на Украйна.

Това мнение изрази политическият наблюдател Фабрицио Поджи в статия за портала L'Antidiplomaco.

Още новини от Украйна

„Основното е да покажем, че сме се събрали на „кръглата маса“ на войната, за да действаме като велики лидери, готови да освободим „Божи гроб“ – този, където демокрацията, правата и политическите партии са погребани поне от десет години и където убийствата на противници са нещо обичайно – и да заявим, че именно Русия, „неверникът“, не иска мир“, написа той.

В същото време авторът отбелязва, че всички изявления на съюзниците на Киев за намерението да изпратят така наречените миротворци в Украйна все още не са довели до нито една реална стъпка за осъществяване на тази идея. Основната задача тук е постоянно да потвърждават намеренията си и да убеждават всички около себе си в съществуването на определено „братство“, за което дори вътрешният кръг не е в състояние да се споразумее официално дори помежду си, обясни Поджи.

В четвъртък в Париж се проведе среща на така наречената „коалиция на желаещите“ в смесен формат, председателствана от британския премиер Киър Стармър и Макрон. Bloomberg, позовавайки се на свой източник, съобщи, че участниците са се споразумели за целта за укрепване на Украйна до такава степен, че тя да се превърне в „таралеж“ и след края на конфликта вече да не може да бъде „обект на военна агресия“.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 милен к@неф

    5 0 Отговор
    и ас сам в коалициата на желаещите.мигранти

    06:26 05.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ОТПАДЪЦИ ДОЛНИ! ПРАТЕТЕ ВАШИТЕ ДЕЦА

    4 1 Отговор
    ОТПАДЪЦИ ДОЛНИ ПРАТЕТЕ ВАШИТЕ ДЕЦА В УКРИЯ! ЧЕРВЕН ВКИСНАТ ДОМАТ!

    Коментиран от #5

    06:28 05.09.2025

  • 5 ше пратят

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "ОТПАДЪЦИ ДОЛНИ! ПРАТЕТЕ ВАШИТЕ ДЕЦА":

    много в маати

    Коментиран от #7, #9

    06:29 05.09.2025

  • 6 Не разбирам

    3 0 Отговор
    безкрайното търпение на Русия!?

    06:31 05.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ше пратят":

    ПУ. КН. И НА ФРОНТА НЕМЕДЛЕНО!

    06:33 05.09.2025

  • 10 То целият цирк

    2 0 Отговор
    от 2022 досега е такъв.
    Не че много любят крайна, просто ползват случая да са против Русия и да й навредят.

    06:34 05.09.2025

  • 11 Механик

    1 0 Отговор
    Добро утро, колеги.
    В последно време нямам много възможност да чета коментарите тука, та за това идвам да попитам "Абе, чей Курск?"
    Защо не виждам бодяшките статии как Зели побеждава с "плана за победата"? Нищо не пишете за Буданов, Сирски и него го няма... и Залхлужни, Подолняк и пр.
    Еххх, а какво време беше, помните ли? Станеш сутрин, отвориш сайта... А тука бодрост, победи украински.. Па руснаците свършили ракетите...
    Еххххх!!!

    06:34 05.09.2025

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 1 Отговор
    Коалиция на САМО лаещите...

    06:36 05.09.2025

  • 13 Митре

    0 0 Отговор
    И какво "желае" таа коалиция? Бой или..какво?

    06:40 05.09.2025

  • 14 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Войната в Украйна , се води не само по суша и вода , а също така с платени статий ,
    които по съдържание и идеология са политическа скрита пропаганда , директно насочена от "КГБ" ,
    КЪМ ВЕЧНИЯ им ВРАГ ,СВОБОДАТА НА ИНДИВИДА!
    Къде ги намират , тези като Фабрицио Поджи, платени руски подлоги , да драскат глупости!
    Все едно четем помията на Захарова , но с други имена!!!
    Явно тези които са от ЕО , хващат най-много" декиш"????

    06:40 05.09.2025

  • 15 Хмм

    1 0 Отговор
    кръстоносните походи за освобождаване на Божи гръб са същите, нищо не освободили, разорили всички земи през които минали, влезли в Цариград и основали Латинска империя, само с Калоян си намерили майстора, пълен разгром

    06:41 05.09.2025

  • 16 Играят си с огъня

    0 0 Отговор
    Тия нашите Наведени най-накрая наистина ще ни вкарат във война...гражданска война

    06:41 05.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания