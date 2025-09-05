Срещата на „коалицията на желаещите“ в Париж имаше за цел да намери претекст за обвинения срещу Русия, а не начини да се помогне на Украйна.

Това мнение изрази политическият наблюдател Фабрицио Поджи в статия за портала L'Antidiplomaco.

„Основното е да покажем, че сме се събрали на „кръглата маса“ на войната, за да действаме като велики лидери, готови да освободим „Божи гроб“ – този, където демокрацията, правата и политическите партии са погребани поне от десет години и където убийствата на противници са нещо обичайно – и да заявим, че именно Русия, „неверникът“, не иска мир“, написа той.

В същото време авторът отбелязва, че всички изявления на съюзниците на Киев за намерението да изпратят така наречените миротворци в Украйна все още не са довели до нито една реална стъпка за осъществяване на тази идея. Основната задача тук е постоянно да потвърждават намеренията си и да убеждават всички около себе си в съществуването на определено „братство“, за което дори вътрешният кръг не е в състояние да се споразумее официално дори помежду си, обясни Поджи.

В четвъртък в Париж се проведе среща на така наречената „коалиция на желаещите“ в смесен формат, председателствана от британския премиер Киър Стармър и Макрон. Bloomberg, позовавайки се на свой източник, съобщи, че участниците са се споразумели за целта за укрепване на Украйна до такава степен, че тя да се превърне в „таралеж“ и след края на конфликта вече да не може да бъде „обект на военна агресия“.