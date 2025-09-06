Съединените щати може да доставят първите въздушни ракети ERAM (Extended Range Attack Munition) на Украйна през октомври тази година, съобщи Aviation Week & Space Technology (AWST).
Медията отбелязва, че Киев е получил разрешение за закупуване на до 3550 ракети, но първата партида вероятно ще бъде по-малка. Доставката на първите 10 ракети е планирана за октомври, отбелязва списанието.
На 28 август Държавният департамент на САЩ одобри евентуална сделка за продажба на Украйна на повече от 3 000 управляеми ракети ERAM и свързана с тях логистика за 825 милиона долара.
Според Москва подобен ход на САЩ противоречи на декларираното желание за разрешаване на конфликта по дипломатически път. Русия многократно е отбелязвала, че "всяка помощ на киевския режим в действителност само удължава агонията му“, носи значителни рискове от неконтролирана ескалация на конфликта и е изпълнена със сериозни последици за глобалната стабилност.
1 Добро утро!
Украйна непрекъснато увеличава своите възможности за нанасяне на удари по военни цели в Русия и няма никакви намерения да се предава.
05:14 06.09.2025
2 Язъкк
05:25 06.09.2025
3 Предполагам
05:58 06.09.2025
4 Мефистофел
Смях! За хората от редакцията - наричат се ракети с въздушно базиране. Няма такова понятие въздушни ракети. Може ли да не разчитате на смехотворен Гугъл преводач? Дайде малко по-сериозно! Ако си нямате военен съветник, кажете. Нямада ви искам много кинти.
06:18 06.09.2025