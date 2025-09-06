Новини
AWST: САЩ може да доставят първите въздушни ракети ERAM на Украйна през октомври ВИДЕО
  Тема: Украйна

AWST: САЩ може да доставят първите въздушни ракети ERAM на Украйна през октомври ВИДЕО

6 Септември, 2025 04:47, обновена 6 Септември, 2025 04:52 695 4

Медията отбелязва, че Киев е получил разрешение за закупуване на до 3 550 бройки

AWST: САЩ може да доставят първите въздушни ракети ERAM на Украйна през октомври ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Съединените щати може да доставят първите въздушни ракети ERAM (Extended Range Attack Munition) на Украйна през октомври тази година, съобщи Aviation Week & Space Technology (AWST).

Медията отбелязва, че Киев е получил разрешение за закупуване на до 3550 ракети, но първата партида вероятно ще бъде по-малка. Доставката на първите 10 ракети е планирана за октомври, отбелязва списанието.

Още новини от Украйна

На 28 август Държавният департамент на САЩ одобри евентуална сделка за продажба на Украйна на повече от 3 000 управляеми ракети ERAM и свързана с тях логистика за 825 милиона долара.

Според Москва подобен ход на САЩ противоречи на декларираното желание за разрешаване на конфликта по дипломатически път. Русия многократно е отбелязвала, че "всяка помощ на киевския режим в действителност само удължава агонията му“, носи значителни рискове от неконтролирана ескалация на конфликта и е изпълнена със сериозни последици за глобалната стабилност.


САЩ
