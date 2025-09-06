Тръмп е бил информатор на ФБР по случая с Епщайн

Доналд Тръмп е бил информатор на ФБР по случая с американския финансист Джефри Епщайн, обвинен в блудство с непълнолетни.
„Тръмп не казва, че случаят с Епщайн е изфабрикуван. Това е ужасно, неописуемо зло. Самият той вярва в това. Когато за първи път чул слухове за това, го изгонил от Мар-а-Лаго (резиденцията на Тръмп във Флорида). „Той беше информатор на ФБР, за да се опита да спре това“, каза Джонсън в отговор на въпроси на репортери, каза председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън (републиканец от Луизиана).
Председателят на Камарата на представителите също така уточни, че Тръмп не използва думата „изфабрикуван“ по отношение на самия случай с Епщайн. „Това, за което говори Тръмп, е измислица, която демократите използват, за да му навредят“, твърди Джонсън.
Според Джонсън, Тръмп се е дистанцирал от Епщайн, когато е научил в какво е обвинен финансистът. „Той мрази това, в което е обвинен Епщайн и кой е бил той. И когато Тръмп разбра за това, когато осъзна, че Епщайн не е просто светски човек, а зъл човек, за когото се твърди, че е замесен в безскрупулни схеми, президентът се дистанцира от него още преди да стане президент, защото той не е такъв“, каза конгресменът.
Епщайн беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че е организирал посещения в дома си в Манхатън за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години, между 2002 и 2005 г. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше голям брой настоящи и пенсионирани служители не само в САЩ, но и в много други страни (включително бивши държавни глави), големи предприемачи и звезди от шоубизнеса. Наказателното преследване на финансиста в САЩ беше прекратено след самоубийството му в затворническа килия на 10 август 2019 г. Доналд Тръмп беше президент на САЩ от 2017 до 2021 г. и ще встъпи в длъжност отново през 2025 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Разбойко
15:09 06.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #13
15:10 06.09.2025
3 ♟️🤴🏿👸🏿♟️
Коментиран от #5
15:16 06.09.2025
4 ъъъ
15:17 06.09.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "♟️🤴🏿👸🏿♟️":Оказа се че при 300 млн население на САЩ помощи взимат 400 млн.Хора на 200 години взимат помощи.хи хи хи
15:21 06.09.2025
6 минувач
Коментиран от #7
15:21 06.09.2025
7 е ми
До коментар #6 от "минувач":стари хибридни партенки притоплят манджата
15:25 06.09.2025
8 Цоню Мекия-
А най-смешното е, че НАТО дори не е тръгнало още – но според руската пропаганда Путин вече ги „осуетил“. Това е като да кажеш, че си победил шампиона по шах, докато си играл сам вкъщи и си местил фигурите и за двамата.
Истината е проста – „осуетил“ е единствено собствения си мозък от логично мислене.
Коментиран от #12
15:25 06.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Mими Кучева🐕🦺
Гааааааааааа!🦜🦜🦜🥳🤣🖕
15:26 06.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 прошляк ,
До коментар #8 от "Цоню Мекия-":Чувал ли си приказката за оня с големия , ама - с мекия ?! Те така и за Цоню Мекия ......
Коментиран от #14
15:43 06.09.2025
13 пешо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":плюс двете на путин за селекция на краварите
15:43 06.09.2025
14 Мек мек
До коментар #12 от "прошляк ,":А ма си бременна от него
Коментиран от #15
15:47 06.09.2025
15 прошляк ,
До коментар #14 от "Мек мек":Само това ли успя да ти роди гънката ? Щраус , взимай мерки , че по-зле от това няма накъде повече !
15:53 06.09.2025
16 Читател
15:55 06.09.2025
17 стринка мичето също пък подшушна
Тръмп е бил информатор на ФБР
и агент на КГБ и затова са гъсталаци с Путин
15:56 06.09.2025