Тръмп е бил информатор на ФБР по случая с Епщайн

6 Септември, 2025 15:07 1 113 17

Това каза председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън

Тръмп е бил информатор на ФБР по случая с Епщайн - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп е бил информатор на ФБР по случая с американския финансист Джефри Епщайн, обвинен в блудство с непълнолетни.

„Тръмп не казва, че случаят с Епщайн е изфабрикуван. Това е ужасно, неописуемо зло. Самият той вярва в това. Когато за първи път чул слухове за това, го изгонил от Мар-а-Лаго (резиденцията на Тръмп във Флорида). „Той беше информатор на ФБР, за да се опита да спре това“, каза Джонсън в отговор на въпроси на репортери, каза председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън (републиканец от Луизиана).

Председателят на Камарата на представителите също така уточни, че Тръмп не използва думата „изфабрикуван“ по отношение на самия случай с Епщайн. „Това, за което говори Тръмп, е измислица, която демократите използват, за да му навредят“, твърди Джонсън.

Според Джонсън, Тръмп се е дистанцирал от Епщайн, когато е научил в какво е обвинен финансистът. „Той мрази това, в което е обвинен Епщайн и кой е бил той. И когато Тръмп разбра за това, когато осъзна, че Епщайн не е просто светски човек, а зъл човек, за когото се твърди, че е замесен в безскрупулни схеми, президентът се дистанцира от него още преди да стане президент, защото той не е такъв“, каза конгресменът.

Епщайн беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че е организирал посещения в дома си в Манхатън за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години, между 2002 и 2005 г. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше голям брой настоящи и пенсионирани служители не само в САЩ, но и в много други страни (включително бивши държавни глави), големи предприемачи и звезди от шоубизнеса. Наказателното преследване на финансиста в САЩ беше прекратено след самоубийството му в затворническа килия на 10 август 2019 г. Доналд Тръмп беше президент на САЩ от 2017 до 2021 г. и ще встъпи в длъжност отново през 2025 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    12 0 Отговор
    Мразя доносниците!

    15:09 06.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Тръмп се похвали че е внесъл 50 млн яйца от Русия и е решил кризата с яйцата в САЩ.

    Коментиран от #13

    15:10 06.09.2025

  • 3 ♟️🤴🏿👸🏿♟️

    7 2 Отговор
    В САЩ има мно бездомници в тубата има клипове как готвят и раздават ядене и не спират да прииждат.

    Коментиран от #5

    15:16 06.09.2025

  • 4 ъъъ

    6 0 Отговор
    Доналд Тръмп беше президент на САЩ от 2017 до 2021 г. и ще встъпи в длъжност отново през 2025 г.

    15:17 06.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "♟️🤴🏿👸🏿♟️":

    Оказа се че при 300 млн население на САЩ помощи взимат 400 млн.Хора на 200 години взимат помощи.хи хи хи

    15:21 06.09.2025

  • 6 минувач

    5 0 Отговор
    А , бе , Тръмп не е ли президент на Щатите , или нещо се бъркам ? Тука чета , ЧЕ ЩЕ ВСТЪПИ в ДЛЪЖНОСТ ,,отново ,, през 2025 г.?

    Коментиран от #7

    15:21 06.09.2025

  • 7 е ми

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "минувач":

    стари хибридни партенки притоплят манджата

    15:25 06.09.2025

  • 8 Цоню Мекия-

    4 7 Отговор
    Путин осуети плановете на НАТО“… Да бе, разбира се. Същият Путин, дето уж „осуети“ настъплението на украинците, а после загуби половината техника като при масов разпродажба в Продавалник. Сега изведнъж той бил „стопирал“ 26 държави? Човекът не може да спре собствените си войници да не се напиват и да не стрелят по своите, но ще „спира“ цели армии на НАТО.
    А най-смешното е, че НАТО дори не е тръгнало още – но според руската пропаганда Путин вече ги „осуетил“. Това е като да кажеш, че си победил шампиона по шах, докато си играл сам вкъщи и си местил фигурите и за двамата.
    Истината е проста – „осуетил“ е единствено собствения си мозък от логично мислене.

    Коментиран от #12

    15:25 06.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 1 Отговор
    Башка е работил и за КГБ,нали?
    Гааааааааааа!🦜🦜🦜🥳🤣🖕

    15:26 06.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 прошляк ,

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цоню Мекия-":

    Чувал ли си приказката за оня с големия , ама - с мекия ?! Те така и за Цоню Мекия ......

    Коментиран от #14

    15:43 06.09.2025

  • 13 пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    плюс двете на путин за селекция на краварите

    15:43 06.09.2025

  • 14 Мек мек

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "прошляк ,":

    А ма си бременна от него

    Коментиран от #15

    15:47 06.09.2025

  • 15 прошляк ,

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мек мек":

    Само това ли успя да ти роди гънката ? Щраус , взимай мерки , че по-зле от това няма накъде повече !

    15:53 06.09.2025

  • 16 Читател

    1 0 Отговор
    Дълбоката държава в действие.

    15:55 06.09.2025

  • 17 стринка мичето също пък подшушна

    1 1 Отговор
    получавал двоен хонорар
    Тръмп е бил информатор на ФБР
    и агент на КГБ и затова са гъсталаци с Путин

    15:56 06.09.2025