Хамас: Не преговаряме с Вашингтон за уреждане на конфликта в ивицата Газа

Палестинското движение Хамас не преговаря с Вашингтон за уреждане на конфликта в ивицата Газа. Това съобщи неназован представител на групировката пред телевизионния канал „Ал Арабия“, опровергавайки изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Информацията за преки или косвени преговори с Вашингтон не е вярна“, заяви източникът на канала от „Ал Арабия“. Той отбеляза, че движението е готово за всякакви предложения, които ще позволят постоянно прекратяване на огъня в ивицата Газа, изтегляне на израелските войски от анклава и предоставяне на хуманитарна помощ.

Както съобщи Ройтерс, на 5 септември Тръмп заяви, че Вашингтон преговаря с Хамас. Президентът на САЩ заплаши с проблеми палестинските радикали, ако не се съгласят да освободят всички израелски заложници. Същевременно Тръмп отбеляза, че движението е предложило няколко приемливи условия за сключване на споразумение за ивицата Газа.

През март израелската армия възобнови военните действия в ивицата, прекъсвайки прекратяването на огъня, установено през януари. По време на няколко кръга преговори, проведени с посредничеството на Катар, Египет и Съединените щати, страните в конфликта не успяха да определят условията на ново споразумение.

На 8 август израелският военно-политически кабинет одобри план за поемане на контрол над цялата територия на град Газа и разширяване на операцията в палестинския анклав. На 18 август Хамас отговори положително на предложението на посредниците за прекратяване на огъня и документът беше предаден на Израел. По-късно министърът на отбраната на еврейската държава Израел Кац одобри плана за превземане на град Газа, а на 21 август предложената стратегия беше одобрена и от премиера на еврейската държава Бенямин Нетаняху.

Според израелска страна радикалите продължават да държат 20 заложници и 28 тела в Газа.