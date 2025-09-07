Новини
САЩ и партньорите от Европа обсъждат нови санкции и вторични мита срещу Русия
  Тема: Украйна

САЩ и партньорите от Европа обсъждат нови санкции и вторични мита срещу Русия

7 Септември, 2025 19:18, обновена 7 Септември, 2025 18:35 453 11

Готови сме да увеличим натиска върху Русия, но се нуждаем от европейските ни партньори да ни последват, каза финансовият министър Скот Бесент

САЩ и партньорите от Европа обсъждат нови санкции и вторични мита срещу Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент потвърди в неделя, че Вашингтон и неговите партньори в Европа обсъждат нови санкции и вторични мита срещу Русия заради войната ѝ в Украйна, предаде БНР.

"Готови сме да увеличим натиска върху Русия, но се нуждаем от европейските ни партньори да ни последват", каза Бесент пред телевизия NBC.

Той отбеляза, че още санкции и мита срещу страните, които продължават да купуват петрол от Русия, биха довели до "пълен колапс" на руската икономика и биха принудили президента Владимир Путин да преговаря.

По-рано през седмицата Бесент отбеляза, че САЩ ще преразгледат политиката си на санкции спрямо Русия на фона на продължаващите си атаки срещу Украйна.

В понеделник той посочи, че администрацията на Белия дом ще проучи внимателно евентуалните санкции срещу Русия в рамките на тази седмица, следвайки непрекъснатите руски атаки срещу Украйна, въпреки неотдавнашните мирни преговори.

"Мисля че с президента Тръмп, всички опции са на масата и мисля, че ще ги разгледаме много внимателно тази седмица", посочи тогава Бесент по време на ексклузивно интервю за Fox News.

Той заяви, че Путин "е направил обратното" на това, което е казал, че иска да направи по време на срещите си с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкъридж.

"Всъщност той, по един жалък, жалък начин, увеличи бомбардировките", заяви още той.

Днешното изказване на Бесент идва на фона на снощната най-мащабна руска въздушна бомбардировка от началото на войната с Украйна.

Представители на администрацията на Вашингтон ще обсъдят възможността за въвеждане на нови санкции срещу Русия през следващите дни, а окончателното решение ще бъде взето от президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви ръководителят на Националния икономически съвет към Белия дом Кевин Хасет в ефира на телевизионния канал CBS.

„Сигурен съм, че днес и утре ще има много дискусии относно мащаба на санкциите и времето за въвеждане на санкции“, каза той, уточнявайки, че това се отнася до възможността американската страна да въведе нови антируски ограничения. „В крайна сметка решението е на президента, добави Хасет. Той отбеляза, че Националният икономически съвет към Белия дом работи по въпросите за „налагане на санкции“, включително срещу Русия и нейните търговски партньори.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google Alerts


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    9 0 Отговор
    Идиотите са си идиоти ! Войниците са си войници!!! Ясно се вижда , кои от кои са !

    18:23 07.09.2025

  • 3 демократ

    4 0 Отговор
    Нищо не става с тия санкции. Сащ трябва да влезнат е Канада да издавят некадърниците да я присъединят към Сащ и да почнат да копат ресурсите използвайки мексикански бежанци.

    18:23 07.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    12 0 Отговор
    С тези мита вече станаха за подигравка.

    18:26 07.09.2025

  • 5 Феникс

    11 0 Отговор
    Стига със тези санкции че скоро ще си ядем цървулите в европата!

    18:27 07.09.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Руснаците си произвеждат лопати и със санкции, и без. Магарета тоже.

    18:32 07.09.2025

  • 7 Васко

    6 0 Отговор
    Путин ще си го премести! Този път отляво...

    18:32 07.09.2025

  • 8 оня с коня

    6 0 Отговор
    Санкции манкции ,отиде коня в ряката ,а Осрайна отече безвъзвратно в канала .

    18:32 07.09.2025

  • 9 4 години само дърдорене!

    0 0 Отговор
    Жалки САЩ и Европа!

    18:39 07.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Как пък един бок лукк

    0 0 Отговор
    не замина за руската ко чи на?

    18:42 07.09.2025