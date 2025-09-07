САЩ и партньорите от Европа обсъждат нови санкции и вторични мита срещу Русия

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент потвърди в неделя, че Вашингтон и неговите партньори в Европа обсъждат нови санкции и вторични мита срещу Русия заради войната ѝ в Украйна, предаде БНР.

"Готови сме да увеличим натиска върху Русия, но се нуждаем от европейските ни партньори да ни последват", каза Бесент пред телевизия NBC.

Той отбеляза, че още санкции и мита срещу страните, които продължават да купуват петрол от Русия, биха довели до "пълен колапс" на руската икономика и биха принудили президента Владимир Путин да преговаря.

По-рано през седмицата Бесент отбеляза, че САЩ ще преразгледат политиката си на санкции спрямо Русия на фона на продължаващите си атаки срещу Украйна.

В понеделник той посочи, че администрацията на Белия дом ще проучи внимателно евентуалните санкции срещу Русия в рамките на тази седмица, следвайки непрекъснатите руски атаки срещу Украйна, въпреки неотдавнашните мирни преговори.

"Мисля че с президента Тръмп, всички опции са на масата и мисля, че ще ги разгледаме много внимателно тази седмица", посочи тогава Бесент по време на ексклузивно интервю за Fox News.

Той заяви, че Путин "е направил обратното" на това, което е казал, че иска да направи по време на срещите си с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкъридж.

"Всъщност той, по един жалък, жалък начин, увеличи бомбардировките", заяви още той.

Днешното изказване на Бесент идва на фона на снощната най-мащабна руска въздушна бомбардировка от началото на войната с Украйна.

Представители на администрацията на Вашингтон ще обсъдят възможността за въвеждане на нови санкции срещу Русия през следващите дни, а окончателното решение ще бъде взето от президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви ръководителят на Националния икономически съвет към Белия дом Кевин Хасет в ефира на телевизионния канал CBS.

„Сигурен съм, че днес и утре ще има много дискусии относно мащаба на санкциите и времето за въвеждане на санкции“, каза той, уточнявайки, че това се отнася до възможността американската страна да въведе нови антируски ограничения. „В крайна сметка решението е на президента, добави Хасет. Той отбеляза, че Националният икономически съвет към Белия дом работи по въпросите за „налагане на санкции“, включително срещу Русия и нейните търговски партньори.