Тръмп: Токаев е добър човек, мога да посетя Казахстан

Американският президент Доналд Тръмп призна възможността за посещение в Казахстан и заяви, че е провел „страхотен разговор“ с президента на страната Касим-Жомарт Токаев.
„Мога да го направя“, отговори американският президент на въпрос дали ще посети Казахстан. „Проведох страхотен разговор с него“, добави Тръмп, говорейки за Токаев. „Кажете му здравей. Той е добър човек“, подчерта американският лидер пред журналисти на южната поляна на Белия дом.
Заместник министър-председателят и министър на националната икономика на Казахстан Серик Жумангарин заяви по-рано този месец, че развитието на търговско-икономическите връзки със САЩ е приоритет във външната политика на републиката. Астана вижда потенциал за увеличаване на търговския оборот, отбеляза той на среща с вицепрезидента на Американската търговска камара Хуш Чокси и представители на американски компании, където бяха обсъдени търговските бариери.
На 1 август Тръмп подписа изпълнителна заповед, въвеждаща мита от 15 до 41% за повече от 60 държави и Европейския съюз. За Казахстан митническа ставка беше определена на 25%. Преди това Тръмп изпрати писмо до Токаев, в което обоснова това решение.
Токаев е изпратил съобщение, в което е изразил увереност в постигането на компромис. Министерството на търговията на Казахстан докладва за предложения до Вашингтон за разрешаване на ситуацията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #12
20:31 07.09.2025
2 Сталин
Коментиран от #7, #8
20:31 07.09.2025
3 Не е лесно
20:33 07.09.2025
4 Ганя Путинофила
Чрез него путен заобикаля санкциите!
20:34 07.09.2025
5 и ний сме добри
20:35 07.09.2025
6 Психясъл русороб
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сега разбрах защо няма Яйца в Раша!
20:35 07.09.2025
7 Европеец
До коментар #2 от "Сталин":Съгласен съм с коментара ти..... За Пос съветското пространство се отнася поговорката храни куче да те лае.....
Коментиран от #9, #10
20:36 07.09.2025
8 сталинчо
До коментар #2 от "Сталин":как завъши? Заслужено!
20:36 07.09.2025
9 Блаагодаря,
До коментар #7 от "Европеец":не ми трябва никаква отровна руска "храна"! Да си я ядат копейките, по-далеч от България.
20:38 07.09.2025
10 Азиятец,
До коментар #7 от "Европеец":който си е присвоил грешен ник.
20:39 07.09.2025
11 Токаев
20:41 07.09.2025
13 Покровск
20:44 07.09.2025
14 Мъдуро
20:48 07.09.2025
15 Ха,ха
20:51 07.09.2025
16 Росен Болхариев
21:03 07.09.2025
17 Сатана Z
21:09 07.09.2025
18 Ха,ха
21:44 07.09.2025
19 Ама
21:53 07.09.2025