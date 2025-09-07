Тръмп: Токаев е добър човек, мога да посетя Казахстан

Американският президент Доналд Тръмп призна възможността за посещение в Казахстан и заяви, че е провел „страхотен разговор“ с президента на страната Касим-Жомарт Токаев.

„Мога да го направя“, отговори американският президент на въпрос дали ще посети Казахстан. „Проведох страхотен разговор с него“, добави Тръмп, говорейки за Токаев. „Кажете му здравей. Той е добър човек“, подчерта американският лидер пред журналисти на южната поляна на Белия дом.

Заместник министър-председателят и министър на националната икономика на Казахстан Серик Жумангарин заяви по-рано този месец, че развитието на търговско-икономическите връзки със САЩ е приоритет във външната политика на републиката. Астана вижда потенциал за увеличаване на търговския оборот, отбеляза той на среща с вицепрезидента на Американската търговска камара Хуш Чокси и представители на американски компании, където бяха обсъдени търговските бариери.

На 1 август Тръмп подписа изпълнителна заповед, въвеждаща мита от 15 до 41% за повече от 60 държави и Европейския съюз. За Казахстан митническа ставка беше определена на 25%. Преди това Тръмп изпрати писмо до Токаев, в което обоснова това решение.

Токаев е изпратил съобщение, в което е изразил увереност в постигането на компромис. Министерството на търговията на Казахстан докладва за предложения до Вашингтон за разрешаване на ситуацията.