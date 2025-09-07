Новини
Тръмп: Токаев е добър човек, мога да посетя Казахстан

Тръмп: Токаев е добър човек, мога да посетя Казахстан

7 Септември, 2025 20:24, обновена 7 Септември, 2025 20:30 862 19

Проведохме страхотен разговор с президента, заяви държавният глава на САЩ

Тръмп: Токаев е добър човек, мога да посетя Казахстан - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп призна възможността за посещение в Казахстан и заяви, че е провел „страхотен разговор“ с президента на страната Касим-Жомарт Токаев.

„Мога да го направя“, отговори американският президент на въпрос дали ще посети Казахстан. „Проведох страхотен разговор с него“, добави Тръмп, говорейки за Токаев. „Кажете му здравей. Той е добър човек“, подчерта американският лидер пред журналисти на южната поляна на Белия дом.

Заместник министър-председателят и министър на националната икономика на Казахстан Серик Жумангарин заяви по-рано този месец, че развитието на търговско-икономическите връзки със САЩ е приоритет във външната политика на републиката. Астана вижда потенциал за увеличаване на търговския оборот, отбеляза той на среща с вицепрезидента на Американската търговска камара Хуш Чокси и представители на американски компании, където бяха обсъдени търговските бариери.

На 1 август Тръмп подписа изпълнителна заповед, въвеждаща мита от 15 до 41% за повече от 60 държави и Европейския съюз. За Казахстан митническа ставка беше определена на 25%. Преди това Тръмп изпрати писмо до Токаев, в което обоснова това решение.

Токаев е изпратил съобщение, в което е изразил увереност в постигането на компромис. Министерството на търговията на Казахстан докладва за предложения до Вашингтон за разрешаване на ситуацията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Тръмп се похвали че е внесъл 50 млн яйца от Русия и е решил кризата с яйцата в САЩ.

    Коментиран от #6, #12

    20:31 07.09.2025

  • 2 Сталин

    14 5 Отговор
    Токаев се опитва да седи на два стола ,но накрая ще падне на земята ,като оня феодал от Баку

    Коментиран от #7, #8

    20:31 07.09.2025

  • 3 Не е лесно

    8 1 Отговор
    да си откАчен!

    20:33 07.09.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    6 4 Отговор
    Токаев е прокси на путен!
    Чрез него путен заобикаля санкциите!

    20:34 07.09.2025

  • 5 и ний сме добри

    8 4 Отговор
    крадете ни златото и ползвате безплатни бази...

    20:35 07.09.2025

  • 6 Психясъл русороб

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сега разбрах защо няма Яйца в Раша!

    20:35 07.09.2025

  • 7 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Съгласен съм с коментара ти..... За Пос съветското пространство се отнася поговорката храни куче да те лае.....

    Коментиран от #9, #10

    20:36 07.09.2025

  • 8 сталинчо

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    как завъши? Заслужено!

    20:36 07.09.2025

  • 9 Блаагодаря,

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    не ми трябва никаква отровна руска "храна"! Да си я ядат копейките, по-далеч от България.

    20:38 07.09.2025

  • 10 Азиятец,

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    който си е присвоил грешен ник.

    20:39 07.09.2025

  • 11 Токаев

    3 1 Отговор
    Тръмп все се шегува !

    20:41 07.09.2025

  • 13 Покровск

    5 4 Отговор
    Русия ще се възроди от пепелта !

    20:44 07.09.2025

  • 14 Мъдуро

    5 1 Отговор
    Тръмп да не мисли,че Казахстан е до Венецуела ?

    20:48 07.09.2025

  • 15 Ха,ха

    4 4 Отговор
    Леле налазиха и Казахстан, ай честито

    20:51 07.09.2025

  • 16 Росен Болхариев

    5 0 Отговор
    Мен никой не ме брои за жив!

    21:03 07.09.2025

  • 17 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Бойко Борисов също е добър човек ,който спря три големи руски проекта срещу една къща в БарЦелона.

    21:09 07.09.2025

  • 18 Ха,ха

    0 0 Отговор
    И после ще наминем към Монголия

    21:44 07.09.2025

  • 19 Ама

    0 0 Отговор
    нали точно за там си стегнахте куфарите, след като видяхте, че в Украйна няма да го бъде. Нали вие го сложихте този пореден клоун, който да жари пред Руската граница? И там ще ядете бой, както навсякъде около Русия. Руски ресурси даром няма да получите, още повече венецуелски. Путин няма да ви пали, сами ще се опожарите когато огладнеете, а банките си потърсят онези 40 трилиона. Не градете стена, защото много скоро ще ви се наложи да мигрирате в посока юг. Краят на вашата войнилюбива империя е близо.

    21:53 07.09.2025