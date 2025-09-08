Токаев: Трябва да се подготвим за изграждането на втората и третата АЕЦ в Казахстан

Планирането за изграждането на втората и третата атомна електроцентрала в Казахстан трябва да започне днес. Това заяви президентът на републиката Касим-Жомарт Токаев в обръщението си към народа.
„Вече трябва да започнем да планираме изграждането на втората и дори третата АЕЦ. На неотдавнашна среща с китайския президент Си Дзинпин беше постигнато споразумение за стратегическо партньорство между нашите страни в ядрената индустрия“, каза той, говорейки в парламента. Токаев припомни, че преди месец в Казахстан започна строителството на първата АЕЦ с участието на Росатом. „Това вероятно не е достатъчно за стабилен икономически растеж“, отбеляза той.
Според президента „фундаменталният“ курс на републиката е развитието на ядрената енергетика. „Казахстан е готов да сътрудничи с всички световни компании на взаимноизгодна основа, което е в съответствие с целта за гарантиране на нашия енергиен суверенитет“, подчерта той.
През юни Агенцията за атомна енергия на Казахстан посочи китайската CNNC като евентуален лидер на консорциума за изграждането на друга АЕЦ в републиката, предупреждавайки, че преговорите с Пекин все още ще се водят. „Росатом“ беше избран за лидер на консорциума за изграждането на първата АЕЦ, тъй като тази държавна корпорация представи най-оптималното предложение.
Източник: tass.ru
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ньмфлф
11:44 08.09.2025
2 Тарикат
11:48 08.09.2025
3 хмм
11:48 08.09.2025
4 ЗВЪННИ ДА ТИ ПРОДАМ
11:49 08.09.2025
5 Евроатлантически погром
Строежът на АЕЦ „Козлодуй“ започва през 1970 година, а първият ѝ реакторен блок е официално открит на 4 септември 1974 година.
През 2004 – 2006 година първите четири блока са спрени и предадени за извеждане от експлоатация...
Днес едно шосе не може да се построи без да започнат ремонти на ремонтите на третия месец.
Не само не могат боядиса всичко построено, не могат атлантетата антибългacки малко от малко да поддържат основната инфраструктура! Държавата буквално се срива пред очите ни!
Евроатлантизма като чума обезлюди и разори България!
Коментиран от #8
11:51 08.09.2025
6 А ние с националните предатели на власт
11:55 08.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА
До коментар #5 от "Евроатлантически погром":Важно е да има банани.
12:00 08.09.2025
9 Злобното Джуджи
Росатом строи бомби със закъснител !!!
Чернобил, Козлодуй, Белене........😁
Коментиран от #11
12:01 08.09.2025
10 Данко Харсъзина
12:05 08.09.2025
11 Вибратор със закъснител
До коментар #9 от "Злобното Джуджи":Настройвай го по-добре, че пак се е включил без време!
12:07 08.09.2025
12 Гост
12:10 08.09.2025
13 Данко Харсъзина
12:10 08.09.2025
14 Данко Харсъзина
12:14 08.09.2025
15 Данко Харсъзина
12:18 08.09.2025