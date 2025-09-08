Токаев: Трябва да се подготвим за изграждането на втората и третата АЕЦ в Казахстан

Планирането за изграждането на втората и третата атомна електроцентрала в Казахстан трябва да започне днес. Това заяви президентът на републиката Касим-Жомарт Токаев в обръщението си към народа.

„Вече трябва да започнем да планираме изграждането на втората и дори третата АЕЦ. На неотдавнашна среща с китайския президент Си Дзинпин беше постигнато споразумение за стратегическо партньорство между нашите страни в ядрената индустрия“, каза той, говорейки в парламента. Токаев припомни, че преди месец в Казахстан започна строителството на първата АЕЦ с участието на Росатом. „Това вероятно не е достатъчно за стабилен икономически растеж“, отбеляза той.

Според президента „фундаменталният“ курс на републиката е развитието на ядрената енергетика. „Казахстан е готов да сътрудничи с всички световни компании на взаимноизгодна основа, което е в съответствие с целта за гарантиране на нашия енергиен суверенитет“, подчерта той.

През юни Агенцията за атомна енергия на Казахстан посочи китайската CNNC като евентуален лидер на консорциума за изграждането на друга АЕЦ в републиката, предупреждавайки, че преговорите с Пекин все още ще се водят. „Росатом“ беше избран за лидер на консорциума за изграждането на първата АЕЦ, тъй като тази държавна корпорация представи най-оптималното предложение.

Източник: tass.ru