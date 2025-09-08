Новини
Свят »
Казахстан »
Токаев: Трябва да се подготвим за изграждането на втората и третата АЕЦ в Казахстан
  Тема: Казахстан

Токаев: Трябва да се подготвим за изграждането на втората и третата АЕЦ в Казахстан

8 Септември, 2025 11:37 878 15

  • казахстан-
  • касим - жормат токаев-
  • аец-
  • строителство-
  • китай-
  • русия

Преди месец в Казахстан започна строителството на първата АЕЦ

Токаев: Трябва да се подготвим за изграждането на втората и третата АЕЦ в Казахстан - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Планирането за изграждането на втората и третата атомна електроцентрала в Казахстан трябва да започне днес. Това заяви президентът на републиката Касим-Жомарт Токаев в обръщението си към народа.

„Вече трябва да започнем да планираме изграждането на втората и дори третата АЕЦ. На неотдавнашна среща с китайския президент Си Дзинпин беше постигнато споразумение за стратегическо партньорство между нашите страни в ядрената индустрия“, каза той, говорейки в парламента. Токаев припомни, че преди месец в Казахстан започна строителството на първата АЕЦ с участието на Росатом. „Това вероятно не е достатъчно за стабилен икономически растеж“, отбеляза той.

Според президента „фундаменталният“ курс на републиката е развитието на ядрената енергетика. „Казахстан е готов да сътрудничи с всички световни компании на взаимноизгодна основа, което е в съответствие с целта за гарантиране на нашия енергиен суверенитет“, подчерта той.

През юни Агенцията за атомна енергия на Казахстан посочи китайската CNNC като евентуален лидер на консорциума за изграждането на друга АЕЦ в републиката, предупреждавайки, че преговорите с Пекин все още ще се водят. „Росатом“ беше избран за лидер на консорциума за изграждането на първата АЕЦ, тъй като тази държавна корпорация представи най-оптималното предложение.

Източник: tass.ru


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ньмфлф

    28 2 Отговор
    Хората мислят за своята независимост в енергетиката и ще строят, а ние затваряме щото лижем ес з@дници

    11:44 08.09.2025

  • 2 Тарикат

    5 14 Отговор
    Бившите комунистически функционери са най-алчните капиталисти в света.

    11:48 08.09.2025

  • 3 хмм

    23 1 Отговор
    А тука се строят само фотоволаични паркове на които тока е по-скъп 3 пъти от този на АЕЦ. Зелени евротъпотии и извращения.

    11:48 08.09.2025

  • 4 ЗВЪННИ ДА ТИ ПРОДАМ

    9 0 Отговор
    Един евтин реактор. Ниска цена, дебел комисион.

    11:49 08.09.2025

  • 5 Евроатлантически погром

    25 0 Отговор
    Преди месец в Казахстан започна строителството на първата АЕЦ

    Строежът на АЕЦ „Козлодуй“ започва през 1970 година, а първият ѝ реакторен блок е официално открит на 4 септември 1974 година.
    През 2004 – 2006 година първите четири блока са спрени и предадени за извеждане от експлоатация...

    Днес едно шосе не може да се построи без да започнат ремонти на ремонтите на третия месец.
    Не само не могат боядиса всичко построено, не могат атлантетата антибългacки малко от малко да поддържат основната инфраструктура! Държавата буквално се срива пред очите ни!

    Евроатлантизма като чума обезлюди и разори България!

    Коментиран от #8

    11:51 08.09.2025

  • 6 А ние с националните предатели на власт

    17 1 Отговор
    вървим към закриване на АЕЦ и режим на тока.

    11:55 08.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Евроатлантически погром":

    Важно е да има банани.

    12:00 08.09.2025

  • 9 Злобното Джуджи

    2 10 Отговор
    "... с участието на Росатом..."

    Росатом строи бомби със закъснител !!!
    Чернобил, Козлодуй, Белене........😁

    Коментиран от #11

    12:01 08.09.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    На тоз люгето му работят в хотелите ми за по 1000 евро на месец, а той ще им строи 10бр. АЕЦ. За кво са му?

    12:05 08.09.2025

  • 11 Вибратор със закъснител

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Злобното Джуджи":

    Настройвай го по-добре, че пак се е включил без време!

    12:07 08.09.2025

  • 12 Гост

    7 0 Отговор
    Хората строят електроцентрали , ние строим джамии.

    12:10 08.09.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    0 6 Отговор
    Талибаните копаят канал и ще му спрат водата /р. Сърдаря/, а той ще строи 10 АЕЦа. С пясък ли ще охлажда реакторите? На всякъде по света комунистите нямат акъл.

    12:10 08.09.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    0 5 Отговор
    И у нас 70 годишния Богомил Манчев ще строи 4 реактора. Комунистите на всякъде по света са еднакви.

    12:14 08.09.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    0 6 Отговор
    На Токаев АЕЦовете са като нашите 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй и АЕЦ Белене. Няма лицензирана площадка, няма проект, няма пари, няма кадри, които да строят. Няма нищо. Ама иначе се "строи", разбирай "краде", та пушек се вдига.

    12:18 08.09.2025