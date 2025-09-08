Новини
Спрягат Мъри за националния отбор на Казахстан

8 Септември, 2025 13:29 602 0

Станимир Стоилов е добре познато име в Казахстан, където постигна исторически успехи с Астана

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньор №1 на България за 2024 година и настоящ наставник на турския елитен Гьозтепе Станимир Стоилов е един от вариантите пред казахстанската футболна федерация за нов национален селекционер след напускането на Али Алиев. Това твърди журналистът Александър Троицки в своя телеграм канал "Азия-спорт".

Алиев подаде оставка след загубата с 0:6 от Белгия в световна квалификация. Той застана начело на тима в началото на годината, когато наследи Станислав Черчесов.

Информацията гласи, че Мъри е една от опциите за селекционер, а другата е Владимир Вайс, като фаворит е словакът.

Станимир Стоилов е добре познато име в Казахстан, където постигна исторически успехи с Астана. Той изведе тима до четири шампионски титли, а освен това класира отбора в груповата фаза на Шампионската лига. Между 1 януари 2018 и 17 януари 2019 г. Стоилов беше начело на националния отбор на Казахстан.

Българският специалист има договор с Гьозтепе за още две години с опция за нови 12 месеца. Неговият отбор започна много силно сезона в Турция, като заема трето място във временното класиране с 8 точки.


