Тръмп: Кръвта на убитата украинка в Шарлът е по ръцете на демократите ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че демократите са отговорни за убийството на украинската бежанка в американския град Шарлът (Северна Каролина), защото не се борят активно с престъпността.
Държавният глава съобщи в социалната мрежа Truth Social, че е видял „ужасно видео“, в което „млада украинска бежанка“, пътуващ в градския транспорт в Шарлът, „е брутално нападната от психично болен“ мъж.
Както по-рано съобщиха медиите, на 22 август американецът ДеКарлос Браун нападна с нож 23-годишната украинска бежанка Ирина Заруцкая в трамвай. Момичето почина на място от нараняванията си. По-късно Браун беше арестуван и обвинен в убийство.
Според Тръмп „извършителят е известен рецидивист“, който преди това е бил арестуван 14 пъти, но е бил освобождаван под гаранция, без да плаща пари. „Такива престъпници трябва да бъдат затваряни“, подчерта американският лидер. Според него кръвта на украинската бежанка сега е „по ръцете на демократите, които отказват да вкарват лоши хора в затвора“. Тръмп смята, че това се отнася и за бившия губернатор на Северна Каролина Рой Купър, който се кандидатира за сенатор от гореспоменатия щат.
„Северна Каролина и всички щати се нуждаят от закон и ред и само републиканците могат да го осигурят! Освен това, къде е възмущението в масовите медии заради тази ужасна трагедия?“, подчерта Тръмп. Той отбеляза, че подкрепя кандидатурата на републиканеца Майк Уотли, който също се кандидатира за сенатор от Северна Каролина.
САЩ са потресени от убийството на украинска бежанка в трамвай в Шарлот, в източната част на страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Престъплението беше документирано от охранителна камера в превозното средство. 23-годишната украинка Ирина Заруцка се качва в трамвая и сяда на едно от местата. Малко след това седящ зад нея чернокож мъж с дълга коса я наръгва три пъти с нож, преди да напусне превозното средство. От кадрите се вижда, че жената с нищо не е провокирала това нападение.
Атаката беше извършена на 22 август. Нападателят беше идентифициран като Декарлос Браун, на 34 години, който в миналото е бил осъждан няколко пъти и е прекарал осем години в затвора за въоръжен обир. предадоха световните агенции.
„Кръвта на тази невинна жена може буквално да се види как се стига по ножа на убиеца“, коментира президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл“, след като изгледа кадрите от убийството. „Сега кръвта ѝ е по ръцете на демократите, които отказват да пратят в затвора лошите хора“, добави Тръмп.
Убийството на младата Ирина, напуснала Украйна през 2022 г. и започнала нов живот в САЩ, придоби национално измерение едва през уикенда, когато стана ясно, че кметицата на Шарлот от Демократическата партия Ви Лайлс е изразила съболезнования на близките на жертвата, без да споменава името ѝ, но споменавайки, че предполагаемият убиец имал дългогодишни психически проблеми и нямал жилище. Тя каза, че не искала да диаболизира психичноболните и бездомниците и тези нейни изказвания породиха скандал. В допълнение кметицата не искаше и да се разпространяват в медиите и кадрите от убийството на младата украинка с аргумента, че трябва да се уважава нейното семейство.
"Кметицата на Шарлот не иска медиите да видят тъжната истина. Защо? Защото тя и други отговорни административни лица в нейния град носят част от отговорността“, заяви министърът на транспорта Шон Дъфи.
Стивън Милър, близък съветник на Тръмп по въпросите за имиграцията, пък обвини Демократическата партия, че защитава престъпници, чудовища и извратени хора.
Реакцията на тези хора се вписва във волята на президента да постави борбата срещу престъпността начело на приоритетите си и то в големите градове, ръководени от демократи, обвинявайки ги в разхлабване на закона и реда. Тръмп изпрати военни от Националната гвардия в Чикато.
Други десни представители упрекват прогресивните медии в САЩ, че умишлено са премълчали убийството на украинката, защото тя е бяла, а убиецът е цветнокож.
Илон Мъск, най-богатият човек на планетата и бивш съратник на Тръмп, също публикува много постове по темата и подчерта, че „белите хора са жертви на насилието на чернокожите в несъразмерни нива“.
Популярният консервативен подкастър Чарли Кърк също реагира на убийството, като каза: „Ако един бял човек се доближи и наръга един мил и честен цветнокож, ще се вдигне огромна шумотевица на национално ниво, използвана за налагане на радикални политически промени в цялата страна“. Така той визира убийството на цветнокожия Джордж Флойд, задушен от бял полицай по време на ареста му, което породи протести в цялата страна.
Вчера администрацията на Тръмп започна операция на федералнат имиграционна полиция срещу „най-лошите от най-лошите престъпници незаконни мигранти“ в Чикаго, предаде Франс прес.
Операцията ще вземе на прицел престъпниците, които са и незаконните имигранти и които тероризират американците в щата Илинойс, заяви министерството на вътрешната сигурност.
Същевременно Върховният съд на САЩ разреши временно на имиграционната полиция да поднови целенасочените операции в района на Лос Анджелис срещу незаконните мигранти.
Имиграцията, в това число незаконната, осигурява работна ръка за американския селскостопански отрасъл. 42 процента от работниците там няма разрешително да работят в САЩ, според проучване на министерството на земеделието от 2022 г.
1 честен ционист
Коментиран от #58
19:27 08.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
19:27 08.09.2025
4 1488
19:30 08.09.2025
5 Европеец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Някой дават за без пари, ама това е в Америка не я дава за без пари.....
Коментиран от #21
19:30 08.09.2025
6 Ивелин Михайлов
19:30 08.09.2025
7 Анонимен
19:32 08.09.2025
9 Атина Палада
Коментиран от #54, #55
19:34 08.09.2025
10 Делю Хайдутин
19:35 08.09.2025
11 Точен
19:36 08.09.2025
12 Факт
Коментиран от #56
19:37 08.09.2025
14 az СВО Победа80
🤣🤣🤣
🤣🤣🤣
Коментиран от #16, #25, #29
19:47 08.09.2025
16 Негър от Алабама
До коментар #14 от "az СВО Победа80":Да не са го объркали с украинската...
19:50 08.09.2025
22 Ъъъъ
До коментар #20 от "Любопитен факт":И знаеш ли, това е даже със свободното оръжие за продажба в САЩ, а в рашата уж е забранено, а убийствата пак са повече.
Коментиран от #46
19:58 08.09.2025
23 Kaлпазанин
19:59 08.09.2025
24 БПФ
Коментиран от #27
20:03 08.09.2025
28 Силиций
20:20 08.09.2025
29 Кулеба
До коментар #14 от "az СВО Победа80":В интервю от днес:
„Никога не съм си мислил, че ще трябва да бягам от страната си като крадец през нощта Те си го изляха върху мен, защото публично осъдих желанието на Зеленски да цензурира две комисии (на антикорупционните агенции. — Ред.). А това е сериозен проблем. Гражданското общество умишлено реши да ограничи критиките в полза на единството в името на военните действия“, каза Кулеба.
Той също така уточни, че е напуснал няколко часа преди влизането в сила на заповедта на Зеленски и нарече наложените ограничения заплаха за преподавателската му дейност в чужбина.
20:21 08.09.2025
31 Стеф БГ
20:24 08.09.2025
33 И чия
До коментар #27 от "Ъъъъ":Е стТистикТа? На Статистик статистиков.
20:26 08.09.2025
35 бай Даньо
Коментиран от #45
20:32 08.09.2025
37 Кой
20:33 08.09.2025
38 Нали
20:38 08.09.2025
39 бай Даньо
До коментар #32 от "дай да видим":Източника е навсякъде по интернет ама няма една миcиpkа да ви ги сдъвче тия факти за велика демократична америка и да разберете и къде е провалена България по тоя показател ... като си почнал да се интересуваш по темата провери и със самоубийствата в америка как е статистиката.
20:41 08.09.2025
42 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
20:57 08.09.2025
43 ЖмудоГерберска
До коментар #20 от "Любопитен факт":За щатите дето влиза един ученик в клас с автомат и избива целия клас с учителката за тия щати ли ми говориш фашунга
21:08 08.09.2025
44 Това е положението
21:11 08.09.2025
49 Майстора
22:14 08.09.2025
50 Една идея
22:33 08.09.2025
51 Цвете
22:42 08.09.2025
52 Как е
Коментиран от #60
22:44 08.09.2025
53 Евроатлантическа чума
До коментар #48 от "Хуманитарно":И съвсем спокойно обсъждат поредния гeнoцид, който обаче е добър де(р)мократичен гeнoцид. Ще изселват хората от родните им места за да правели Ривиера... Изpoди нaглocакcки! И евроджендите урсуляшки мълачат сякаш са лапнали чичо си Доньo 🍒
22:48 08.09.2025
54 Американския
До коментар #9 от "Атина Палада":президент лично ли обеща да разследва случая?
23:25 08.09.2025
55 И какво
До коментар #9 от "Атина Палада":като е младо момиче? Когато има милиони убити реснаци или украинци не е грозно, а сега за някакъв криминален случай било много грозно? - юроценности сър.
23:35 08.09.2025
56 грешиш
До коментар #12 от "Факт":Това изглежда планирано от някой друг.
00:39 09.09.2025
57 Нико
00:46 09.09.2025
58 Хахаха
До коментар #1 от "честен ционист":Нелегалните и недокументирани мигранти в САЩ са между 20 и 30 милиона без да броим тамошните черни. Той само тия ако прати да се бият ще върнат всички украински територии и ще завземат половин Русия.
01:22 09.09.2025
59 Демократ
05:46 09.09.2025
60 Чекатило
До коментар #52 от "Как е":Ха ха. ха
05:49 09.09.2025