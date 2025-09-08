Тръмп: Кръвта на убитата украинка в Шарлът е по ръцете на демократите ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че демократите са отговорни за убийството на украинската бежанка в американския град Шарлът (Северна Каролина), защото не се борят активно с престъпността.

Държавният глава съобщи в социалната мрежа Truth Social, че е видял „ужасно видео“, в което „млада украинска бежанка“, пътуващ в градския транспорт в Шарлът, „е брутално нападната от психично болен“ мъж.

Както по-рано съобщиха медиите, на 22 август американецът ДеКарлос Браун нападна с нож 23-годишната украинска бежанка Ирина Заруцкая в трамвай. Момичето почина на място от нараняванията си. По-късно Браун беше арестуван и обвинен в убийство.

Според Тръмп „извършителят е известен рецидивист“, който преди това е бил арестуван 14 пъти, но е бил освобождаван под гаранция, без да плаща пари. „Такива престъпници трябва да бъдат затваряни“, подчерта американският лидер. Според него кръвта на украинската бежанка сега е „по ръцете на демократите, които отказват да вкарват лоши хора в затвора“. Тръмп смята, че това се отнася и за бившия губернатор на Северна Каролина Рой Купър, който се кандидатира за сенатор от гореспоменатия щат.

„Северна Каролина и всички щати се нуждаят от закон и ред и само републиканците могат да го осигурят! Освен това, къде е възмущението в масовите медии заради тази ужасна трагедия?“, подчерта Тръмп. Той отбеляза, че подкрепя кандидатурата на републиканеца Майк Уотли, който също се кандидатира за сенатор от Северна Каролина.

САЩ са потресени от убийството на украинска бежанка в трамвай в Шарлот, в източната част на страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Престъплението беше документирано от охранителна камера в превозното средство. 23-годишната украинка Ирина Заруцка се качва в трамвая и сяда на едно от местата. Малко след това седящ зад нея чернокож мъж с дълга коса я наръгва три пъти с нож, преди да напусне превозното средство. От кадрите се вижда, че жената с нищо не е провокирала това нападение.

Атаката беше извършена на 22 август. Нападателят беше идентифициран като Декарлос Браун, на 34 години, който в миналото е бил осъждан няколко пъти и е прекарал осем години в затвора за въоръжен обир. предадоха световните агенции.

„Кръвта на тази невинна жена може буквално да се види как се стига по ножа на убиеца“, коментира президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл“, след като изгледа кадрите от убийството. „Сега кръвта ѝ е по ръцете на демократите, които отказват да пратят в затвора лошите хора“, добави Тръмп.

Убийството на младата Ирина, напуснала Украйна през 2022 г. и започнала нов живот в САЩ, придоби национално измерение едва през уикенда, когато стана ясно, че кметицата на Шарлот от Демократическата партия Ви Лайлс е изразила съболезнования на близките на жертвата, без да споменава името ѝ, но споменавайки, че предполагаемият убиец имал дългогодишни психически проблеми и нямал жилище. Тя каза, че не искала да диаболизира психичноболните и бездомниците и тези нейни изказвания породиха скандал. В допълнение кметицата не искаше и да се разпространяват в медиите и кадрите от убийството на младата украинка с аргумента, че трябва да се уважава нейното семейство.

"Кметицата на Шарлот не иска медиите да видят тъжната истина. Защо? Защото тя и други отговорни административни лица в нейния град носят част от отговорността“, заяви министърът на транспорта Шон Дъфи.

Стивън Милър, близък съветник на Тръмп по въпросите за имиграцията, пък обвини Демократическата партия, че защитава престъпници, чудовища и извратени хора.

Реакцията на тези хора се вписва във волята на президента да постави борбата срещу престъпността начело на приоритетите си и то в големите градове, ръководени от демократи, обвинявайки ги в разхлабване на закона и реда. Тръмп изпрати военни от Националната гвардия в Чикато.

Други десни представители упрекват прогресивните медии в САЩ, че умишлено са премълчали убийството на украинката, защото тя е бяла, а убиецът е цветнокож.

Илон Мъск, най-богатият човек на планетата и бивш съратник на Тръмп, също публикува много постове по темата и подчерта, че „белите хора са жертви на насилието на чернокожите в несъразмерни нива“.

Популярният консервативен подкастър Чарли Кърк също реагира на убийството, като каза: „Ако един бял човек се доближи и наръга един мил и честен цветнокож, ще се вдигне огромна шумотевица на национално ниво, използвана за налагане на радикални политически промени в цялата страна“. Така той визира убийството на цветнокожия Джордж Флойд, задушен от бял полицай по време на ареста му, което породи протести в цялата страна.

Вчера администрацията на Тръмп започна операция на федералнат имиграционна полиция срещу „най-лошите от най-лошите престъпници незаконни мигранти“ в Чикаго, предаде Франс прес.

Операцията ще вземе на прицел престъпниците, които са и незаконните имигранти и които тероризират американците в щата Илинойс, заяви министерството на вътрешната сигурност.

Същевременно Върховният съд на САЩ разреши временно на имиграционната полиция да поднови целенасочените операции в района на Лос Анджелис срещу незаконните мигранти.

Имиграцията, в това число незаконната, осигурява работна ръка за американския селскостопански отрасъл. 42 процента от работниците там няма разрешително да работят в САЩ, според проучване на министерството на земеделието от 2022 г.