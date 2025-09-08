Новини
Тръмп: Кръвта на убитата украинка в Шарлът е по ръцете на демократите ВИДЕО

Тръмп: Кръвта на убитата украинка в Шарлът е по ръцете на демократите ВИДЕО

8 Септември, 2025 19:20, обновена 9 Септември, 2025 06:04

Те не се борят активно с престъпността и не вкарват лошите хора в затвора, заяви президентът

Тръмп: Кръвта на убитата украинка в Шарлът е по ръцете на демократите ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че демократите са отговорни за убийството на украинската бежанка в американския град Шарлът (Северна Каролина), защото не се борят активно с престъпността.

Държавният глава съобщи в социалната мрежа Truth Social, че е видял „ужасно видео“, в което „млада украинска бежанка“, пътуващ в градския транспорт в Шарлът, „е брутално нападната от психично болен“ мъж.

Както по-рано съобщиха медиите, на 22 август американецът ДеКарлос Браун нападна с нож 23-годишната украинска бежанка Ирина Заруцкая в трамвай. Момичето почина на място от нараняванията си. По-късно Браун беше арестуван и обвинен в убийство.

Според Тръмп „извършителят е известен рецидивист“, който преди това е бил арестуван 14 пъти, но е бил освобождаван под гаранция, без да плаща пари. „Такива престъпници трябва да бъдат затваряни“, подчерта американският лидер. Според него кръвта на украинската бежанка сега е „по ръцете на демократите, които отказват да вкарват лоши хора в затвора“. Тръмп смята, че това се отнася и за бившия губернатор на Северна Каролина Рой Купър, който се кандидатира за сенатор от гореспоменатия щат.

„Северна Каролина и всички щати се нуждаят от закон и ред и само републиканците могат да го осигурят! Освен това, къде е възмущението в масовите медии заради тази ужасна трагедия?“, подчерта Тръмп. Той отбеляза, че подкрепя кандидатурата на републиканеца Майк Уотли, който също се кандидатира за сенатор от Северна Каролина.

САЩ са потресени от убийството на украинска бежанка в трамвай в Шарлот, в източната част на страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Престъплението беше документирано от охранителна камера в превозното средство. 23-годишната украинка Ирина Заруцка се качва в трамвая и сяда на едно от местата. Малко след това седящ зад нея чернокож мъж с дълга коса я наръгва три пъти с нож, преди да напусне превозното средство. От кадрите се вижда, че жената с нищо не е провокирала това нападение.

Атаката беше извършена на 22 август. Нападателят беше идентифициран като Декарлос Браун, на 34 години, който в миналото е бил осъждан няколко пъти и е прекарал осем години в затвора за въоръжен обир. предадоха световните агенции.

„Кръвта на тази невинна жена може буквално да се види как се стига по ножа на убиеца“, коментира президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл“, след като изгледа кадрите от убийството. „Сега кръвта ѝ е по ръцете на демократите, които отказват да пратят в затвора лошите хора“, добави Тръмп.

Убийството на младата Ирина, напуснала Украйна през 2022 г. и започнала нов живот в САЩ, придоби национално измерение едва през уикенда, когато стана ясно, че кметицата на Шарлот от Демократическата партия Ви Лайлс е изразила съболезнования на близките на жертвата, без да споменава името ѝ, но споменавайки, че предполагаемият убиец имал дългогодишни психически проблеми и нямал жилище. Тя каза, че не искала да диаболизира психичноболните и бездомниците и тези нейни изказвания породиха скандал. В допълнение кметицата не искаше и да се разпространяват в медиите и кадрите от убийството на младата украинка с аргумента, че трябва да се уважава нейното семейство.

"Кметицата на Шарлот не иска медиите да видят тъжната истина. Защо? Защото тя и други отговорни административни лица в нейния град носят част от отговорността“, заяви министърът на транспорта Шон Дъфи.

Стивън Милър, близък съветник на Тръмп по въпросите за имиграцията, пък обвини Демократическата партия, че защитава престъпници, чудовища и извратени хора.

Реакцията на тези хора се вписва във волята на президента да постави борбата срещу престъпността начело на приоритетите си и то в големите градове, ръководени от демократи, обвинявайки ги в разхлабване на закона и реда. Тръмп изпрати военни от Националната гвардия в Чикато.

Други десни представители упрекват прогресивните медии в САЩ, че умишлено са премълчали убийството на украинката, защото тя е бяла, а убиецът е цветнокож.

Илон Мъск, най-богатият човек на планетата и бивш съратник на Тръмп, също публикува много постове по темата и подчерта, че „белите хора са жертви на насилието на чернокожите в несъразмерни нива“.

Популярният консервативен подкастър Чарли Кърк също реагира на убийството, като каза: „Ако един бял човек се доближи и наръга един мил и честен цветнокож, ще се вдигне огромна шумотевица на национално ниво, използвана за налагане на радикални политически промени в цялата страна“. Така той визира убийството на цветнокожия Джордж Флойд, задушен от бял полицай по време на ареста му, което породи протести в цялата страна.

Вчера администрацията на Тръмп започна операция на федералнат имиграционна полиция срещу „най-лошите от най-лошите престъпници незаконни мигранти“ в Чикаго, предаде Франс прес.

Операцията ще вземе на прицел престъпниците, които са и незаконните имигранти и които тероризират американците в щата Илинойс, заяви министерството на вътрешната сигурност.

Същевременно Върховният съд на САЩ разреши временно на имиграционната полиция да поднови целенасочените операции в района на Лос Анджелис срещу незаконните мигранти.

Имиграцията, в това число незаконната, осигурява работна ръка за американския селскостопански отрасъл. 42 процента от работниците там няма разрешително да работят в САЩ, според проучване на министерството на земеделието от 2022 г.


  • 1 честен ционист

    56 15 Отговор
    Тръмп трябва да прати всички афроамериканци, гватемалци, венецуелци и елсалвадорци в Украйна да строят новите градове, а да подслони всички украински стерви в Щатско.

    Коментиран от #58

    19:27 08.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    59 28 Отговор
    Такива украинки на Черноморието с лопата да ги ринеш.

    Коментиран от #5

    19:27 08.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1488

    9 18 Отговор
    чудовищно яко

    19:30 08.09.2025

  • 5 Европеец

    25 13 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Някой дават за без пари, ама това е в Америка не я дава за без пари.....

    Коментиран от #21

    19:30 08.09.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    59 12 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна на фронта имаш по-голям шанс да оцелееш отколкото в метрото на сащ

    19:30 08.09.2025

  • 7 Анонимен

    72 12 Отговор
    Горкото момиче повярвало е в западните ценности...,.

    19:32 08.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Атина Палада

    63 10 Отговор
    Много грозни коментари .Убито е младо момиче..

    Коментиран от #54, #55

    19:34 08.09.2025

  • 10 Делю Хайдутин

    85 8 Отговор
    Заради Виктория Нюланд загинаха три милиона украинци.Това е чудовищно.

    19:35 08.09.2025

  • 11 Точен

    55 16 Отговор
    Колкото и да ми е мъчно за украинката, толкова не ми е мъчно за украйна... Кой разбрал, разбрал!

    19:36 08.09.2025

  • 12 Факт

    13 12 Отговор
    Не отвърнала на желанието му!

    Коментиран от #56

    19:37 08.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 az СВО Победа80

    42 8 Отговор
    Бившият външен министър на бивша Украйна, Кулеба избяга от страната си!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #16, #25, #29

    19:47 08.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Негър от Алабама

    13 3 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа80":

    Да не са го объркали с украинската...

    19:50 08.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ъъъъ

    6 29 Отговор

    До коментар #20 от "Любопитен факт":

    И знаеш ли, това е даже със свободното оръжие за продажба в САЩ, а в рашата уж е забранено, а убийствата пак са повече.

    Коментиран от #46

    19:58 08.09.2025

  • 23 Kaлпазанин

    33 2 Отговор
    А какво е ежедневните убийства в Палестина на беззащитни жени и деца ,хуманно ли ???? Живеем в един долнопробен лицемерен свят

    19:59 08.09.2025

  • 24 БПФ

    26 12 Отговор
    Жалко за укpoпката, убита от едно живoтно. Ако беше избягала в Русия, щеше да е жива.

    Коментиран от #27

    20:03 08.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Силиций

    7 0 Отговор
    Щом сегашния американски президент е обещал....

    20:20 08.09.2025

  • 29 Кулеба

    14 0 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа80":

    В интервю от днес:

    „Никога не съм си мислил, че ще трябва да бягам от страната си като крадец през нощта Те си го изляха върху мен, защото публично осъдих желанието на Зеленски да цензурира две комисии (на антикорупционните агенции. — Ред.). А това е сериозен проблем. Гражданското общество умишлено реши да ограничи критиките в полза на единството в името на военните действия“, каза Кулеба.

    Той също така уточни, че е напуснал няколко часа преди влизането в сила на заповедта на Зеленски и нарече наложените ограничения заплаха за преподавателската му дейност в чужбина.

    20:21 08.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Стеф БГ

    20 2 Отговор
    А ще нарече ли чудовищно убийството на хиляди ливански деца от израел, или това е демократичен геноцид ?????

    20:24 08.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 И чия

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ъъъъ":

    Е стТистикТа? На Статистик статистиков.

    20:26 08.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 бай Даньо

    12 3 Отговор
    Страннно , за оkpаинците не е сигурно никъде ни в Русия ни в Америка . Май в новия световен ред няма да има място за тия никъде.

    Коментиран от #45

    20:32 08.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Кой

    9 0 Отговор
    Кореняк американец, Де Карлос Браун....

    20:33 08.09.2025

  • 38 Нали

    11 1 Отговор
    Като преди няколко дни заклаха 25 г. руснак на Бърнинг мен в пустинята Блек рок Невада, чичо Дончо, чудовищно си го премести в другия крачол и леко подпръцна... От болка в душата...

    20:38 08.09.2025

  • 39 бай Даньо

    12 1 Отговор

    До коментар #32 от "дай да видим":

    Източника е навсякъде по интернет ама няма една миcиpkа да ви ги сдъвче тия факти за велика демократична америка и да разберете и къде е провалена България по тоя показател ... като си почнал да се интересуваш по темата провери и със самоубийствата в америка как е статистиката.

    20:41 08.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 3 Отговор
    Убийството на украинци си е в реда на нещата и НИКОГА не е "чудовищно"...

    20:57 08.09.2025

  • 43 ЖмудоГерберска

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Любопитен факт":

    За щатите дето влиза един ученик в клас с автомат и избива целия клас с учителката за тия щати ли ми говориш фашунга

    21:08 08.09.2025

  • 44 Това е положението

    10 4 Отговор
    Осраинките за руснаците са като наще циганье за нас

    21:11 08.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Майстора

    2 0 Отговор
    Над 60 000 са вече.

    22:14 08.09.2025

  • 50 Една идея

    10 1 Отговор
    Бай Дончо да гледа записи как укронацитата режат гениталите на руски пленници и им вадят очите с вилица да си актуализира идеята за чудовищно..

    22:33 08.09.2025

  • 51 Цвете

    2 2 Отговор
    МНОГО ЖЕСТОКО. ДА НЕ ИЗЛЕЗЕ ДО КРАЯ НА ДНИТЕ СИ ЧОВЕШКИ ОТ ЗАТВОРА. ПРОКЛЕТ ДА Е. 😥

    22:42 08.09.2025

  • 52 Как е

    7 2 Отговор
    Гнусна лaйнянoзападна кочина! Ако беше отишла в Русия нищо нямаше да и се случи!

    Коментиран от #60

    22:44 08.09.2025

  • 53 Евроатлантическа чума

    9 1 Отговор

    До коментар #48 от "Хуманитарно":

    И съвсем спокойно обсъждат поредния гeнoцид, който обаче е добър де(р)мократичен гeнoцид. Ще изселват хората от родните им места за да правели Ривиера... Изpoди нaглocакcки! И евроджендите урсуляшки мълачат сякаш са лапнали чичо си Доньo 🍒

    22:48 08.09.2025

  • 54 Американския

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    президент лично ли обеща да разследва случая?

    23:25 08.09.2025

  • 55 И какво

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    като е младо момиче? Когато има милиони убити реснаци или украинци не е грозно, а сега за някакъв криминален случай било много грозно? - юроценности сър.

    23:35 08.09.2025

  • 56 грешиш

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    Това изглежда планирано от някой друг.

    00:39 09.09.2025

  • 57 Нико

    1 0 Отговор
    Много е сладко девойчето. Жалко за нея. Да почива в мир.

    00:46 09.09.2025

  • 58 Хахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Нелегалните и недокументирани мигранти в САЩ са между 20 и 30 милиона без да броим тамошните черни. Той само тия ако прати да се бият ще върнат всички украински територии и ще завземат половин Русия.

    01:22 09.09.2025

  • 59 Демократ

    0 0 Отговор
    Така,щом и ти отърва затвора !

    05:46 09.09.2025

  • 60 Чекатило

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Как е":

    Ха ха. ха

    05:49 09.09.2025