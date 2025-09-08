Хусите извършиха удари с дронове по цели в Израел

Хусите са извършили удари с дронове по цели в Израел, включително летище Бен Гурион в Тел Авив и летище Рамон близо до Ейлат, според военния говорител на бунтовниците Яхия Сария.

„Безпилотните летателни подразделения на йеменските въоръжени сили провеждат военни операции втори пореден ден“, каза Сария, чието обръщение беше излъчено от контролирания от бунтовниците телевизионен канал Ал Масира.

Операцията, според военния говорител на Ансар Аллах, „успешно е постигнала целите си“. Сария не уточни коя цел е била атакувана в град Димона, разположен в пустинята Негев. В близост до този град се намира център за ядрени изследвания.

Израелската армия от своя страна обяви, че е прехванала дрон, насочен от Йемен към територията на Израел, след като са се задействали сирени за въздушна тревога в близост до пристанищния град на Червено море Ейлат, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че сирени са се задействали в района на пустинята Негев, също в Южен Израел, където също е навлязъл дрон. Не е уточнено какво се е случило с този безпилотен летателен апарат.



Летище Рамон поднови дейността си, след като бе затворено за кратко вчера. Хусите обявиха официално в изявление днес, че са взели на прицел с дронове летище Рамон, наред с други места.

След ескалацията на конфликта в ивицата Газа през 2023 г., хусите предупредиха, че ще обстрелват израелска територия и ще попречат на корабите, свързани с еврейската държава, да преминават през Червено море и пролива Баб ел-Мандеб. Атаките прекратиха, след като в средата на януари тази година в палестинския анклав беше наложено прекратяване на огъня, но след като примирието се разпадна в началото на март, бунтовниците обявиха възобновяване на атаките срещу израелски кораби в Червено море, а след това отново започнаха да атакуват цели в еврейската държава. В отговор Израел многократно нанесе удари по инфраструктурата на хусите, включително летището в Сана и пристанищата на Червено море.