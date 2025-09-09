Мерц призова: Без фалшива носталгия в отношенията със САЩ, да търсим нови партньори

Германският канцлер Фридрих Мерц смята, че обединена Европа трябва да избягва фалшивата носталгия и ясно да дефинира интересите си, когато изгражда отношения със Съединените щати.

Той заяви това на конференция на германските посланици, която се провежда в Министерството на външните работи на страната.

„Съединените щати преоценяват интересите си - и това не се е случило през последните няколко дни“, отбеляза Мерц. „И ние в Европа също трябва ясно да дефинираме интересите си - без фалшива носталгия“, подчерта той.

„Съединените щати ще останат нашият най-важен партньор, ние се стремим към сътрудничество, готови сме за тясна координация и сътрудничество, но става ясно, че това партньорство ще бъде по-малко очевидно“, заяви Мерц.

„Нашата позиция по отношение на Съединените щати ще зависи от силата ни като европейци“, смята той. В тази връзка той призова Европа по-активно да търси нови партньори в света и да укрепва съществуващите партньорства.