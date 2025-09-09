Новини
Мерц призова: Без фалшива носталгия в отношенията със САЩ, да търсим нови партньори

9 Септември, 2025 04:51, обновена 9 Септември, 2025 04:55 723 6

Съединените щати преоценяват интересите си, ние в Европа също трябва ясно да ги дефинираме, заяви германският канцлер

Мерц призова: Без фалшива носталгия в отношенията със САЩ, да търсим нови партньори - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц смята, че обединена Европа трябва да избягва фалшивата носталгия и ясно да дефинира интересите си, когато изгражда отношения със Съединените щати.

Той заяви това на конференция на германските посланици, която се провежда в Министерството на външните работи на страната.

„Съединените щати преоценяват интересите си - и това не се е случило през последните няколко дни“, отбеляза Мерц. „И ние в Европа също трябва ясно да дефинираме интересите си - без фалшива носталгия“, подчерта той.

„Съединените щати ще останат нашият най-важен партньор, ние се стремим към сътрудничество, готови сме за тясна координация и сътрудничество, но става ясно, че това партньорство ще бъде по-малко очевидно“, заяви Мерц.

„Нашата позиция по отношение на Съединените щати ще зависи от силата ни като европейци“, смята той. В тази връзка той призова Европа по-активно да търси нови партньори в света и да укрепва съществуващите партньорства.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Али

    4 11 Отговор
    Здравейте путинисти, лъскате ли кавала?

    Коментиран от #4, #5

    05:02 09.09.2025

  • 2 Къде сте ги загубили,

    13 4 Отговор
    че и да ги намерите…
    На вас вече само папуасите от нова Гвинея ви останаха потенциални партньори, за кои други партньори разтягате?

    05:02 09.09.2025

  • 3 На тоя глупенфюрер някой да му каже, че

    9 3 Отговор
    англосаксонците никога няма да оставят германците да преследват интересите си.
    Тя Тачър едвам ги остави да се обединят.

    Коментиран от #6

    05:15 09.09.2025

  • 4 СМАЗВАШ ЛИ

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Али":

    ЕДНОРОГА -ЧАЛМА

    05:38 09.09.2025

  • 5 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Али":

    Не бе чакаме да дойдеш и да гооближеш.

    05:42 09.09.2025

  • 6 Гучо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "На тоя глупенфюрер някой да му каже, че":

    малобритания е най голямата интригантка

    05:58 09.09.2025

