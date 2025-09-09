Мерц призова: Без фалшива носталгия в отношенията със САЩ, да търсим нови партньори

Германският канцлер Фридрих Мерц смята, че обединена Европа трябва да избягва фалшивата носталгия и ясно да дефинира интересите си, когато изгражда отношения със Съединените щати.
Той заяви това на конференция на германските посланици, която се провежда в Министерството на външните работи на страната.
„Съединените щати преоценяват интересите си - и това не се е случило през последните няколко дни“, отбеляза Мерц. „И ние в Европа също трябва ясно да дефинираме интересите си - без фалшива носталгия“, подчерта той.
„Съединените щати ще останат нашият най-важен партньор, ние се стремим към сътрудничество, готови сме за тясна координация и сътрудничество, но става ясно, че това партньорство ще бъде по-малко очевидно“, заяви Мерц.
„Нашата позиция по отношение на Съединените щати ще зависи от силата ни като европейци“, смята той. В тази връзка той призова Европа по-активно да търси нови партньори в света и да укрепва съществуващите партньорства.
1 Али
Коментиран от #4, #5
05:02 09.09.2025
2 Къде сте ги загубили,
На вас вече само папуасите от нова Гвинея ви останаха потенциални партньори, за кои други партньори разтягате?
05:02 09.09.2025
3 На тоя глупенфюрер някой да му каже, че
Тя Тачър едвам ги остави да се обединят.
Коментиран от #6
05:15 09.09.2025
4 СМАЗВАШ ЛИ
До коментар #1 от "Али":ЕДНОРОГА -ЧАЛМА
05:38 09.09.2025
5 Хахахаха
До коментар #1 от "Али":Не бе чакаме да дойдеш и да гооближеш.
05:42 09.09.2025
6 Гучо
До коментар #3 от "На тоя глупенфюрер някой да му каже, че":малобритания е най голямата интригантка
05:58 09.09.2025