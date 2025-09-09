Демократите извадиха писмо на Тръмп до Епщайн с рисунка на гола жена, президентът отрича да го е пращал

Демократите в Конгреса публикуваха писмо с рисунка, адресирана до финансиста Джефри Епщайн, осъден за блудство с деца и други престъпления, което се твърди, че е подписано преди повече от 20 години от настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп.

Американският лидер многократно е подчертавал, че няма нищо общо с това писмо.

„Получихме писмо от Тръмп до Джефри Епщайн по случай рождения му ден, което според Тръмп не е съществувало. Тръмп пише, че двамата имат „прекрасна тайна“. Какво крие той? Публикувайте документите“, коментираха в Х демократичните законодатели, които са членове на Комисията по надзор и отчетност на Камарата на представителите на САЩ. Комисията преди това получила материали от Министерството на правосъдието на САЩ относно разследването по случая Епщайн.

Тръмп многократно е подчертавал, че няма нищо общо с гореспоменатото писмо с рисунка на гола жена. През юли президентът на САЩ заведе дело за клевета заради статия в The Wall Street Journal , в която се твърди, че е подписал писмото. Подсъдимите по делото са медийният магнат Рупърт Мърдок и неговият медиен холдинг News Corporation, който е собственик на вестника.

Изданието твърди, че поздравителното писмо е част от албум, подготвен за 50-ия рожден ден на Епщайн. В съобщението от Тръмп, публикувано от демократите, се казва, че той и Епщайн „имат нещо общо“. В писмото се казва още: „Приятел - това е страхотно. Честит рожден ден и нека всеки ден бъде поредната прекрасна тайна.“

Тръмп подчерта, че изразите, използвани в писмото, не са типични за него. Той увери, че няма навика да рисува каквото и да било.