Демократите извадиха писмо на Тръмп до Епщайн с рисунка на гола жена, президентът отрича да го е пращал

9 Септември, 2025 04:56, обновена 9 Септември, 2025 05:02 796 4

  • сащ-
  • демократи-
  • тръмп-
  • епщайн

„Приятел - това е страхотно. Честит рожден ден и нека всеки ден бъде поредната прекрасна тайна“, пише в посланието, чиято автентичност американският президент отрича

Демократите извадиха писмо на Тръмп до Епщайн с рисунка на гола жена, президентът отрича да го е пращал - 1
Снимка: Х
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Демократите в Конгреса публикуваха писмо с рисунка, адресирана до финансиста Джефри Епщайн, осъден за блудство с деца и други престъпления, което се твърди, че е подписано преди повече от 20 години от настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп.

Американският лидер многократно е подчертавал, че няма нищо общо с това писмо.

„Получихме писмо от Тръмп до Джефри Епщайн по случай рождения му ден, което според Тръмп не е съществувало. Тръмп пише, че двамата имат „прекрасна тайна“. Какво крие той? Публикувайте документите“, коментираха в Х демократичните законодатели, които са членове на Комисията по надзор и отчетност на Камарата на представителите на САЩ. Комисията преди това получила материали от Министерството на правосъдието на САЩ относно разследването по случая Епщайн.

Тръмп многократно е подчертавал, че няма нищо общо с гореспоменатото писмо с рисунка на гола жена. През юли президентът на САЩ заведе дело за клевета заради статия в The Wall Street Journal , в която се твърди, че е подписал писмото. Подсъдимите по делото са медийният магнат Рупърт Мърдок и неговият медиен холдинг News Corporation, който е собственик на вестника.

Изданието твърди, че поздравителното писмо е част от албум, подготвен за 50-ия рожден ден на Епщайн. В съобщението от Тръмп, публикувано от демократите, се казва, че той и Епщайн „имат нещо общо“. В писмото се казва още: „Приятел - това е страхотно. Честит рожден ден и нека всеки ден бъде поредната прекрасна тайна.“

Тръмп подчерта, че изразите, използвани в писмото, не са типични за него. Той увери, че няма навика да рисува каквото и да било.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да, ама не

    4 0 Отговор
    Писмото го има, и човекът го има.
    Само другият човек вече го няма.

    05:05 09.09.2025

  • 2 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    На снимката си личи, че Тръмп е дълбоко отвратен от Епщайн.

    05:19 09.09.2025

  • 3 Иван

    2 0 Отговор
    Бит и еван не си признават

    05:49 09.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.