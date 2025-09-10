Новини
Тръмп призова ЕС да увеличи митата за Китай и Индия със 100%

10 Септември, 2025 06:15, обновена 10 Септември, 2025 06:19 664 10

  • сащ-
  • индия-
  • китай-
  • ес-
  • тръмп-
  • мита

Целта е да се увеличи натискът върху Русия за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи Financial Times

Тръмп призова ЕС да увеличи митата за Китай и Индия със 100% - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова ЕС да увеличи тарифите за Китай и Индия със 100%, за да увеличи натиска върху Русия за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи Financial Times, позовавайки се на три неназовани източника.

Според тях Тръмп е направил това предложение, докато се е присъединил дистанционно към среща между високопоставени служители на САЩ и ЕС, които са се събрали във Вашингтон, за да обсъдят съвместни мерки за оказване на натиск върху Москва.

Предполага се, че ако ЕС е готов да предприеме подобни действия, Съединените щати биха могли да засилят санкциите си срещу Русия. „Готови сме да действаме веднага, но ще го направим само ако други европейски партньори засилят мерките заедно с нас“, каза източник от американската администрация пред вестника. Друг американски служител заяви пред изданието, че САЩ са готови да наложат същите високи тарифи на Китай и Индия, както ЕС, ако Брюксел се съгласи на подобна стъпка.

Financial Times съобщи по-рано, че ЕС обсъжда възможността за налагане на санкции на Китай и трети страни за закупуване на руски петрол и газ. В статията се казва, че служители и дипломати на ЕС са започнали разговори на 7 септември за включване на подобни ограничения в нов пакет от санкции. Според три източника въпросът за евентуални вторични санкции срещу Китай е бил многократно повдиган по време на предварителните дискусии.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Съветник

    14 10 Отговор
    Хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат могат да бъдат вразумени само с адекватни санкции от целия, цивилизован свят и много бой на окупатора от ВСУ , подобен на този около Покровск през последните дни .

    Коментиран от #3

    06:27 10.09.2025

  • 3 Да те

    4 15 Отговор

    До коментар #2 от "Съветник":

    Посъветват м@н@фите, съветнико

    Коментиран от #6

    06:30 10.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха ха ха

    4 9 Отговор
    Горката задна европа и сащ. Как само се гърчат за да спасят нещастният долар и хегемонията си. И колкото повече ритат толкова по зле става за хората им и за Украйна. Жалка история която може да доведе до изчезване на човечеството.

    Коментиран от #8

    06:37 10.09.2025

  • 6 Кръвното ли скочи, копейко

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Да те":

    мaлoyмнa.? 🤣

    06:38 10.09.2025

  • 7 Националист

    4 1 Отговор
    Путиновия авер първо да накаже страната на блатата

    06:43 10.09.2025

  • 8 Сополив русофил

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха ха":

    Европа и САЩ си гледат интересите, които се разминават тотално с тези на империалистическа Русия и господаря и Китай.

    06:44 10.09.2025

  • 9 Цивилизацията

    0 0 Отговор
    Цивилизацията трябва да се Обедини Срещу азиатската напаст!!

    06:55 10.09.2025

  • 10 БАРС

    0 0 Отговор
    СТРУВАМИ СЕ ,ЧЕ СКОРО БРИКС ОКОНЧАТЕЛНО ЩЕ СЕ ОТКАЖАТ ОТ ДОЛАРА А И НИЩО ЧУДНО АКО СИ НАПРАВЯТ НОВА ВАЛУТА А НА ТРЪМП ТОГАВА ЩЕ МУ СЕ РАЗТРЕПЕРИ И ГОРНАТА УСТНА.

    06:56 10.09.2025