Тръмп призова ЕС да увеличи митата за Китай и Индия със 100%

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова ЕС да увеличи тарифите за Китай и Индия със 100%, за да увеличи натиска върху Русия за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи Financial Times, позовавайки се на три неназовани източника.

Според тях Тръмп е направил това предложение, докато се е присъединил дистанционно към среща между високопоставени служители на САЩ и ЕС, които са се събрали във Вашингтон, за да обсъдят съвместни мерки за оказване на натиск върху Москва.

Предполага се, че ако ЕС е готов да предприеме подобни действия, Съединените щати биха могли да засилят санкциите си срещу Русия. „Готови сме да действаме веднага, но ще го направим само ако други европейски партньори засилят мерките заедно с нас“, каза източник от американската администрация пред вестника. Друг американски служител заяви пред изданието, че САЩ са готови да наложат същите високи тарифи на Китай и Индия, както ЕС, ако Брюксел се съгласи на подобна стъпка.

Financial Times съобщи по-рано, че ЕС обсъжда възможността за налагане на санкции на Китай и трети страни за закупуване на руски петрол и газ. В статията се казва, че служители и дипломати на ЕС са започнали разговори на 7 септември за включване на подобни ограничения в нов пакет от санкции. Според три източника въпросът за евентуални вторични санкции срещу Китай е бил многократно повдиган по време на предварителните дискусии.