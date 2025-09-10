Новини
Върховният съд на САЩ ще разгледа делото за митата на Тръмп

10 Септември, 2025 10:42 673 3

Делото срещу широкомащабните мита може да промени търговската политика и да засегне десетки милиарди долари

Върховният съд на САЩ ще разгледа делото за митата на Тръмп - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният съд на САЩ насрочи за ноември изслушване по делото срещу широкомащабните мита, наложени от президента Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес. Срокът е необичайно кратък по стандартите на съда и поставя една от централните политики на Тръмп в центъра на вниманието на най-висшата съдебна инстанция в страната, предава БТА.

Докато трае делото, митата ще останат в сила. То стигна до Върховния съд след като по-ниски инстанции постановиха, че повечето от наложените мита са незаконни. Малки предприятия и отделни щати, които оспорват ставките, също се съгласиха на ускорена процедура, като твърдят, че вносните такси са довели бизнеса им почти до фалит. Те подчертават, че по Конституция правомощието да налага мита принадлежи на Конгреса.

Финансовите залози правят делото едно от най-значимите във Върховния съд. Поражение за Тръмп би намалило настоящата средна ефективна митническа ставка на САЩ от 16,3% поне наполовина и би могло да принуди страната да възстанови десетки милиарди долари, посочва анализаторът на „Блумбърг Икономикс“. Това би могло също да усложни предварителните търговски споразумения на САЩ.

Две по-ниски съдилища прецениха, че Тръмп няма право да налага митата единствено чрез извънредни правомощия, но апелативен съд остави мерките в сила. Администрацията на Тръмп поиска Върховният съд да се намеси бързо, аргументирайки, че отмяната на митата би поставила страната на „ръба на икономическа катастрофа“.

Случаят ще бъде разгледан от съд, който досега е проявявал предпазливост в ограничаването на извънредните президентски правомощия. Основният въпрос е дали разширеното тълкуване на тези правомощия позволява на президента да налага мита без изричното одобрение на Конгреса. Трима от съдиите в консервативно доминирания съд са номинирани от Тръмп през първия му мандат.

Приходите от митата са достигнали 159 милиарда долара към края на август – повече от двойно в сравнение със същия период година по-рано. Главният прокурор на САЩ Д. Джон Сауер предупреди, че съдебните решения вече засягат търговските преговори на страната, а евентуална отмяна на митата може да наложи връщане на част от вече събраните данъци. Това би застрашило усилията на САЩ за ограничаване на вноса на фентанил и подкрепата за Украйна.

Казусът обхваща два набора мита, обявени заради национална извънредна ситуация – тези от февруари и април върху внос от Канада, Китай и Мексико. Той не включва митата върху чуждестранната стомана, алуминий и автомобили, както и тарифите върху Китай от първия мандат на Тръмп, които бяха запазени от президента Джо Байдън.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Това не просто идея на Тръмп, това е американска политика а този е извършител. Ако мине номера ....

    10:48 10.09.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    Само да напомня, че Костадин Центаджиев републиканеца 🇮🇱🇺🇲 "напълно подкрепя митата на президента Тръмп срещу ЕС"!

    Заради тези мита хиляди българи е Северозапада останаха без работа, тъй като намаля работата във заводите за автомобилни части, които работят за европейските автопроизводители.

    Костадин Костадинов бизнесмена от Максуда заяви, че това било чудесно и сега ще се освободи място за български заводи. Коцко къде са бълграските заводи бре!?

    Коментиран от #3

    10:55 10.09.2025

  • 3 солютно!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    Българските заводи ги продаде Иван Костов на мутрите, а те ги нарязаха на скрап и ги върнаха на вторични суровини за да си купят мерцедеси., архивите също ги върнаха на вторични суровини и сега няма следа нито какво е имало в тези предприятия, нито кой, колко и какво е работил в тях, като вместо това се появяват документи за фалшив стаж, с който тарикати които на времето байТошо пращаше в Белене сега си изфабрикуват реални пенсии. Това е реалното положение с българските заводи.

    11:33 10.09.2025