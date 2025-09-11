Новини
Британският премиер Стармър и израелският президент Херцог проведоха "труден" разговор за хуманитарната помощ в Газа

11 Септември, 2025 05:10, обновена 11 Септември, 2025 05:12 430 2

В Камарата на общините срещата беше остро порицана от депутати от Лейбъристката партия

Британският премиер Стармър и израелският президент Херцог проведоха "труден" разговор за хуманитарната помощ в Газа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър и израелският президент Ицхак Херцог проведоха "труден" разговор относно хуманитарната помощ в Газа на среща на "Даунинг стрийт",на фона на улични протести с искания Херцог да бъде арестуван като военнопрестъпник.

Херцог, говорейки пред мозъчния тръст "Чатъм Хаус" веднага след срещата, заяви, че е предложил на британското правителство мисия за установяване на фактите, за да се разгледат нивата на помощ, постъпваща в Газа. Той отрече да е имало глад и обясни високия брой жертви сред цивилното население с това, че "Хамас" го използва щато "жив щит". Президентът не се извини за нападението срещу ръководството на палестинската групировка в Доха във вторник, обвинявайки Катар, че ѝ е съюзник, а не посредник.

От "Даунинг стрийт" заявиха, че Стармър е "осъдил действията на Израел в Доха вчера като напълно неприемливи." Той е казал, че ударите са крещящо нарушение на суверенитета на ключов партньор и не допринасят с нищо, за да осигурят мира, който всички отчаяно искат да видят.

По отношение на Газа британският премиер е повторил огромната си загриженост и е призовал Израел да промени курса си. "Те трябва да спрат по-нататъшното влошаване на изкуствено причинения глад, като позволят доставянето на помощ и спрат офанзивните си операции", е заявил Стармър.

Правителството защити решението британския премиер и външният министър Ивет Купър да се срещнат с Херцог, защото една от целите е била да го убедят, че Израел трябва да направи повече, за да евакуира ранени деца и потенциални студенти от Газа във Великобритания. В Камарата на общините срещата беше остро порицана от депутати от Лейбъристката партия, разгневени, че правителството не заема по-твърда позиция към израелската страна, който някои определиха като "държава-престъпник".

Пътуването на Херцог беше представено като частно посещение в подкрепа на еврейската общност във Великобритания.


Великобритания
  • 1 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    И ДВАМАТА СА ЗА ЗАТВОРА!ПУУУ

    05:24 11.09.2025

  • 2 Сатана Z

    1 1 Отговор
    В спешен телефонен разговор с Ким-Чен-Ун ,Путин е поискал нова помощ в жива сила този път от 70 хиляди войници!

    Майкъл Наки, руски опозиционен журналист-

    Руските войници масово бягат от армията

    Руските войници масово бягат от армията. През последните месеци броят на дезертьорите се е увеличил двойно, а на някои направления – тройно. Това показва изследване на екипа Front Intelligence Inside, публикувано от известния аналитик Taterigami. Такива мащаби на дезертьорство в руската армия не е имало. Нещо явно се случва. Колкото по-висок става този показател, толкова по-добре, защото за изтощаване на руските попълнения подхожда всеки сценарий: недостиг на хора при вербуване, убийства на бойното поле и дезертьорство. Математиката е проста: колкото по-малко войници имат руснаците за хвърляне като пушечно месо, толкова по-бързо ще свърши войната.

    05:33 11.09.2025

