Британският премиер Стармър и израелският президент Херцог проведоха "труден" разговор за хуманитарната помощ в Газа

Британският премиер Киър Стармър и израелският президент Ицхак Херцог проведоха "труден" разговор относно хуманитарната помощ в Газа на среща на "Даунинг стрийт",на фона на улични протести с искания Херцог да бъде арестуван като военнопрестъпник.
Херцог, говорейки пред мозъчния тръст "Чатъм Хаус" веднага след срещата, заяви, че е предложил на британското правителство мисия за установяване на фактите, за да се разгледат нивата на помощ, постъпваща в Газа. Той отрече да е имало глад и обясни високия брой жертви сред цивилното население с това, че "Хамас" го използва щато "жив щит". Президентът не се извини за нападението срещу ръководството на палестинската групировка в Доха във вторник, обвинявайки Катар, че ѝ е съюзник, а не посредник.
От "Даунинг стрийт" заявиха, че Стармър е "осъдил действията на Израел в Доха вчера като напълно неприемливи." Той е казал, че ударите са крещящо нарушение на суверенитета на ключов партньор и не допринасят с нищо, за да осигурят мира, който всички отчаяно искат да видят.
По отношение на Газа британският премиер е повторил огромната си загриженост и е призовал Израел да промени курса си. "Те трябва да спрат по-нататъшното влошаване на изкуствено причинения глад, като позволят доставянето на помощ и спрат офанзивните си операции", е заявил Стармър.
Правителството защити решението британския премиер и външният министър Ивет Купър да се срещнат с Херцог, защото една от целите е била да го убедят, че Израел трябва да направи повече, за да евакуира ранени деца и потенциални студенти от Газа във Великобритания. В Камарата на общините срещата беше остро порицана от депутати от Лейбъристката партия, разгневени, че правителството не заема по-твърда позиция към израелската страна, който някои определиха като "държава-престъпник".
Пътуването на Херцог беше представено като частно посещение в подкрепа на еврейската общност във Великобритания.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
05:24 11.09.2025
