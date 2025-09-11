Новини
Убитият Чарли Кърк смятал Крим за част от Русия, а Зеленски за "марионетка на ЦРУ и пречка за мира"
  Тема: Украйна

Убитият Чарли Кърк смятал Крим за част от Русия, а Зеленски за "марионетка на ЦРУ и пречка за мира"

11 Септември, 2025 06:33, обновена 11 Септември, 2025 06:41

РИА Новости припомни част от позициите на убития преди часове американски активист

Убитият Чарли Кърк смятал Крим за част от Русия, а Зеленски за "марионетка на ЦРУ и пречка за мира" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Консервативният американски активист Чарли Кърк, който беше убит на събитие в Юта, смяташе украинският президент Володимир Зеленски за марионетка на ЦРУ, пише РИА Новости.

„Тръмп знае истината за Зеленски. Той е марионетка на ЦРУ, която доведе собствения си народ до ненужно клане“, цитира предишни изказвания на Кърк агенцията.

Кърк се обяви срещу помощта за Украйна и нарече Зеленски пречка за мира.

Той заяви, че Крим част от Русия, която никога не е трябвало да бъде прехвърляна на Украйна.

„Той винаги е бил част от Русия. Никога не е трябвало да бъде прехвърлян“, каза Кърк в предаването си „Шоуто на Чарли Кърк“ по-рано тази година.

Активистът отбеляза, че полуостровът е населен с руснаци и иска да бъде с Русия.

„Крим не може да бъде отнет, точка“, каза Кърк.

„Зеленски се съпротивлява на мирната инициатива на САЩ. Зеленски е този, който стои на пътя на потенциален мирен план в момента“, каза Кърк в „Шоуто на Чарли Кърк“ по-рано тази година.

Активистът беше прострелян снощи във врата на масово събиране в университета Юта Вали и по-късно почина в болница.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ами.

    77 13 Отговор
    Прав е бил.

    Коментиран от #17

    06:49 11.09.2025

  • 4 R.I.P Чарли

    64 10 Отговор
    Ами така си е

    06:49 11.09.2025

  • 5 Жалко за човека

    72 11 Отговор
    Наистина беше много влиятелен в социалните мрежи. Млад и амбициозен консерватор, който слагаше всеки джендър активист на мястото му. Коментарите му ще ми липсват.

    06:50 11.09.2025

  • 6 123

    56 9 Отговор
    Сатанистите са в дъното на убийството

    Коментиран от #28

    06:51 11.09.2025

  • 7 Иван

    54 9 Отговор
    Сатанинските укро-израелци са го убили.

    06:52 11.09.2025

  • 8 наркомана почна да чисти неудобните

    51 12 Отговор
    и в щатите егати юнака

    Коментиран от #30

    06:52 11.09.2025

  • 9 Хохохо

    10 9 Отговор
    Убит е не за позицията за Крим ами че защитава израел

    Коментиран от #31

    06:59 11.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ивелин Михайлов

    32 6 Отговор
    Ясно що са го убили глобалистите

    Коментиран от #26

    07:02 11.09.2025

  • 12 Значи

    37 7 Отговор
    много правилно е смятал.

    07:03 11.09.2025

  • 13 Майор Мишев

    26 8 Отговор
    Нищо чудно да е бил включен в списъка на Миротворец, на терористичното образувание Осрайна .С терористи не се преговаря ,само радикално изтребване ги оправя .

    07:04 11.09.2025

  • 14 Саша Грей

    9 42 Отговор
    "Убитият Чарли Кърк смятал Крим за част от Русия"
    "Той винаги е бил част от Русия. Никога не е трябвало да бъде прехвърлян"
    "Зеленски е марионетка на ЦРУ, която доведе собствения си народ до ненужно клане“

    Това са едно към едно думи на Путин, интелигентен човек дори не би употребил подобни наративи. Дълбоко се съмнявам този Чарли Кърк да знае къде се намира Америка на картата, камо ли Крим.

    Коментиран от #27

    07:05 11.09.2025

  • 15 Жалко за

    7 37 Отговор
    погубения живот, но всеки който е на страната на кръвожадния убиец Путин ще го застигне такава участ.

    07:05 11.09.2025

  • 16 Фен

    30 7 Отговор
    Интелигентен човек. За това са го свитнали тъпаците.

    07:06 11.09.2025

  • 17 Търновец

    9 32 Отговор

    До коментар #3 от "Ами.":

    Крим е цивилизован преди около 5000 години от Финикийците - мореплаване каменари строители занаятчии, в Южна Украйна и Южна Русия са живяли древни народи примерно Викинги а полуострова става Руски няколко години след Полската победа край Виена срещу една 300000 армия от Тюркяни Кримски Татари Араби и други. Т.н Руси не пратиха един войник през 1683 в защита на Виена но първи се възползуваха от победата на Християните след която много малко Тюркяни успяха да се върнат поробения Константинопол. В културен и социален план Русите не са направили нищо съществено за Крим. Откъде застреляния Кърк знае че Зеленски е агент на ЦРУ? По Американските закони разкриване на федерален агент е престъпление и се наказва със затвор - да не би КГБ да са дали на Кърк сведения за Зеленски?

    Коментиран от #25, #35

    07:06 11.09.2025

  • 18 Хондурас

    28 10 Отговор
    САЩ се превръщат в латино-американска държава! Иначе това което е говорил този политик е самата истина,,а не някаква негова позиция.

    Коментиран от #20

    07:06 11.09.2025

  • 19 Дано се оправи човека

    8 14 Отговор
    И вовка...така

    07:11 11.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тити

    4 18 Отговор
    Ако беше статията. написана в Япония щеше да звучи така Чарли Кърк смяташе Курилите за Японски.

    Коментиран от #22

    07:15 11.09.2025

  • 22 Ха ха

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тити":

    А ако беше в Турция писана статията нещо за Кърджали ? И Косово е Сърбия.

    07:20 11.09.2025

  • 23 Факт

    3 5 Отговор
    Системата на отрицателния подбор отстранява такива хора. Чиста завист!

    07:26 11.09.2025

  • 24 Някой

    14 6 Отговор
    И кое не е вярно от твърденията му? И слепите ги виждат тези неща.
    Явно, обаче, в демократичните режими не е позволено да се говори истината. И се наказва със смърт!

    07:28 11.09.2025

  • 25 Само питам

    11 2 Отговор

    До коментар #17 от "Търновец":

    Какво направи Турция в културен и социален план в Кипър? А и Косово се превърна в културната столица на Евразия,нали.Великобритания с какво издигна Гибралтар над некултурните испанци? А САЩ в Либия,Ирак( Виетнам го забравих)?Сега янките макдоналдсова култура и във Венецуела искат да вкарат.Но те дори Гренландия имат право да образоват,нали?

    07:29 11.09.2025

  • 26 хаха

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ивелин Михайлов":

    Ами, не е само за Зеленски. Всъщност последното откъм Чарли Кърк е новината и клип да извади как черен с 14 задържания от полицията за насилие над деца и жени 2 седмици след освобождаването си в автобус просто ей така става, вади нож и убива с много наръгвания във врата украинска бежанка, която отива на работа в пицария. Разбира се, медиите мълчат, защото убитата е бяла, а убиецът- черен имигрант.
    Само се надявам вълната от недоволство след убийството му да не доведе до насилие срещу протести на леви. Десните в САЩ са на ръба да избухнат- "толерантните" леви, дето плюят как всеки десен "мрази", убиват само за говорене, което не им е удобно.

    07:29 11.09.2025

  • 27 Някой

    18 6 Отговор

    До коментар #14 от "Саша Грей":

    Путин е интелигентен и говори нещата, каквито са.
    Чарли е бил интелигентен и е говорел нещата, каквито са.
    Само тук разни недорасляци смятат, че дасе говори истината е непристойно. Срам и позор за тях, пък и за нацията ни.

    07:30 11.09.2025

  • 28 ммххм

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "123":

    Ако сатанисти е синоним на евреи, съм съгласен.

    07:31 11.09.2025

  • 29 френски филм

    3 7 Отговор
    "Смъртта на един негодник", имаше такъв френски филм.

    07:36 11.09.2025

  • 30 Точно така

    3 9 Отговор

    До коментар #8 от "наркомана почна да чисти неудобните":

    Наред е кремълския вожд!

    07:37 11.09.2025

  • 31 Не е защитавал

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хохохо":

    геноцида и гладомора

    Заяви и че не одобрява атаката срещу Иран

    07:37 11.09.2025

  • 32 Краснов

    4 9 Отговор
    Този е бил негодник, руски човек, както и шефът му-Краснов.

    Коментиран от #34

    07:37 11.09.2025

  • 33 Много

    4 6 Отговор
    глупав тоя Чарли. Що не пита украинския народ какво мисли по въпроса?

    07:39 11.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 АсанБГ

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Търновец":

    С Търновци досега не съм пробвал,но винаги съм отворен за ново начало ,хеле с "интеуегенти ".

    07:48 11.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Пламен

    0 6 Отговор
    С право са го убили

    Коментиран от #40

    07:51 11.09.2025

  • 38 Перо

    6 0 Отговор
    Всички прогресивни хора, разбиращи първопричината за провокираната война са противници на ционисткия режим в Киев! Едно време Боби Фишер разбираше къде е източника на злото!

    07:53 11.09.2025

  • 39 ЕнБиСи

    1 0 Отговор
    Зеленски е в основата на убийството на Кърк.

    07:58 11.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.