Консервативният американски активист Чарли Кърк, който беше убит на събитие в Юта, смяташе украинският президент Володимир Зеленски за марионетка на ЦРУ, пише РИА Новости.

„Тръмп знае истината за Зеленски. Той е марионетка на ЦРУ, която доведе собствения си народ до ненужно клане“, цитира предишни изказвания на Кърк агенцията.

Кърк се обяви срещу помощта за Украйна и нарече Зеленски пречка за мира.

Той заяви, че Крим част от Русия, която никога не е трябвало да бъде прехвърляна на Украйна.

„Той винаги е бил част от Русия. Никога не е трябвало да бъде прехвърлян“, каза Кърк в предаването си „Шоуто на Чарли Кърк“ по-рано тази година.

Активистът отбеляза, че полуостровът е населен с руснаци и иска да бъде с Русия.

„Крим не може да бъде отнет, точка“, каза Кърк.

„Зеленски се съпротивлява на мирната инициатива на САЩ. Зеленски е този, който стои на пътя на потенциален мирен план в момента“, каза Кърк в „Шоуто на Чарли Кърк“ по-рано тази година.

Активистът беше прострелян снощи във врата на масово събиране в университета Юта Вали и по-късно почина в болница.