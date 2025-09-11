Убитият Чарли Кърк смятал Крим за част от Русия, а Зеленски за "марионетка на ЦРУ и пречка за мира"

Консервативният американски активист Чарли Кърк, който беше убит на събитие в Юта, смяташе украинският президент Володимир Зеленски за марионетка на ЦРУ, пише РИА Новости.
„Тръмп знае истината за Зеленски. Той е марионетка на ЦРУ, която доведе собствения си народ до ненужно клане“, цитира предишни изказвания на Кърк агенцията.
Кърк се обяви срещу помощта за Украйна и нарече Зеленски пречка за мира.
Той заяви, че Крим част от Русия, която никога не е трябвало да бъде прехвърляна на Украйна.
„Той винаги е бил част от Русия. Никога не е трябвало да бъде прехвърлян“, каза Кърк в предаването си „Шоуто на Чарли Кърк“ по-рано тази година.
Активистът отбеляза, че полуостровът е населен с руснаци и иска да бъде с Русия.
„Крим не може да бъде отнет, точка“, каза Кърк.
„Зеленски се съпротивлява на мирната инициатива на САЩ. Зеленски е този, който стои на пътя на потенциален мирен план в момента“, каза Кърк в „Шоуто на Чарли Кърк“ по-рано тази година.
Активистът беше прострелян снощи във врата на масово събиране в университета Юта Вали и по-късно почина в болница.
3 Ами.
Коментиран от #17
06:49 11.09.2025
4 R.I.P Чарли
06:49 11.09.2025
5 Жалко за човека
06:50 11.09.2025
6 123
Коментиран от #28
06:51 11.09.2025
7 Иван
06:52 11.09.2025
8 наркомана почна да чисти неудобните
Коментиран от #30
06:52 11.09.2025
9 Хохохо
Коментиран от #31
06:59 11.09.2025
11 Ивелин Михайлов
Коментиран от #26
07:02 11.09.2025
12 Значи
07:03 11.09.2025
13 Майор Мишев
07:04 11.09.2025
14 Саша Грей
"Той винаги е бил част от Русия. Никога не е трябвало да бъде прехвърлян"
"Зеленски е марионетка на ЦРУ, която доведе собствения си народ до ненужно клане“
Това са едно към едно думи на Путин, интелигентен човек дори не би употребил подобни наративи. Дълбоко се съмнявам този Чарли Кърк да знае къде се намира Америка на картата, камо ли Крим.
Коментиран от #27
07:05 11.09.2025
15 Жалко за
07:05 11.09.2025
16 Фен
07:06 11.09.2025
17 Търновец
До коментар #3 от "Ами.":Крим е цивилизован преди около 5000 години от Финикийците - мореплаване каменари строители занаятчии, в Южна Украйна и Южна Русия са живяли древни народи примерно Викинги а полуострова става Руски няколко години след Полската победа край Виена срещу една 300000 армия от Тюркяни Кримски Татари Араби и други. Т.н Руси не пратиха един войник през 1683 в защита на Виена но първи се възползуваха от победата на Християните след която много малко Тюркяни успяха да се върнат поробения Константинопол. В културен и социален план Русите не са направили нищо съществено за Крим. Откъде застреляния Кърк знае че Зеленски е агент на ЦРУ? По Американските закони разкриване на федерален агент е престъпление и се наказва със затвор - да не би КГБ да са дали на Кърк сведения за Зеленски?
Коментиран от #25, #35
07:06 11.09.2025
18 Хондурас
Коментиран от #20
07:06 11.09.2025
19 Дано се оправи човека
07:11 11.09.2025
21 Тити
Коментиран от #22
07:15 11.09.2025
22 Ха ха
До коментар #21 от "Тити":А ако беше в Турция писана статията нещо за Кърджали ? И Косово е Сърбия.
07:20 11.09.2025
23 Факт
07:26 11.09.2025
24 Някой
Явно, обаче, в демократичните режими не е позволено да се говори истината. И се наказва със смърт!
07:28 11.09.2025
25 Само питам
До коментар #17 от "Търновец":Какво направи Турция в културен и социален план в Кипър? А и Косово се превърна в културната столица на Евразия,нали.Великобритания с какво издигна Гибралтар над некултурните испанци? А САЩ в Либия,Ирак( Виетнам го забравих)?Сега янките макдоналдсова култура и във Венецуела искат да вкарат.Но те дори Гренландия имат право да образоват,нали?
07:29 11.09.2025
26 хаха
До коментар #11 от "Ивелин Михайлов":Ами, не е само за Зеленски. Всъщност последното откъм Чарли Кърк е новината и клип да извади как черен с 14 задържания от полицията за насилие над деца и жени 2 седмици след освобождаването си в автобус просто ей така става, вади нож и убива с много наръгвания във врата украинска бежанка, която отива на работа в пицария. Разбира се, медиите мълчат, защото убитата е бяла, а убиецът- черен имигрант.
Само се надявам вълната от недоволство след убийството му да не доведе до насилие срещу протести на леви. Десните в САЩ са на ръба да избухнат- "толерантните" леви, дето плюят как всеки десен "мрази", убиват само за говорене, което не им е удобно.
07:29 11.09.2025
27 Някой
До коментар #14 от "Саша Грей":Путин е интелигентен и говори нещата, каквито са.
Чарли е бил интелигентен и е говорел нещата, каквито са.
Само тук разни недорасляци смятат, че дасе говори истината е непристойно. Срам и позор за тях, пък и за нацията ни.
07:30 11.09.2025
28 ммххм
До коментар #6 от "123":Ако сатанисти е синоним на евреи, съм съгласен.
07:31 11.09.2025
29 френски филм
07:36 11.09.2025
30 Точно така
До коментар #8 от "наркомана почна да чисти неудобните":Наред е кремълския вожд!
07:37 11.09.2025
31 Не е защитавал
До коментар #9 от "Хохохо":геноцида и гладомора
Заяви и че не одобрява атаката срещу Иран
07:37 11.09.2025
32 Краснов
Коментиран от #34
07:37 11.09.2025
33 Много
07:39 11.09.2025
35 АсанБГ
До коментар #17 от "Търновец":С Търновци досега не съм пробвал,но винаги съм отворен за ново начало ,хеле с "интеуегенти ".
07:48 11.09.2025
37 Пламен
Коментиран от #40
07:51 11.09.2025
38 Перо
07:53 11.09.2025
39 ЕнБиСи
07:58 11.09.2025
