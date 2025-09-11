Новини
Свят »
Албания »
САЩ: Албания вече е жизненоважен актив за НАТО

САЩ: Албания вече е жизненоважен актив за НАТО

11 Септември, 2025 11:19 564 7

  • албания-
  • сащ-
  • нато-
  • порто романо

Албания се присъедини към НАТО през 2009 г. заедно с Хърватия

САЩ: Албания вече е жизненоважен актив за НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският шарже дˈафер в Тирана Нанси ВанХорн заяви, че заради стратегическото си местоположение Албания вече е жизненоважен актив за НАТО, предаде Албанското радио и телевизия, съобщи БТА.

Тя заяви това в Тирана вчера по време на събитие, свързано с пристигането на командния кораб "Маунт Уитни" на шести американски флот в Албания на 9 септември. Според изявление на посолството на САЩ в Албания, цитирано от медията, пристигането на кораба бележи исторически момент и е "нова фаза във военната модернизация на Албания и важна крачка в стратегическото партньорство между САЩ и Албания в областта на отбраната и сигурността".

"Маунт Уитни" беше закотвен в Порто Романо близо до албанския крайбрежен град Дуръс, където се изгражда комплекс от ново пристанище, което ще има както търговска, така и военна част.

През ноември 2024 г. албанският вицепремиер и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку потвърди, че се водят преговори с НАТО за изграждане на военноморска база в Порто Романо – новостроящо се пристанище на албанския адриатически бряг в близост до Дуръс, и че те са в напреднал стадий. "Ние водим преговори с официални представители на НАТО за изграждане на военноморска база в допълнение към търговската част на новото пристанище Порто Романо. Дискусиите са в напреднал стадий", посочи тя.

Балуку каза, че пристанище Порто Романо и военноморската база ще бъдат свързани с Коридор 8 чрез жп линията Дуръс – Рогожина (Централна Албания), поради което това е и един от най-важните железопътни проекти в Албания.

На събитието вчера Нанси ВанХорн подчерта, че разработването на Порто Романо като военно и логистично пристанище на НАТО не само повишава отбранителните способности на Албания, но и че чрез укрепването и свързването му с пътища и железопътни линии Албания ще стане "път от съществено значение за евентуална операция по източния фланг на НАТО".

Американският шарже дˈафер в Тирана подчерта, че инфраструктурата на дълбоководното товарно пристанище, свързана с пътната и железопътната мрежа, също така ще помогнат на Албания да изпълни ангажимента си като членка на НАТО за разходи за отбрана в размер на 5 процента от БВП.

Тази инвестиция ще засили регионалната сигурност, ще укрепи и източния флан на НАТО и ще привлече инвестиции от много страни, каза Нанси ВанХорн, цитирана от Албанското радио и телевизия.

"Съединените щати изцяло приветстват и насърчават развиването от страна на Албания на военноморска база и дълбоководно товарно пристанище точно тук, в Порто Романо. Инвестицията на Албания в укрепването на Порто Романо ще покаже на региона – и на цяла Европа – способността на Албания да бъде истински лидер в НАТО", заяви тя.

Нанси ВанХорн допълни, че сигурността е това, което е събрало хората на събитието заедно. "Ние сме тук заради общия ни ангажимент за колективна отбрана и защита на нашите народи", каза още тя.

Албания се присъедини към НАТО през 2009 г. заедно с Хърватия.


Албания
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Вучич каза че има сведения че България ще се присъедини към военният съюз Хърватия, Албания и Косово срещу Сърбия.

    11:21 11.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    България е окупирана от албанци,турци и италианци.

    11:22 11.09.2025

  • 3 БАЦЕ ЕООД

    5 2 Отговор
    ужас, с тия е свършено

    11:23 11.09.2025

  • 4 1488

    6 1 Отговор
    актив колкото носна кърпичка

    11:24 11.09.2025

  • 5 факуса

    3 0 Отговор
    що само у нас не привлече инвестиции членството ни в ес и нато,само разходи

    Коментиран от #6

    11:39 11.09.2025

  • 6 Сесесере

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "факуса":

    Щото тука е пълно с върли комунисти и русофили!

    11:42 11.09.2025

  • 7 Кая Калас

    2 0 Отговор
    50 МИЛИАРДА ЕВРО ВЪНШЕН ДЪЛГ! На 5, 5 милиона българи който останаха в територията. Махнете военни, пенсионери, държавни служители, деца, малцинства и милиционерите. Останалите, ще плащат тия огромни дългове!

    11:43 11.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан