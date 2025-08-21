Тръмп вкара Албания във война срещу Азербайджан

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че е сложил край на седем войни по света, макар да не знае кои държави точно е помирил и дори не може да произнесе имената им.
В интервю за The Mark Levin Show Тръмп заяви, че е помирил Азербайджан и Албания, вероятно визирайки Армения. Освен това обърка името на Азербайджан, наричайки държавата „Абербайджан“.
„За Абербайджан – това беше голяма война, която продължаваше 34, 35 години с Албания... помислете за това, продължаваше години наред. Запознах се с държавните глави и им казах, че няма да правя търговия с тях, ако продължат да се бият. След срещата с мен в Овалния кабинет вече се прегръщаха, което беше хубаво да се види“, каза Тръмп.
Както ФАКТИ писа, в същото интервю Тръмп каза, че Крим се намира „по средата на океана“ и е голям колкото американския щат Тексас. Това не е така – площта на щата е 695 662 км², докато тази на Крим е 27,000 км², или близо 25 пъти по-малка.
Доналд Тръмп обяви по-рано този месец, че е помирил завинаги Армения и Азербайджан. В присъствието на американския лидер, който има афинитет към наградите и отличията, азербайджанският президент Илхам Алиев и арменският премиер Никол Пашинян казаха, че той заслужава Нобелова награда за мир, посочи AFP. Двете страни воюваха от десетилетия, включително в Нагорни Карабах.
Тръмп редовно напомня за войните, които според него е спрял, като подчертава колко дълго са продължавали конфликтите. Американският президент отдавна не крие и желанието си да спечели Нобелова награда за мир.
Тръмп беше обещал да сложи край и на войната в Украйна за „24 часа“, но това все още изглежда мисия невъзможна.
