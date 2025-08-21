Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп вкара Албания във война срещу Азербайджан

Тръмп вкара Албания във война срещу Азербайджан

21 Август, 2025 19:40 2 298 41

  • доналд тръмп-
  • армения-
  • албания-
  • азербайджан

Американският президент каза, че е помирил Албания и Азербайджан, които са воювали 35 години. Двете държави вероятно са останали изненадани от думите му.

Тръмп вкара Албания във война срещу Азербайджан - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че е сложил край на седем войни по света, макар да не знае кои държави точно е помирил и дори не може да произнесе имената им.

В интервю за The Mark Levin Show Тръмп заяви, че е помирил Азербайджан и Албания, вероятно визирайки Армения. Освен това обърка името на Азербайджан, наричайки държавата „Абербайджан“.

„За Абербайджан – това беше голяма война, която продължаваше 34, 35 години с Албания... помислете за това, продължаваше години наред. Запознах се с държавните глави и им казах, че няма да правя търговия с тях, ако продължат да се бият. След срещата с мен в Овалния кабинет вече се прегръщаха, което беше хубаво да се види“, каза Тръмп.

Както ФАКТИ писа, в същото интервю Тръмп каза, че Крим се намира „по средата на океана“ и е голям колкото американския щат Тексас. Това не е така – площта на щата е 695 662 км², докато тази на Крим е 27,000 км², или близо 25 пъти по-малка.

Доналд Тръмп обяви по-рано този месец, че е помирил завинаги Армения и Азербайджан. В присъствието на американския лидер, който има афинитет към наградите и отличията, азербайджанският президент Илхам Алиев и арменският премиер Никол Пашинян казаха, че той заслужава Нобелова награда за мир, посочи AFP. Двете страни воюваха от десетилетия, включително в Нагорни Карабах.

Тръмп редовно напомня за войните, които според него е спрял, като подчертава колко дълго са продължавали конфликтите. Американският президент отдавна не крие и желанието си да спечели Нобелова награда за мир.

Тръмп беше обещал да сложи край и на войната в Украйна за „24 часа“, но това все още изглежда мисия невъзможна.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Конспиратор

    22 3 Отговор
    Абербайджан и Албания са се помирили за вечни времена благодарение на вължебната мисъл на кандидата за нобелова награда за мир - червената малинка.

    19:43 21.08.2025

  • 2 АНОНИМЕН

    15 5 Отговор
    Хорошо агент "Краснов", так держат! Победа будет за нами!

    19:44 21.08.2025

  • 3 Българин

    13 2 Отговор
    Така е! Помири ги!!!

    19:44 21.08.2025

  • 4 НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ

    17 1 Отговор
    АЛБАНИЯ
    ТЕ СА НАЩЕ ОРА
    ШИПТЪРА Е КОНТРАБАНДИСТ НО НЕ Е КРАДЕЦ

    19:45 21.08.2025

  • 5 Дончооо , Дончо

    12 4 Отговор
    Сдавайтесь , с потьо ... Изкукуригляцi ..

    19:45 21.08.2025

  • 6 Шверидже

    11 1 Отговор
    Три пъти ни звъня по телефона , за Нобел-а , кога ще му го пратим ..

    Коментиран от #17, #26

    19:48 21.08.2025

  • 7 Показно

    12 5 Отговор
    как от лапсус се прави ,, новина”.

    Коментиран от #40

    19:53 21.08.2025

  • 8 Хасковски каунь

    15 3 Отговор
    Добре е Тръмпич. Поне знае че има държави с такива имена
    Отличен / 6/

    19:54 21.08.2025

  • 9 Е КОЕ НЕ Е ВЯРНО БЕ БАЙДЪНАРИ

    14 5 Отговор
    АЛБАНИЯ И АЗАРБАЙДЖАН ВЪВ ВОЙНА ЛИ СА
    АМИ НЕ СА
    ЗНАЧИ СА ПОМИРЕНИ
    АЙДЕ БАЙДЪНА ЗНАЕ ЛИ КОЯ ДАТА СМЕ

    19:54 21.08.2025

  • 10 койдазнай

    5 7 Отговор
    И двете са исторически турски земи! Каква война може да има между тях?!?

    Коментиран от #37

    19:55 21.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хайо

    22 3 Отговор
    Каквото е нивото на американците ,това е нивото и на техните поклонници в Европа .

    19:56 21.08.2025

  • 13 Катя Витковски

    6 2 Отговор
    Тръмп го вкара на всички братчедки на Левит (а те са много и ще му раждат много мъжки). Какво е казал, няма значение.

    20:00 21.08.2025

  • 14 Аз съм веган

    1 14 Отговор
    А хаяско знае география, но не може да завърши тридневната спец операция вече три години и половина. Ватенкикте гледат картата на света и се чудят какво да откраднат.

    Коментиран от #34

    20:05 21.08.2025

  • 15 🤣🤣🤣🤣

    2 7 Отговор
    Дони е изплискал легена окончателно🤣... малеее, 🤣, ние българите се славим като най тъпоглавата и мъдра нация в света след руската /те са наши братушки/, 🤣🙈, обаче янките ни удариха в земята с този🤣🙈🤭.

    20:05 21.08.2025

  • 16 Уса

    4 3 Отговор
    Тръмп нарите европейските пропадляци и това е достатъчно за нобелова награда.Мир ще има,когато геофашистите окупирали Европа изчезнат

    Коментиран от #18

    20:07 21.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Васил

    3 3 Отговор
    Тръмп е куку!

    20:14 21.08.2025

  • 20 Хахаха

    4 4 Отговор
    Пълен кретен дано по скоро умре

    20:15 21.08.2025

  • 21 Роза

    2 5 Отговор
    Избраха този "куку",а не младата Камала Харис,сещате ли се защо?!Ами защото той е много удобен на богаташите и оръжейните магнати и още на хиляди хора от "тъмната " икономика на САЩ!Само глупакът не би разбрал това!

    Коментиран от #23, #32

    20:16 21.08.2025

  • 22 Аааааа

    1 0 Отговор
    Абе помирих Азербайджан и Аржентина, или Англия и Аржентина ли беше. Помирих Империята и Съпротивата, Дарт Вейдър и Люк Скайуокър

    20:20 21.08.2025

  • 23 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Роза":

    Е ако сравним байдъновци и тръмпягите с Путин кой от тях ще е наред, а?

    20:24 21.08.2025

  • 24 Гай Турий

    8 0 Отговор
    Луди хора управляват тоя свят, как да искаме да е наред?!

    Коментиран от #27

    20:24 21.08.2025

  • 25 Д. ИзтРъмп

    1 1 Отговор
    Йес . 👍 И Крим се намира на средата на океана , остров ..👍

    20:25 21.08.2025

  • 26 Шверидже

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шверидже":

    Абе , объркал е кода на държавата , бе ..

    20:27 21.08.2025

  • 27 Абе хора

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Гай Турий":

    Какво искате от американците? Те не знаят кой им е президента, та искате да различават Албания от Армения. Добре, че поне първата буква са уцелили

    20:27 21.08.2025

  • 28 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Пишещите тук тпунгери ще се изненадате от факта,че до V век на територията на днешен Азербайджан се е е съществувало много етническа държава наречена "Кавказка Албания"
    Какво е имал предвид най Дончо само той си знае но думите му вероятно са извадени от контекста.

    Коментиран от #29, #31, #33

    20:30 21.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Аз съм веган

    0 2 Отговор
    А вие представяте ли си тръп да награби корана голям колкото Сони тринитрон почне да го лигави като хаяско?

    20:39 21.08.2025

  • 31 Уикипедия

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Сатана Z":

    Албания, наричана още и Кавказка Албания е историческата държава, възникнала през I век пр.н.е. на територията на Северен Азербайджан и Южен Дагестан. Населявана е от албанци (не трябва да се бъркат със съвременните албанци на Балканите).

    20:39 21.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Zете ,

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Сатана Z":

    A знае ли човек , какво е било 8 века , преди Новата Ера ?

    20:46 21.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Иван

    0 0 Отговор
    Камчатка, а не Крим.

    20:50 21.08.2025

  • 36 Мишел

    0 0 Отговор
    Войната между Азербайджан и Албания е петата от шестте войни, които Тръмп прекрати от началото на мандата си, нали? Защото шестата беше третата световна,така излиза и Тръмп ще го потвърди!

    20:56 21.08.2025

  • 37 00014

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    А Турция е историческа, византийска. Хайде, на бегом и с прибежки обратно в Централна Азия.

    21:04 21.08.2025

  • 38 Професор

    0 0 Отговор
    Албанците са велики. 1 милион в Гърция 4 милиона в Турция. Турската стара песен от отоманско време отпреди 100 години "кесията му от кадифе седнал да играе комар част от моят дроб" в изпълнение на албански музиканти. Албанците са братски народ на всички балкански народи както и на Азербайджанците. Тръмп не ни познава.

    Коментиран от #39

    21:05 21.08.2025

  • 39 Професор

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Професор":

    Забравих албанските музиканти.

    21:06 21.08.2025

  • 40 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Показно":

    Непознаването на географията, а и историята, не може да се обясни с лапсус. Австрия- Австралия, Словения-Словакия, Швеция-Швейцария, Албания-Армения. Само джукеста кифла може да прави тези грешки, защото звученето е запомнила, а не историята на тези народи.

    21:06 21.08.2025

  • 41 Н.Колев

    0 0 Отговор
    ТРЯБВА МЕЖДОНАРОДНА СРЕЩА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ЯДРЕНИТЕ БОМБИ ВОДОРОДНИ И ПОДОБНИ ГРОЗЯЩИ УГРОЗА ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ.
    НИКОЯ ДЪРЖАВА НЕ ТРЯБВА ДА ПРЕТИЖАВА ТАКИВА БОМБИ ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ НА ХОРА ЗЕМЯ ПРИРОДА ВСИЧКО.
    ТОВА Е НЕДОПУСТИМО.
    СЪОТВЕТНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ МЕРКИ.

    21:09 21.08.2025