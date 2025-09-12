Израел прие предложението на Вашингтон за прекратяване на огъня в ивицата Газа. Това заяви постоянният представител на еврейската държава в ООН Дани Данън.

„Израел се съгласи с предложението на президента Тръмп за прекратяване на огъня. Готови сме да спрем боевете, но Хамас отказва“, каза той на заседание на Съвета за сигурност на ООН, свикано във връзка с израелския удар по Доха.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху по-рано призова жителите на ивицата Газа да се отърват от управлението на Хамас и да се съгласят с мирното предложение, представено от президента Тръмп.

На 7 септември Тръмп заяви, че изисква Хамас да приеме неговите условия за уреждане на конфликта в ивицата Газа и подчерта, че това е „последното предупреждение“. Според саудитския телевизионен канал Ал Хадат, Тръмп е поискал Хамас да освободи всички заложници и да предаде телата на загиналите пленници на Израел в рамките на 48 часа от влизането в сила на бъдещото споразумение за прекратяване на огъня. Предложението на американския президент включва и „лични гаранции“, че преговорите за окончателно прекратяване на военните действия в сектора ще започнат веднага след прекратяването на огъня, което ще продължи 60 дни и може да бъде удължено.

Серия от експлозии станаха в Доха на 9 септември. Малко след това пресслужбата на израелската армия съобщи, че военните, с подкрепата на Службата за обща сигурност и участието на военновъздушните сили, са извършили удари по представители на Хамас.